Những tính năng của Sổ sức khỏe điện tử VNeID khi đi khám nhiều người không biết

Theo Quyết định 2733/QĐ-BYT, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID. Việc sử dụng Sổ sức khỏe điện tử VNeID được áp dụng tại tất cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Người dân thăm khám bệnh tại Bệnh viện Nhân dân 115 chỉ cần sử dụng ứng dụng VNeID để đăng ký khám, mà không cần mua sổ khám bệnh - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bước sử dụng Sổ sức khỏe điện tử

Bước 1: Đăng ký và tạo tài khoản, xác thực

Để sử dụng Sổ sức khỏe điện tử VNeID, trước hết người dân cần cài đặt ứng dụng VNeID, thực hiện xác thực định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế nếu có.

Sau khi đăng nhập VNeID, người dân truy cập ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử", đọc các điều khoản và nhấn "Đồng ý sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử VNeID".

Người dùng cần bổ sung đầy đủ các thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại và những thông tin y tế cơ bản theo yêu cầu.

Bước 2: Người dân sử dụng Sổ sức khoẻ điện tử VNeID khi đi khám, chữa bệnh:

Khi đi khám, chữa bệnh, nếu đã có Sổ sức khỏe điện tử VNeID, người dân có thể xuất trình Sổ sức khỏe VNeID thay cho sổ giấy.

Bước 3: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận thông tin trong Sổ sức khoẻ điện tử VNeID khi khám, chữa bệnh

Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bác sĩ và nhân viên y tế sử dụng thông tin trong Sổ sức khỏe VNeID của người bệnh để khai thác thông tin hành chính, đồng thời hỗ trợ quá trình chẩn đoán và điều trị.

Đáng chú ý, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các thông tin trên VNeID có giá trị như thông tin trên bản giấy. Những thông tin này gồm thông tin cá nhân, số định danh công dân, thông tin thẻ bảo hiểm y tế, lịch sử khám, chữa bệnh, phiếu hẹn khám lại và giấy chuyển tuyến trên ứng dụng VNeID.

Bước 4: Ghi nhận và liên thông kết quả khám, chữa bệnh

Sau khi kết thúc quá trình khám, chữa bệnh, bác sĩ và nhân viên y tế ghi nhận các thông tin tóm tắt về quá trình khám, chữa bệnh trên hệ thống phần mềm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Dữ liệu sau đó được liên thông lên Cổng tiếp nhận dữ liệu giám định bảo hiểm y tế để tiếp tục hiển thị trên Sổ sức khỏe điện tử VNeID.

Việc cập nhật và liên thông dữ liệu giúp thông tin khám, chữa bệnh được lưu giữ, phục vụ cho những lần khám, chữa bệnh tiếp theo.

Bước 5: Đăng xuất ứng dụng

Bộ Y tế cũng lưu ý người dân cần đăng xuất tài khoản VNeID trước khi thay đổi thiết bị nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin sức khỏe.

Bảo mật thông tin cá nhân trên Sổ sức khoẻ điện tử VNeID

Theo Bộ Y tế, thông tin sức khỏe cá nhân trên Sổ sức khỏe điện tử VNeID được bảo mật như các thông tin khác trên ứng dụng VNeID.

Trong quá trình khám, chữa bệnh, bác sĩ điều trị và nhân viên y tế được truy cập, sử dụng thông tin trên Sổ sức khỏe điện tử VNeID của người bệnh để phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Đối với người phụ thuộc không thể tự quản lý Sổ sức khỏe điện tử VNeID, người giám hộ, người nuôi dưỡng chính hoặc người đại diện hợp pháp được quản lý Sổ sức khỏe điện tử VNeID của người phụ thuộc.

Nhóm người phụ thuộc này gồm trẻ em, người già, người khuyết tật và người đang trong tình trạng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 15 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế là "Bên kiểm soát" đối với dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử VNeID. Việc chia sẻ dữ liệu sức khỏe trên Sổ sức khỏe điện tử VNeID phải được sự đồng ý của Bộ Y tế.

Việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID hướng tới hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử thống nhất, giúp người dân thuận tiện hơn khi xuất trình thông tin, đồng thời hỗ trợ cơ sở khám, chữa bệnh khai thác dữ liệu phục vụ chăm sóc sức khỏe.

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, VNeID được đặt mục tiêu trở thành một nền tảng số quốc gia, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch điện tử cùng nhiều tiện ích khác.