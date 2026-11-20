Chủ tịch Tập đoàn cầu thị, nhận trách nhiệm

Xuyên suốt quá trình xét xử, bị cáo Lê Thanh Thản nhận là người chịu trách nhiệm chính. Bị cáo thừa nhận hành vi gian dối, lừa dối khách hàng. Để sửa sai, bị cáo đề xuất trước tòa hai phương án khắc phục.Cụ thể,đề nghị xin được nộp 50% tiền thu lợi nhuận vào ngân sách nhà nước; hoặc, cho doanh nghiệp chuyển đổi công năng từ dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê sang căn hộ cho thuê để doanh nghiệp có điều kiện phát triển sau này.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Khánh Huy

Về nguồn lực tài chính để giải quyết hậu quả, bị cáo Lê Thanh Thản đưa ra thông tin, thứ nhất, khoản tiền đang được các cơ quan chức năng tạm giữ (530 tỷ đồng). Thứ hai, nguồn lực trong tương lai, bị cáo mong muốn được đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục pháp lý để doanh nghiệp có thể tiếp tục triển khai các dự án bất động sản tại Khu đô thị Thanh Hà với hơn 200ha đất. Như lời bị cáo, sau khi Sở Xây dựng ban hành các quyết định liên quan, doanh nghiệp đã có kế hoạch triển khai khoảng 40-50 tòa nhà căn hộ thương mại. Bị cáo tính toán, nguồn thu từ việc bán các căn hộ thương mại trong giai đoạn đầu có thể đạt khoảng 10.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, tại tòa, phía Ngân hàng BIDV cam kết sẽ bảo lãnh để Công ty BEMES có một khoản tiền tổng cộng 1.530 tỷ đồng (BIDV tài trợ 1.000 tỷ đồng, phía bị cáo Lê Thanh Thản 530 tỷ đồng) khắc phục hậu quả vụ án này.

Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND có ý nghĩa quan trọng trong giải quyết triệt để sai phạm

Đáng chú ý, tại tòa, quá trình xét hỏi, đại diện UBND thành phố cho biết, trước khi mở tòa vụ án này, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành (nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là Luật Thủ đô 2026).

Nghị quyết tạo hành lang pháp lý để Thủ đô giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý, phát triển đô thị cũng như quản lý trật tự đô thị; trong đó các dự án của Tập đoàn Mường Thanh.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Khánh Huy

Nghị quyết với những điều khoản quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để UBND thành phố Hà Nội ban hành các kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời làm căn cứ xem xét cấp “sổ đỏ” đối với những trường hợp phù hợp quy hoạch, đáp ứng các điều kiện được phép tồn tại và xử lý nghiêm những sai phạm.

Nghị quyết cũng tạo điều kiện để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hướng đến bảo đảm các quyền lợi khác của người dân khi đã sinh sống ổn định, trong đó có những điều kiện liên quan đến việc học tập của học sinh; công tác phòng cháy, chữa cháy.

Với những trường hợp UBND thành phố triển khai di dời người dân khỏi các khu vực không bảo đảm điều kiện pháp lý, đặc biệt là không đáp ứng yêu cầu an toàn phòng cháy, chữa cháy, đe dọa đến tính mạng con người, nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, bảo đảm chất lượng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp.

"Mục tiêu cao nhất của Nghị quyết là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân", vị đại diện khẳng định.

Căn cứ Nghị quyết của HĐND thành phố, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm các điều kiện an sinh cho người dân tại khu vực dự án. Thành phố đã ban hành các quyết định liên quan, trong đó có quyết định phê duyệt danh mục những công trình được phép tồn tại và những công trình phải di dời, phá dỡ tại dự án.

Quá trình trả lời tại tòa, đại diện UBND thành phố nhấn mạnh, có những căn hộ được phép tồn tại nhưng cũng có những căn hộ buộc phải di dời do nằm trong khu vực có chức năng thương mại, dịch vụ, tiện ích phục vụ tòa nhà hoặc các công trình như trường mầm non. Tuy nhiên, nơi ở mới của người dân sẽ được đầu tư khang trang, hiện đại, có hạ tầng đồng bộ, tránh tình trạng manh mún như một số công trình hiện nay.

Luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cũng bày tỏ quan điểm, trong thời gian cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án, ngày 28-10-2026, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND.

Nội dung Nghị quyết quy định rà soát, phân nhóm công trình, hạng mục công trình và tiêu chí xác định công trình, hạng mục công tình được tồn tại hay buộc phải tháo dỡ, di dời; biện pháp di dời và các cơ chế chính sách đặc thù đối với tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân trình bày quan điểm tại tòa. Ảnh: Khánh Huy

UBND thành phố đã có kế hoạch thực hiện Nghị quyết này, theo đó ban hành danh mục các công trình, hạng mục được phép tồn tại, các căn hộ, hạng mục phải di dời, trong đó có 106/519 căn hộ của dự án CT6 thuộc diện phải di dời. Đây là chủ trương, chính sách rất nhân văn, nhằm tạo cơ chế để hạn chế thấp nhất thiệt hại của người dân, giảm thiểu số cư dân bị ảnh hưởng phải di dời trong vụ án này; đảm bảo an sinh xã hội, ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Nếu không có Nghị quyết, 519 căn hộ phải di dời, chủ đầu tư không có cơ hội giảm thiểu để khắc phục hậu quả như hiện tại. Nhờ Nghị quyết, 440 hộ gia đình được ở lại. 79 trường hợp do quy định pháp luật, buộc phải di dời, thành phố cũng có cơ chế phù hợp.

Cư dân mong mỏi về chốn an cư?

Đại diện cho hơn 100 bị hại trong vụ án, luật sư nêu, với cư dân phải di dời, họ băn khoăn về phương án sắp tới sẽ như thế nào?

Tại tòa, đại diện UBND thành phố Hà Nội khẳng định "quyền lợi của cư dân sẽ được đảm bảo, người dân yên tâm" và cư dân tin tưởng chờ đợi hướng giải quyết thỏa đáng.

Hơn 100 bị hại có mặt tại phiên xử. Ảnh: Khánh Huy

Luật sư cho biết, bằng Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND, nhiều cư dân được ở lại và đúng với ý kiến, nguyện vọng. Như vậy, kiến nghị của các bị hại được Đảng và Nhà nước, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội lắng nghe. Niềm vui này không phải đến từ chủ đầu tư mà là chính sách của Nhà nước. Các bị hại mong muốn chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục những tồn tại của dự án, đặc biệt là các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và những điều kiện an toàn liên quan, để cư dân có thể tiếp tục sinh sống ổn định, lâu dài, được cấp “sổ đỏ” theo quy định.

"Nguyện vọng đa phần của cư là được các cơ quan chức năng xem xét, tạo điều kiện hợp thức hóa căn hộ và cấp “sổ đỏ” để ổn định cuộc sống. Trường hợp các cơ quan chuyên môn đánh giá căn hộ không đủ điều kiện tồn tại, buộc phải di dời, đề nghị chủ đầu tư bồi thường theo mức giá đã được định giá vào tháng 7-2026, tương đối sát với giá thị trường", một bị hại giãi bày.

Với những tình tiết nhân văn diễn ra trong 2 ngày xét xử và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố về mức án và bồi thường dân sự, các bị hại chờ đợi phán quyết vào ngày 26-11-2026 của Hội đồng xét xử; họ chung kỳ vọng về sự đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người mua nhà.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội về bồi thường dân sự Đối với các căn hộ, nhà thấp tầng phải di dời, buộc Công ty BEMES phải trả lại tiền mua nhà cho các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; buộc bị cáo Lê Thanh Thản liên đới Công ty BEMES và bồi thường cho bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án số tiền thiệt hại, tổng cộng bằng giá trị căn hộ, nhà thấp tầng bằng giá trị theo Kết luận định giá ngày 10-7-2026 của Hội đồng định giá. Buộc bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải bàn giao trả lại căn hộ, nhà thấp tầng đã nhận theo giao dịch cho Công ty BEMES để công ty thực hiện xử lý khắc phục vi phạm theo Quyết định xử lý vi phạm của UBND thành phố. Kiến nghị UBND thành phố áp dụng các chính sách hỗ trợ đối với cư dân phải di dời trong vụ án này được hưởng hỗ trợ như các trường hợp khác tại dự án CT6 Kiến Hưng phải di dời theo Kế hoạch của UBND thành phố. Đối với các căn hộ, nhà thấp tầng được tồn tại, đề nghị UBND thành phố Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật.