Những 'tọa độ' hút dòng tiền trên thị trường chứng khoán cuối năm 2026

Từ đầu năm đến nay, VN-Index trải qua nhiều nhịp tăng giảm đan xen. Có những giai đoạn chỉ số được nâng đỡ đáng kể bởi một vài cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần còn lại của thị trường vẫn giao dịch thận trọng.

Sự lệch pha này khiến cơ hội đầu tư không còn trải đều, nhất là khi nhiều cổ phiếu đã giảm sâu dù kết quả kinh doanh vẫn duy trì tăng trưởng.

Theo ông Đặng Văn Cường, Trưởng phòng Tư vấn đầu tư Mirae Asset (MASVN), diễn biến thị trường trong những tháng cuối năm sẽ phụ thuộc vào bốn biến số chính.

Đầu tiên là mặt bằng lãi suất trong nước và hoạt động mua ngoại tệ giao ngay của Ngân hàng Nhà nước. Lãi suất huy động, cho vay ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vốn, định giá cổ phiếu và sức hấp dẫn của các kênh đầu tư. Trong khi đó, quy mô mua ngoại tệ có thể tác động đến thanh khoản hệ thống và lãi suất liên ngân hàng.

Thứ hai là tăng trưởng tín dụng và tiến độ giải ngân đầu tư công. Khả năng hoàn thành mục tiêu tín dụng cùng lượng vốn ngân sách được giải ngân trong những tháng cuối năm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các nhóm ngân hàng, bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng.

Thứ ba là giao dịch của khối ngoại và dòng vốn ETF sau những bước tiến trong lộ trình nâng hạng thị trường. Cuối cùng là chính sách tiền tệ của Fed và biến động địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là diễn biến đồng USD, giá năng lượng và hàng hóa, bởi những yếu tố này có thể gây sức ép lên tỷ giá và dòng vốn đầu tư gián tiếp tại các thị trường mới nổi như Việt Nam.

Theo ông Cường, giai đoạn thị trường phân hóa mạnh, nhiều cổ phiếu được chiết khấu sâu chính là thời điểm thích hợp để dòng tiền thực hiện chiến lược “đãi cát tìm vàng”. Nhà đầu tư nên ưu tiên doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận thực chất, khả năng chuyển hóa lợi nhuận thành tiền mặt và động lực kinh doanh rõ ràng trong quý 4.

Chuyên gia từ MASVN cũng điểm danh những nhóm ngành nổi bật hội tụ đủ những yếu tố này. Ngân hàng vẫn là nhóm đáng chú ý nhờ đóng góp lớn vào lợi nhuận toàn thị trường và triển vọng tăng trưởng tín dụng cuối năm.

Dù áp lực nợ xấu gia tăng và biên lãi ròng (NIM) suy giảm trong ngắn hạn, những nhà băng có bộ đệm dự phòng dày, tỷ lệ nợ xấu thấp và NIM ổn định vẫn được đánh giá có sức hấp dẫn khi định giá cổ phiếu đã về vùng hợp lý.

Cảng biển cũng có triển vọng tích cực nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng trên 32% so với cùng kỳ. Hoạt động giao thương sôi động hỗ trợ sản lượng hàng hóa thông qua cảng, tạo dư địa tăng trưởng cho các doanh nghiệp vận hành cảng nước sâu, có dòng tiền kinh doanh khỏe và biên lợi nhuận tốt.

Trong khi đó, đầu tư công tiếp tục là động lực quan trọng đối với nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng. Quý 4 thường là giai đoạn tăng tốc giải ngân để hoàn thành kế hoạch năm, qua đó tạo thêm việc làm cho doanh nghiệp xây lắp và nhu cầu đối với đá, thép, xi măng, nhựa đường. MASVN đánh giá các doanh nghiệp có khả năng cung ứng vật liệu đầu vào và hưởng lợi từ tiến độ dự án sẽ có thêm cơ hội cải thiện kết quả kinh doanh.

Với chiến lược đầu tư, ông Cường cho rằng ở vùng điểm số hiện tại, phương án hợp lý nhất không phải là đứng ngoài hoàn toàn hay "tất tay", mà là giải ngân thăm dò có chọn lọc và duy trì tỷ lệ tiền mặt phù hợp để tăng tính chủ động.

Khi định giá nhiều cổ phiếu cơ bản đã lùi về vùng hấp dẫn so với trung bình 10 năm, rủi ro giảm sâu của thị trường chung đã được thu hẹp đáng kể.

Việc chọn đúng thời điểm để tham gia là rất khó, vì vậy đầu tư vào một số công ty có nền tảng cơ bản vững chắc, định giá hấp dẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, việc chủ động duy trì tiền mặt giúp nhà đầu tư tận dụng sự điều chỉnh của thị trường chung để tối ưu hóa giá vốn của các khoản đầu tư.

Nguồn: Chứng khoán MBS

Ở góc nhìn lựa chọn cổ phiếu, Chứng khoán MBS cũng đưa ra một số mã đáng chú ý cho giai đoạn cuối năm 2026 và năm 2027. Với bất động sản, công ty chứng khoán này đánh giá triển vọng lợi nhuận của VHM được hỗ trợ bởi hoạt động mở bán các đại dự án, đồng thời dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 có thể tăng 94%, đạt 81.300 tỷ đồng. VHM cũng nằm trong danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam chính thức được đưa vào rổ FTSE Global All-Cap, qua đó được kỳ vọng hưởng lợi từ dòng vốn ngoại.

Trong nhóm ngân hàng, MBS lựa chọn VCB, STB và TCB. VCB được kỳ vọng ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn 2026-2027 nhờ tăng trưởng tín dụng khoảng 13%. Với TCB, động lực đến từ khả năng hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm 2026 và tăng trưởng tín dụng khoảng 22%.

Trong khi đó, triển vọng STB gắn với tiến trình hoàn thành đề án tái cơ cấu, qua đó có thể ghi nhận lợi nhuận từ hoàn nhập dự phòng và lãi vốn từ việc bán cổ phiếu đang thế chấp tại VAMC.

MBS cũng kỳ vọng thanh khoản thị trường cải thiện khi lãi suất huy động tạo đỉnh và có thể giảm nhẹ vào cuối năm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm cổ phiếu chứng khoán.

Nguồn: Chứng khoán MBS

Trong khi đó, Chứng khoán Agriseco cho rằng các số liệu vĩ mô 10 tháng đầu năm có thể tiếp tục tạo động lực cho kết quả kinh doanh quý 4 của doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt tại những nhóm ngành đóng góp tích cực vào tăng trưởng như sản xuất công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Nhóm đầu tiên được đánh giá tích cực là sản xuất công nghiệp - xuất khẩu - logistics. Chỉ số sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng hai chữ số, trong khi kim ngạch thương mại lập kỷ lục.

Theo đó, các doanh nghiệp xuất khẩu quy mô lớn, doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng điện tử - máy móc thiết bị, cùng nhóm cảng biển, vận tải biển và kho vận có thể hưởng lợi trực tiếp từ sản lượng hàng hóa thông qua và nhu cầu nhập khẩu tư liệu sản xuất ở mức cao.

Nhóm thứ hai là bất động sản khu công nghiệp và các doanh nghiệp hưởng lợi từ dòng vốn FDI. Agriseco cho rằng dòng vốn FDI tiếp tục tích cực cả ở khía cạnh đăng ký và giải ngân, trong đó tập trung lớn vào lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo.

Điều này củng cố triển vọng trung hạn cho bất động sản khu công nghiệp, xây dựng hạ tầng - nhà xưởng, điện và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phụ trợ cho khối FDI.

Nhóm thứ ba là xây dựng hạ tầng và vật liệu xây dựng. Đầu tư công tiếp tục được xem là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng, đặc biệt trong các tháng cuối năm khi khối lượng vốn còn phải giải ngân vẫn lớn.

Việc đẩy mạnh giải ngân tại các dự án hạ tầng trọng điểm được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa tới nhóm xây lắp hạ tầng và vật liệu xây dựng như đá, thép, xi măng, nhựa đường. Agriseco ưu tiên các doanh nghiệp có backlog lớn, năng lực tài chính lành mạnh và kinh nghiệm triển khai các dự án trọng điểm.

Cuối cùng là tiêu dùng và dịch vụ. Bán lẻ sau khi loại trừ yếu tố giá vẫn duy trì tăng trưởng tốt, trong khi du lịch quốc tế và nội địa tiếp tục phục hồi.

Đây được xem là cơ sở hỗ trợ triển vọng của nhóm bán lẻ, hàng tiêu dùng, hàng không, khách sạn - lưu trú và dịch vụ giải trí. Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, Agriseco lưu ý nên ưu tiên các doanh nghiệp giữ được biên lợi nhuận và có vị thế dẫn đầu thị phần.