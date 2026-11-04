Những tồn tại trong quản lý, cho thuê tài sản công tại Trung tâm Phục vụ đối ngoại Quảng Trị

Theo Kết luận thanh tra số 2874/KL-TTr, Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài chính, ngân sách, quản lý các chương trình, dự án và hoạt động dịch vụ đối ngoại tại Trung tâm Phục vụ đối ngoại Quảng Trị trong giai đoạn 2024-2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh tra tỉnh đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác quản lý, khai thác tài sản công tại đơn vị.

Đáng chú ý, Kết quả thanh tra cho thấy: Trong giai đoạn 2024-2025, Trung tâm ký hợp đồng cho tổ chức Medipeace thuê khu vực Trường Trẻ em khuyết tật, thu về 241,164 triệu đồng. Tuy nhiên, việc sử dụng cơ sở này vào mục đích kinh doanh, cho thuê chưa phù hợp với phương án sử dụng tài sản công được UBND tỉnh phê duyệt và quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Trung tâm Phục vụ đối ngoại Quảng Trị ký hợp đồng cho các tổ chức, dự án thuê văn phòng với thời hạn 12 tháng liên tục/năm, chưa phù hợp quy định về thời gian cho thuê trực tiếp tài sản công. (Ảnh: M.P)

Ngoài ra, Trung tâm ký hợp đồng cho 5 tổ chức, dự án thuê văn phòng với tổng số tiền hơn 2,636 tỷ đồng trong 2 năm. Việc cho thuê tài sản với thời gian ổn định 12 tháng liên tục/năm chưa phù hợp với quy định pháp luật về cho thuê trực tiếp tài sản công.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị cũng xác định Trung tâm chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp tối thiểu 2% doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản công vào mục đích kinh doanh, với số tiền hơn 47 triệu đồng.

Trên cơ sở những nội dung được phát hiện, Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 553/QĐ-TTr ngày 15/10/2026, yêu cầu thu hồi tổng số tiền 288.527.521 đồng. Trong đó, 241,164 triệu đồng liên quan đến việc cho thuê cơ sở Trường Trẻ em khuyết tật chưa phù hợp và 47,363 triệu đồng là khoản nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Bên cạnh yêu cầu thu hồi tiền, Thanh tra tỉnh Quảng Trị yêu cầu Trung tâm rà soát, điều chỉnh các hợp đồng cho thuê văn phòng; hoàn thiện hồ sơ quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công; đồng thời kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị cũng kiến nghị Sở Ngoại vụ tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động của Trung tâm; Sở Tài chính rà soát các đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê để hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Trung tâm Phục vụ đối ngoại Quảng Trị và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các kiến nghị, báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/11/2026.