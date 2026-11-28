Hòa giải viên cơ sở ở xã Phú Xuyên tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Ảnh: Nguyễn Chương

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị đoạn qua địa bàn xã Phú Xuyên dài khoảng 9km; điểm đầu tại Km200+400, giáp địa giới hành chính xã Chương Dương; điểm cuối tại Km209+400, giáp địa giới hành chính xã Đại Xuyên. Qua rà soát, tổng diện tích đất thu hồi phục vụ giải phóng mặt bằng của dự án là 56,17ha (không bao gồm mặt đường Quốc lộ 1A và đường sắt), với khoảng 3.495 hộ bị ảnh hưởng.

Để công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đúng kế hoạch, xã Phú Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thành lập các tổ công tác tích cực tuyên truyền, vận động người dân chủ động tháo dỡ nhà xưởng, hàng quán, cơ sở sản xuất, di dời tài sản bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Vậy nhưng, bên cạnh đó vẫn có một bộ phận người dân bày tỏ sự băn khoăn liên quan đến điều kiện, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cần được giải quyết.

Gia đình anh Đoàn Huy Kỳ ở thôn Thao Chính, xã Phú Xuyên tích cực tháo dỡ công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Ảnh: Nguyễn Chương

Ông Vũ Quang Quyền, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Thao Chính cho biết, công tác giải phóng mặt bằng diện tích đất công cơ bản đã hoàn thành. Riêng đối với 2 hộ có nhà xưởng, hàng quán xây dựng trên đất công hiện nay đã đồng thuận tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng cho dự án.

“Các thành viên tổ hoà giải luôn xác định, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ hết sức quan trọng liên quan đến tiến độ thi công dự án. Do vậy, chúng tôi thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định để mọi người cùng đồng thuận thực hiện”, ông Vũ Quang Quyền thông tin.

Trong giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị đoạn qua xã Phú Xuyên, các tổ hòa giải ở cơ sở ở các thôn Phú Cường, Nguyên Hanh, Đỗ Xá, Thao Chính…luôn phát huy vai trò tích cực, trở thành cầu nối giữa chính quyền với người dân. Thông qua những buổi đối thoại, gặp gỡ, trò chuyện với người dân, các hòa giải viên đã kiên trì lắng nghe, tìm hiểu nguyên nhân vướng mắc để đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị đoạn qua xã Phú Xuyên tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công xây dựng dự án. Ảnh: Nguyễn Chương

Với phương châm “lấy dân làm gốc”, các tổ hòa giải đã lựa chọn cách tuyên truyền, vận động linh hoạt, phù hợp, không áp đặt, không nóng vội để người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Nhà nước cũng như ý nghĩa, lợi ích lâu dài của dự án. Từ đó, những quy định của pháp luật được truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, những khúc mắc được trao đổi trên tinh thần tôn trọng, chia sẻ và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

“Trong công tác giải phóng mặt bằng, mỗi người dân bị thu hồi đất đều có những tâm tư, nguyện vọng cần được các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Riêng tại thôn Nguyên Hanh, với sự tuyên truyền, giải thích thấu tình, đạt lý của các cơ quan, đơn vị, các thành viên tổ hòa giải, chúng tôi luôn đồng hành, ủng hộ dự án rất cao, chỉ mong công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện nhanh gọn, một số đề xuất của người dân sớm được giải quyết theo quy định hiện hành”, bà Lê Thị Lan ở thôn Nguyên Hanh cho biết.

Các tổ hòa giải cơ sở ở xã Phú Xuyên trở thành cầu nối quan trọng giữa chính quyền với người dân trong thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Ảnh: Nguyễn Chương

Thực tế cho thấy, những vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng có thể xuất phát từ việc người dân chưa nắm rõ chính sách, còn băn khoăn về phương án bồi thường, hỗ trợ hoặc chưa thống nhất trong gia đình khi bàn giao đất. Bằng uy tín, sự am hiểu địa bàn và tinh thần trách nhiệm, các hòa giải viên đã kiên trì, bền bỉ tuyên truyền, vận động người dân chấp thuận. Những mâu thuẫn, nguyện vọng được xử lý, tháo gỡ kịp thời góp phần hạn chế phát sinh tranh chấp, không để xảy ra khiếu kiện, bất đồng trở thành "điểm nghẽn" trong triển khai dự án.

“Chúng tôi luôn gần gũi, chia sẻ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Những kiến nghị chính đáng của người dân cơ bản đã được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền, chúng tôi tiếp tục đề xuất lên các cấp có thẩm quyền, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ”, ông Nguyễn Văn Ân, Trưởng thôn, tổ phó Tổ hoà giải cơ sở ở thôn Nguyên Hanh cho biết.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị đoạn qua xã Phú Xuyên tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Ảnh: Nguyễn Chương

Có thể khẳng định, sự tham gia của các tổ hòa giải ở xã Phú Xuyên đã góp phần quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Mỗi hòa giải viên bằng sự tận tụy, trách nhiệm và uy tín của mình đang góp phần tháo gỡ từng nút thắt, khơi thông những điểm nghẽn, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.