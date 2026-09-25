Những trải nghiệm quý giá của thí sinh Việt Nam tại sân chơi kỹ năng thế giới

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026 đang bước vào những ngày thi tiếp theo tại Thượng Hải, Trung Quốc, quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 64 nghề. Trong số đó, 12 thí sinh Việt Nam đang cùng các đoàn quốc tế thể hiện năng lực ở 11 nghề.

Với những thí sinh lần đầu đứng trên sân chơi nghề nghiệp có quy mô quốc tế, áp lực đến từ quy mô cuộc thi, yêu cầu chuyên môn và sự cạnh tranh là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, phía sau cảm giác hồi hộp ban đầu còn là niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo Việt Nam và cơ hội được trực tiếp trải nghiệm môi trường thi đấu với những thí sinh đến từ nhiều quốc gia.

Tại kỳ thi năm nay, đoàn Việt Nam tham dự với 12 thí sinh, tranh tài ở 11 nghề.

Từ hồi hộp đến tập trung cao độ

Chia sẻ về những ngày thi đầu tiên, em Nguyễn Thị Như Ý – Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình (tham gia thi nghề Chăm sóc sức khỏe và xã hội) cho biết, cảm giác ban đầu là “choáng ngợp và hồi hộp” khi bước vào kỳ thi có hơn 1.400 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Sự hồi hộp càng rõ nét khi em được đứng chung sân chơi với những đại diện xuất sắc của nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, cảm giác ấy dần chuyển thành động lực và sự tập trung. Việc được khoác lên mình màu áo đại diện cho Việt Nam mang lại niềm tự hào, đồng thời tạo thêm quyết tâm để Như Ý thể hiện tốt nhất những gì đã được rèn luyện trong thời gian dài.

“Đằng sau sự hồi hộp đó em thấy một niềm tự hào to lớn khi được khoác lên mình màu áo đại diện cho Việt Nam. Việc đứng chung sân chơi với những đại diện xuất sắc nhất từ các quốc gia đem lại một nguồn năng lượng và động lực rất lớn, biến nỗi lo lắng ban đầu thành sự tập trung cao độ và quyết tâm thể hiện tốt nhất những gì mình đã rèn luyện”, Như Ý tâm sự.

Đây cũng là một trong những trải nghiệm khác biệt đối với các thí sinh khi từ môi trường huấn luyện trong nước bước ra sân chơi quốc tế.

Theo chia sẻ của Như Ý, yêu cầu tại kỳ thi quốc tế khắt khe hơn đáng kể. Mọi thao tác, quy trình chuyên môn đều được giám sát và đánh giá tỉ mỉ, không chỉ dừng ở yêu cầu làm đúng mà còn phải đạt độ chuẩn xác theo tiêu chuẩn chung.

Áp lực về thời gian cũng là một thử thách. Thí sinh phải tối ưu hóa từng công đoạn, phản xạ nhanh, xử lý tình huống linh hoạt nhưng đồng thời phải giữ được sự bình tĩnh.

Nguyễn Thị Như Ý – Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tham gia thi nghề Chăm sóc sức khỏe và xã hội tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026.

Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, khả năng thích ứng với thiết bị và công cụ thi đấu cũng trở thành yếu tố quan trọng, nhất là trong trường hợp có những khác biệt so với thiết bị từng được sử dụng trong quá trình luyện tập tại Việt Nam.

“Khả năng thích ứng nhanh với trang thiết bị, công cụ thi đấu theo tiêu chuẩn quốc tế (có thể khác biệt đôi chút so với thiết bị luyện tập trong nước) là yếu tố quyết định khi tham gia kỳ thi”, Như Ý cho biết.

Những yêu cầu này cho thấy một kỳ thi kỹ năng nghề ở cấp độ quốc tế không chỉ kiểm tra kiến thức hay khả năng thực hành riêng lẻ. Thí sinh phải phối hợp nhiều năng lực trong cùng một thời điểm: thao tác chính xác, kiểm soát thời gian, xử lý tình huống, thích ứng với điều kiện mới và duy trì sự tập trung dưới áp lực thi đấu.

Mang kinh nghiệm từ đấu trường quốc tế trở về

Đằng sau những phần thi tại Thượng Hải là quá trình chuẩn bị và rèn luyện của các thí sinh Việt Nam. Quá trình chuẩn bị không chỉ tập trung vào chuyên môn, các thí sinh còn được trang bị kiến thức, kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu, rèn luyện thể lực và nâng cao ngoại ngữ.

Những trải nghiệm thực tế tại kỳ thi vì thế được các thí sinh xem là nguồn kinh nghiệm quý giá cho chặng đường phía trước.

Sau khi hoàn thành cuộc thi, điều được mang về không chỉ là kết quả của phần thi mà còn là cách làm việc, phương pháp rèn luyện và những nhận thức mới về yêu cầu kỹ năng trong môi trường quốc tế.

Thi nghề Cơ điện tử của thí sinh Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng.

Chia sẻ mong muốn vận dụng tư duy làm việc theo chuẩn quốc tế vào quá trình học tập và công việc sau này, đặc biệt là tác phong chuyên nghiệp, tính kỷ luật và sự tỉ mỉ trong từng thao tác, Lưu Nhật Hào – Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng (tham gia thi nghề Cơ điện tử) cho biết, những kinh nghiệm tham gia Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới không dừng lại ở mỗi cá nhân.

Nhật Hào mong muốn chia sẻ trải nghiệm thực tế và phương pháp làm việc với các khóa đàn em, qua đó giúp những người trẻ tiếp theo có thêm sự chuẩn bị khi bước vào các sân chơi nghề nghiệp trong nước và quốc tế.

“Qua những kết quả chưa đạt được và những sai sót trong quá trình thi, em nhận ra mình vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, đặc biệt là về tốc độ và khả năng xử lý tình huống. Em sẽ lấy những kinh nghiệm đó làm động lực để tiếp tục rèn luyện và chia sẻ với các bạn khác”, Nhật Hào tâm sự.

Còn đối với Đặng Văn Vị - Trường Cao đẳng Lào Cai (nghề Lắp đặt điện), việc tham gia Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026 đã mang lại cho em cơ hội đặc biệt khi được học hỏi, tiếp xúc nhiều hơn với bạn bè trên thế giới đối với ngành mình đang theo đuổi.

Thí sinh tham gia nghề Lắp đặt điện.

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026 vì vậy không chỉ là hành trình chinh phục một bài thi. Với các thí sinh Việt Nam, đây còn là dịp trực tiếp quan sát những yêu cầu mới của kỹ năng nghề, học hỏi phương pháp làm việc và kiểm chứng năng lực trong môi trường quốc tế.

Từ những trải nghiệm tại Thượng Hải, bài học về sự chính xác, kỷ luật, khả năng thích ứng và tinh thần học hỏi có thể tiếp tục được chuyển hóa thành hành trang cho quá trình học tập, làm nghề và phát triển bản thân sau này.