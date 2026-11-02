Những trải nghiệm bay sang trọng nhất thế giới

Nhiều người trong chúng ta cảm thấy may mắn nếu đặt được một chỗ ngồi cạnh lối đi khi làm thủ tục lên máy bay.

Tuy nhiên, với những hành khách có điều kiện tài chính, việc di chuyển bằng đường hàng không có thể đồng nghĩa với trải nghiệm ngủ trên giường đôi, tắm nước nóng giữa chuyến bay.

Thậm chí sở hữu một căn hộ riêng gồm ba phòng. Một bảng xếp hạng mới đây đã công bố những dịch vụ sang trọng hàng đầu mà hành khách có thể tận hưởng trên máy bay.

Danh sách do công ty tư vấn du lịch AirAdvisor công bố, dựa trên thang điểm 100 với năm tiêu chí: mức độ sang trọng, độ hiếm, tính riêng tư và độc quyền, độ khó để trải nghiệm, cũng như mức độ vượt trội so với ghế ngồi thông thường.

Bảng xếp hạng không tính máy bay phản lực tư nhân, các sản phẩm đã ngừng khai thác hoặc chưa được cung cấp rộng rãi cho công chúng.

Những tiện ích phổ biến ở hạng thương gia như quyền sử dụng phòng chờ, bộ dụng cụ cá nhân và ghế có thể ngả phẳng thành giường cũng không được đưa vào đánh giá. Ngoài ra, mỗi hãng hàng không chỉ được góp mặt tối đa hai lần.

Etihad Airways, Airbus A330. Ảnh: Azuma Furqani / Shutterstock

Đứng đầu bảng xếp hạng với 98/100 điểm là hạng phòng The Residence của Etihad Airways, được ví như một căn hộ riêng trên máy bay Airbus A380.

Không gian này phục vụ tối đa hai hành khách, gồm ba khu vực riêng biệt: phòng khách, phòng ngủ với giường đôi và phòng tắm riêng.

Trải nghiệm sang trọng bắt đầu ngay từ trước khi hành khách rời khỏi nhà, với dịch vụ làm thủ tục tại nhà hoặc khách sạn, đưa đón bằng xe riêng và nhân viên đón tiếp trực tiếp tại sân bay.

Theo AirAdvisor, The Residence gần như đạt điểm tuyệt đối ở các tiêu chí về sự sang trọng, tính độc đáo, riêng tư và mức độ khác biệt so với trải nghiệm bay thông thường.

Xếp thứ hai với 91 điểm là phòng tắm spa trên máy bay Airbus A380 của Emirates. Hành khách hạng nhất trên những chiếc máy bay cỡ lớn này có thể thư giãn giữa chuyến bay tại một trong hai phòng tắm nằm ở khu vực phía trước tầng trên.

Mỗi phòng được trang bị đầy đủ khu vực thay đồ, gương trang điểm và sàn sưởi. Trải nghiệm này giúp hành khách có thể tắm rửa, thư giãn và giữ vẻ ngoài chỉn chu ngay cả sau nhiều giờ bay liên tục.

Quầy bar và phòng chờ trên máy bay Airbus A380 của Emirates. Ảnh: Leonard Zhukovsky / Shutterstock

Vị trí thứ ba thuộc về SWISS First Grand Suite với 88 điểm. Đây là sản phẩm duy nhất của một hãng hàng không châu Âu lọt vào top 3 và được giới thiệu trong năm nay.

Hạng phòng này kết hợp hai khoang hạng nhất liền kề cùng lối đi ở giữa, tạo thành một không gian riêng tư hoàn toàn mà hãng gọi là “loft aloft”.

Khu vực này có thể phục vụ tối đa ba người, đồng thời được sử dụng linh hoạt như phòng ngủ, văn phòng hoặc phòng họp. Nhờ đó, hành khách có thể nghỉ ngơi, làm việc hoặc thư giãn cùng bạn bè trong suốt chuyến bay.

Đứng thứ tư là một đặc quyền sang trọng tại sân bay. Hành khách sử dụng dịch vụ La Première của Air France có thể đặt một phòng chờ riêng rộng khoảng 45m² tại sân bay Paris Charles de Gaulle.

Không gian này bao gồm phòng ngủ với giường đôi, phòng tắm, sân hiên ngoài trời và quyền sử dụng spa Sisley của hãng. Trải nghiệm này đạt 85 điểm trong bảng xếp hạng.

Trong khi đó, hạng Suites trên máy bay A380 của Singapore Airlines đứng thứ năm với 82 điểm. Mỗi phòng suite được trang bị ghế bành và giường ngủ riêng. Đặc biệt, hai phòng liền kề có thể kết nối với nhau để tạo thành một chiếc giường đôi rộng rãi, phù hợp cho các cặp đôi.

10 trải nghiệm bay sang trọng nhất năm 2026, theo AirAdvisor:

Etihad Airways – Hạng phòng The Residence (98/100 điểm).

Emirates – Phòng tắm spa trên máy bay A380 (91/100 điểm).

SWISS – Hạng phòng First Grand Suite (88/100 điểm).

Air France – Phòng suite riêng La Première tại sân bay (85/100 điểm).

Singapore Airlines – Hạng Suites trên máy bay A380 (82/100 điểm).

Lufthansa – Hạng ghế Allegris First Class Suite Plus (80/100 điểm).

Japan Airlines – Hạng nhất trên máy bay A350-1000 (78/100 điểm).

Emirates – Phòng chờ trên máy bay A380 (76/100 điểm).

Qatar Airways – Phòng chờ Al Safwa First (72/100 điểm).

Virgin Atlantic – Phòng suite Retreat (68/100 điểm).