Những tính năng dễ bị cắt giảm trên TV giá rẻ

TV giá rẻ có thể đáp ứng tốt nhu cầu xem phim, chương trình truyền hình và video trực tuyến, nhưng để giữ mức giá cạnh tranh, nhà sản xuất thường phải đánh đổi một số tính năng.

ĐỘ TƯƠNG PHẢN

TV OLED có ưu thế về độ tương phản nhờ từng điểm ảnh có thể tự phát sáng hoặc tắt hoàn toàn, giúp tái tạo màu đen sâu. Trong khi đó, TV LCD sử dụng đèn nền nên ánh sáng vẫn có thể lọt qua những vùng đáng lẽ phải hiển thị màu đen, khiến hình ảnh ngả sang xám.

Công nghệ làm mờ cục bộ giúp khắc phục hạn chế này bằng cách điều chỉnh độ sáng của từng vùng đèn nền độc lập. Đặc biệt, mini-LED có thể tạo ra hàng trăm, thậm chí hàng nghìn vùng làm mờ, giúp kiểm soát ánh sáng chính xác hơn.

Để tiết kiệm chi phí, một số TV LCD giá rẻ không được trang bị công nghệ này hoặc chỉ có số vùng làm mờ hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng thể hiện chi tiết trong những cảnh tối.

Độ sáng cũng đóng vai trò quan trọng đối với chất lượng HDR (dải tương phản động cao). Công nghệ này giúp mở rộng dải tương phản, làm nổi bật các vùng sáng và tái tạo hình ảnh sống động hơn so với nội dung SDR thông thường.

Tuy nhiên, không phải TV nào có nhãn HDR cũng mang lại trải nghiệm thuyết phục bởi hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào độ sáng đỉnh, độ tương phản và khả năng tái tạo màu sắc.

Mức sáng khoảng 600 nit có thể là điểm khởi đầu đáng cân nhắc, trong khi 1.000 nit là mục tiêu phù hợp để thể hiện các vùng sáng nổi bật trong nhiều nội dung HDR. Đây không phải tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng hình ảnh bởi khả năng làm mờ cục bộ và xử lý HDR cũng ảnh hưởng đáng kể đến kết quả cuối cùng.

Khi chọn mua, người dùng nên xem xét hiệu năng HDR thực tế thay vì chỉ dựa vào việc TV có hỗ trợ định dạng này hay không.

TẦN SỐ QUÉT

Tần số quét của TV được đo bằng Hz, thể hiện số lần màn hình làm mới hình ảnh mỗi giây. Phần lớn TV phổ thông sử dụng tấm nền 60Hz, thường đáp ứng tốt nhu cầu xem video ở tốc độ 30fps hoặc 60fps. Khi chơi game, tốc độ khung hình có thể thay đổi liên tục khiến chuyển động thiếu ổn định hoặc xuất hiện hiện tượng xé hình.

Công nghệ tần số quét biến thiên (VRR) giúp hạn chế tình trạng này bằng cách điều chỉnh tần số quét của TV để đồng bộ với tốc độ khung hình do máy chơi game xuất ra. Nhờ đó, hình ảnh có thể mượt mà hơn khi tốc độ khung hình tăng giảm.

Tuy nhiên, VRR thường không xuất hiện trên tất cả các mẫu TV giá rẻ, đặc biệt là những dòng hướng đến nhu cầu xem truyền hình cơ bản.

Bên cạnh VRR, tấm nền có tần số quét thực 120Hz hoặc 144Hz cũng mang lại lợi thế khi chơi game. So với màn hình 60Hz, các tấm nền này có thể hiển thị nhiều khung hình hơn mỗi giây, giúp chuyển động rõ ràng và mượt mà hơn khi nội dung cùng thiết bị kết nối hỗ trợ.

Tính năng này đặc biệt hữu ích với những người chơi game trên PlayStation 5, Nintendo Switch 2 hoặc Xbox Series, cũng như người sử dụng TV làm màn hình máy tính.

Để tiết kiệm chi phí, nhiều mẫu TV phổ thông vẫn sử dụng tấm nền 60Hz và lược bỏ các tính năng chơi game nâng cao. Người mua cũng cần phân biệt tần số quét thực với những công nghệ xử lý chuyển động được quảng cáo dưới tên gọi như TruMotion hay Motion Rate.

Các công nghệ này có thể cải thiện cảm nhận về chuyển động nhưng không đồng nghĩa với khả năng hiển thị thực sự 120 hoặc 144 khung hình mỗi giây. Vì vậy, hãy kiểm tra thông số “native refresh rate” hoặc “panel refresh rate” trước khi quyết định mua.

DẢI MÀU

Dải màu quyết định phạm vi màu sắc mà TV có thể hiển thị. Thông số này thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của một không gian màu tiêu chuẩn. Chẳng hạn, sRGB là không gian màu phổ biến đối với nội dung SDR, còn các mức bao phủ 90% hay 100% sRGB cho biết khả năng tái tạo màu sắc của màn hình so với tiêu chuẩn này.

Đối với nội dung HDR, DCI-P3 là không gian màu quan trọng, cho phép hiển thị dải màu rộng hơn. Chứng nhận UHD cao cấp của UHD Alliance yêu cầu TV tái tạo hơn 90% không gian màu DCI-P3. Trong khi đó, Rec.2020 có dải màu rộng hơn nữa, nhưng hiện vẫn rất ít màn hình có thể bao phủ toàn bộ không gian màu này.

Khả năng tái tạo màu có thể là một trong những điểm khác biệt giữa TV giá rẻ và các dòng máy cao cấp. Một số mẫu bình dân có dải màu hạn chế khiến hình ảnh HDR kém phong phú dù vẫn hỗ trợ định dạng này.

Khi chọn mua, người dùng nên ưu tiên những mẫu có khả năng bao phủ ít nhất 90% DCI-P3 để tận hưởng màu sắc phong phú trong phim HDR và trò chơi điện tử. Khả năng hỗ trợ dải màu rộng cũng có thể được kiểm tra bằng công cụ Wide Gamut Test Page trên máy tính kết nối với TV.

CÔNG NGHỆ CHỐNG PHẢN CHIẾU VÀ CHỐNG CHÓI

Lớp phủ chống phản chiếu và chống chói giúp hạn chế ánh sáng từ môi trường phản chiếu trên màn hình, cải thiện khả năng quan sát, đặc biệt trong những căn phòng có nhiều ánh sáng tự nhiên hoặc đèn chiếu sáng.

Đây là yếu tố đáng lưu ý khi đặt TV trong phòng khách sáng sủa do hiện tượng phản chiếu có thể làm hình ảnh kém rõ nét và ảnh hưởng đến trải nghiệm xem.

Lớp phủ chống phản chiếu và chống chói là yếu tố đáng lưu ý khi đặt TV trong phòng khách sáng sủa

Công nghệ xử lý bề mặt màn hình làm tăng chi phí sản xuất nên thường bị lược bỏ trên các mẫu TV giá rẻ. Hơn nữa, không phải lớp phủ chống chói nào cũng mang lại hiệu quả như nhau.

Một màn hình có độ sáng cao chưa chắc xử lý phản chiếu tốt, trong khi lớp phủ chống chói không phù hợp có thể ảnh hưởng đến độ tương phản hoặc độ sắc nét cảm nhận.

Nếu thường xuyên xem TV vào ban ngày hoặc trong phòng khách nhiều ánh sáng, người dùng nên tìm hiểu các bài đánh giá thực tế về khả năng xử lý phản chiếu thay vì chỉ dựa vào thông số độ sáng.

KHẢ NĂNG NÂNG CẤP ĐỘ PHÂN GIẢI VÀ XỬ LÝ HÌNH ẢNH

Hai chiếc TV cùng có độ phân giải 4K chưa chắc mang lại chất lượng hình ảnh giống nhau. Sự khác biệt có thể thể hiện rõ khi phát nội dung có độ phân giải thấp hơn, chẳng hạn video HD, chương trình truyền hình hoặc DVD.

TV cần sử dụng thuật toán nâng cấp độ phân giải để chuyển nội dung có ít điểm ảnh hơn lên độ phân giải phù hợp với màn hình. Bộ xử lý hình ảnh tốt có thể cải thiện độ chi tiết, giảm nhiễu và hạn chế hiện tượng răng cưa. Ngược lại, khả năng xử lý hạn chế có thể khiến hình ảnh trông mềm, thiếu chi tiết hoặc xuất hiện các đường viền không tự nhiên.

Ở phân khúc giá thấp, nhà sản xuất có thể sử dụng bộ xử lý đơn giản hơn để giảm chi phí. Điều này không nhất thiết ảnh hưởng nhiều khi xem nội dung 4K chất lượng cao, nhưng có thể tạo ra khác biệt khi phát các nguồn video cũ hoặc chất lượng thấp.

CỔNG HDMI BĂNG THÔNG CAO

Băng thông của cổng HDMI quyết định lượng dữ liệu hình ảnh và âm thanh có thể truyền từ thiết bị ngoài đến TV. Khi độ phân giải, tần số quét và yêu cầu về màu sắc ngày càng tăng, TV cần cổng HDMI có băng thông cao để hỗ trợ các tính năng hiện đại.

Chẳng hạn, HDMI 2.1 có băng thông cao hơn HDMI 2.0b, cho phép hỗ trợ những tính năng như chơi game 4K ở tần số quét cao và tần số quét biến thiên (VRR).

TV cao cấp thường được trang bị nhiều cổng HDMI băng thông cao, trong khi các mẫu giá rẻ có thể chỉ hỗ trợ một hoặc hai cổng, còn những cổng khác bị giới hạn về tính năng. Điều này có thể gây bất tiện khi cần kết nối đồng thời nhiều thiết bị như máy chơi game, máy tính và đầu phát Blu-ray UHD.

TV cao cấp thường được trang bị nhiều cổng HDMI băng thông cao, trong khi các mẫu giá rẻ có thể chỉ hỗ trợ một hoặc hai cổng

Vì vậy, trước khi mua TV, cần kiểm tra thông số của từng cổng HDMI để bảo đảm khả năng tương thích với các thiết bị dự định sử dụng. Nếu cần thêm cổng kết nối, có thể dùng bộ chuyển mạch HDMI, nhưng TV vẫn phải có ít nhất một cổng đáp ứng đủ băng thông và tính năng cần thiết để khai thác hiệu quả các thiết bị này.

PHẦN CỨNG LOA TÍCH HỢP

Ngay cả những mẫu TV màn hình phẳng cao cấp cũng thường không có hệ thống loa thực sự xuất sắc do thiết kế mỏng hạn chế không gian bố trí linh kiện âm thanh. Các nhà sản xuất cũng thường kỳ vọng người dùng sẽ trang bị thêm loa thanh hoặc hệ thống âm thanh ngoài để cải thiện trải nghiệm nghe.

Ở phân khúc giá rẻ, hệ thống loa tích hợp có thể thiếu âm trầm, âm thanh mỏng hoặc khó tái hiện rõ lời thoại khi xem phim và chương trình truyền hình. Một số mẫu máy cũng không có những tính năng xử lý âm thanh nâng cao thường xuất hiện trên các dòng cao cấp hơn.

Dù vậy, giá thấp không đồng nghĩa với chất lượng âm thanh kém trong mọi trường hợp. Hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào thiết kế loa, công suất, cách bố trí linh kiện và thuật toán xử lý âm thanh của từng mẫu TV.

Nếu chủ yếu xem tin tức, video trực tuyến và các chương trình giải trí thông thường, loa tích hợp có thể đã đủ đáp ứng nhu cầu. Nhưng với người thích xem phim hoặc chơi game, một mẫu TV có âm thanh tốt sẽ giúp hạn chế nhu cầu mua thêm loa thanh hay hệ thống âm thanh ngoài, qua đó tránh làm tăng tổng chi phí.