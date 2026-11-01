Những tỉnh thành nào đồng loạt chi trả lương hưu tháng 11 vào ngày 2/11?

Lịch chi trả lương hưu áp dụng theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia thành 2 đợt để tránh quá tải. Theo đó, 21 tỉnh thành chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân vào ngày làm việc đầu tiên của tháng; 13 tỉnh thành chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng.

Chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng.

Các tỉnh, thành chi trả qua tài khoản vào ngày làm việc đầu tiên của tháng 11 là ngày 2/11 (thứ hai) gồm có: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Gia Lai, An Giang.

Các tỉnh, thành chi trả qua tài khoản vào ngày làm việc thứ 2 của tháng 11 là ngày 3/11 (thứ ba): Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp.

Việc chi trả lương hưu bằng tiền mặt sẽ do các tỉnh thành quy định cụ thể căn cứ dựa trên thực tế của địa phương.

Đại diện của BHXH tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc chi trả lương hưu, trợ cấp chuyển vào tài khoản cá nhân tháng 11 bắt đầu vào ngày 2/11 và chi trả tiền mặt bắt đầu vào ngày 3/11.

Còn tại Hà Nội, chi trả lương hưu, trợ cấp chuyển vào tải khoản cá nhân trong tháng 11 bắt đầu vào ngày 3/11 và chi trả tiền mặt bắt đầu vào ngày 5/11.

Hiện toàn quốc có khoảng 3,5 triệu người lĩnh lương hưu và trợ cấp, trong đó tỷ lệ người hưởng các chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hằng tháng nhận qua tài khoản cá nhân đã đạt khoảng 90%.