Những tính năng vừa cập nhật trên VNeID phiên bản 2.2.12 mới ra mắt

Những tính năng mới trên ứng dụng VNeID phiên bản 2.2.12

Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) vừa nâng cấp phiên bản ứng dụng định danh và xác thực điện tử mới nhất 2.2.12 với những cập nhật như sau:

1. Bổ sung chức năng tích hợp Số Sức khỏe điện tử; giấy tờ đăng kiểm

2. Bổ sung chức năng đăng ký cấp chứng thư chữ ký số (VNeD CA)

3. Bổ sung chức năng thay đổi người đại diện đối với tài khoản định danh điện tử dưới 14 tuổi

4. Điều chỉnh chức năng cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước: bổ sung giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, văn bằng, chứng chỉ

5. Sửa lỗi

Độc giả có thể tải hoặc cập nhật VNeID phiên bản 2.2.12 trực tiếp trên cửa hàng ứng dụng Google Play (Android) hoặc App Store (iOS).

Những thay đổi của ứng dụng VNeID qua các lần cập nhật phiên bản

*Phiên bản 2.2.6

- Bổ sung các chức năng định danh cho người dưới 14 tuổi

- Tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Bổ sung chức năng hiển thị vé Metro và tính năng check-in

- Triển khai dịch vụ công Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước

- Cập nhật, điều chỉnh các dịch vụ công: Đăng ký, quản lý cư trú, Cấp, quản lý căn cước

- Sửa lỗi

*Phiên bản 2.2.5

- Bổ sung các chức năng định danh cho người dưới 14 tuổi

- Tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Bổ sung chức năng hiển thị vé Metro và tính năng check-in

- Triển khai dịch vụ công Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước

- Cập nhật, điều chỉnh các dịch vụ công: Đăng ký, quản lý cư trú, Cấp, quản lý căn cước

- Sửa lỗi

*Phiên bản 2.2.4

- Cập nhật, điều chỉnh tính năng Tra cứu truy xuất nguồn gốc sản phẩm

- Bổ sung tích hợp thông tin học bạ của người phụ thuộc

- Cập nhật tích hợp thông tin hộ chiếu

- Cập nhật, điều chỉnh các dịch vụ công: Lý lịch tư pháp; Đăng ký, quản lý cư trú; Cấp, quản lý căn cước

- Bổ sung cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan Nhà nước

- Bổ sung tích hợp Cổng Pháp luật quốc gia.

- Sửa lỗi

Quy định về sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID

Theo Điều 9 Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định về sử dụng tài khoản định danh điện tử, tài khoản giao dịch điện tử khác do cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo lập như sau:

- Tài khoản định danh điện tử mức độ 01 của công dân Việt Nam, người nước ngoài được sử dụng để truy cập, khai thác, sử dụng thông tin về danh tính điện tử và một số tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử, hệ thống thông tin đã được kết nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật.

- Tài khoản định danh điện tử mức độ 02 của công dân Việt Nam được sử dụng để truy cập, khai thác, sử dụng căn cước điện tử, thông tin khác ngoài thông tin đã tích hợp vào căn cước điện tử được chia sẻ, tích hợp, cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và toàn bộ tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử, hệ thống thông tin đã được kết nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật.

- Tài khoản định danh điện tử mức độ 02 của người nước ngoài, tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức được sử dụng để truy cập, khai thác, sử dụng thông tin danh tính điện tử và thông tin khác được chia sẻ, tích hợp, cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và toàn bộ tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử, hệ thống thông tin đã được kết nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật.

- Chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập, xác thực và sử dụng các tính năng, tiện ích trên ứng dụng định danh quốc gia, trang thông tin định danh điện tử có địa chỉ dinhdanhdientu.gov.vn hoặc vneid.gov.vn hoặc các tiện ích khác trên các ứng dụng, phần mềm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đã được kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử.

- Tài khoản định danh điện tử được sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và các hoạt động khác theo nhu cầu của chủ thể danh tính điện tử.

- Thông tin về danh tính điện tử và thông tin tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử có giá trị chứng minh, tương đương với việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng, xuất trình giấy tờ, tài liệu có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân được tạo lập tài khoản giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử để phục vụ giao dịch, hoạt động của mình và chịu trách nhiệm xác thực, bảo đảm tính chính xác của tài khoản do mình tạo lập, quyết định mức độ và giá trị sử dụng của từng mức độ tài khoản. Thông tin để tạo lập tài khoản giao dịch điện tử phải do chủ thể của tài khoản cung cấp và đồng ý cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng để tạo lập tài khoản.