Những tính năng ẩn trên iPhone 18 Pro Max ít người biết

Điện thoại iPhone 18 được định hướng không chỉ nâng cấp về hiệu năng mà còn bổ sung nhiều tính năng hỗ trợ trải nghiệm hằng ngày. Bên cạnh những thay đổi dễ nhận thấy như thiết kế và camera, thiết bị còn tích hợp nhiều tiện ích hoạt động âm thầm trong hệ điều hành, giúp thao tác nhanh hơn, tối ưu khả năng chụp ảnh và khai thác phần cứng hiệu quả hơn trong quá trình sử dụng.

Buồng hơi tản nhiệt giúp duy trì hiệu năng

Điện thoại iPhone 18 Pro Max được đề cập với hệ thống buồng hơi tản nhiệt thế hệ mới, giúp duy trì hiệu năng đỉnh lâu hơn 40% so với thế hệ trước theo thông tin tham khảo. Cải tiến này đặc biệt hữu ích khi thiết bị xử lý các tác vụ nặng liên tục, chẳng hạn như chơi game đồ họa cao hoặc quay video 4K trong thời gian dài.

Khi nhiệt độ tăng, thiết bị có thể tự điều chỉnh hiệu năng để bảo vệ linh kiện. Hệ thống tản nhiệt mới hướng đến việc hạn chế hiện tượng giảm tốc độ xử lý, duy trì trải nghiệm ổn định hơn trong quá trình sử dụng cường độ cao.

Camera Fusion Main 48MP có khẩu độ thay đổi

Camera Fusion Main 48MP được giới thiệu với khả năng thay đổi khẩu độ qua sáu lá khẩu cắt bằng laser. Bốn mức khẩu độ gồm ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 và ƒ/4,0, cho phép kiểm soát lượng ánh sáng đi vào ống kính cũng như độ sâu trường ảnh.

Khẩu độ ƒ/1,48 phù hợp khi chụp trong điều kiện thiếu sáng; ƒ/1,8 đáp ứng nhu cầu chụp thông thường. Trong khi đó, ƒ/2,8 và ƒ/4,0 giúp tăng độ sâu trường ảnh, hỗ trợ giữ nhiều chi tiết rõ nét khi chụp phong cảnh hoặc ảnh nhóm. Người dùng có thể để máy tự động lựa chọn hoặc điều chỉnh thủ công tùy tình huống.

Pro Controls hỗ trợ điều chỉnh camera chuyên sâu

Pro Controls mở rộng khả năng kiểm soát thông số ngay trong ứng dụng Camera của điện thoại iPhone 18 Pro Max. Bốn công cụ chính gồm khẩu độ, tốc độ màn trập, cân bằng trắng và Histogram, hỗ trợ người dùng chủ động hơn khi chụp ảnh.

Tốc độ màn trập giúp kiểm soát cách chuyển động xuất hiện trong ảnh, từ đóng băng chủ thể đến tạo vệt sáng. Cân bằng trắng hỗ trợ tái tạo màu sắc phù hợp với nguồn sáng, còn Histogram thể hiện phân bố vùng sáng tối để đánh giá phơi sáng. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh vị trí công cụ thường dùng, giúp thao tác nhanh hơn khi chụp ảnh đường phố, chân dung hoặc sản phẩm.

Phong Cách Nhiếp Ảnh thêm Texture và Grain

Phong Cách Nhiếp Ảnh được bổ sung Texture và Grain, mở rộng khả năng cá nhân hóa hình ảnh ngay trên iPhone. Texture cho phép điều chỉnh cách thể hiện kết cấu và chi tiết, trong khi Grain tạo hiệu ứng hạt nhằm mang đến diện mạo gần với phong cách ảnh phim.

Hai công cụ này giúp người dùng linh hoạt hơn khi xử lý chân dung, phong cảnh hoặc ảnh nghệ thuật. Khi phối hợp với các thiết lập màu sắc có sẵn, người chụp có thể tạo phong cách riêng mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào ứng dụng chỉnh sửa bên ngoài.

Dynamic Island hiển thị tối đa ba hoạt động

Dynamic Island được mô tả với thiết kế nhỏ gọn hơn và khả năng hiển thị đồng thời tối đa ba hoạt động trực tiếp. Thay đổi này giúp người dùng theo dõi nhiều tiến trình mà không phải liên tục mở từng ứng dụng.

Chẳng hạn, trạng thái giao hàng, bộ đếm thời gian và một hoạt động khác có thể được theo dõi ngay trên màn hình nếu ứng dụng tương ứng hỗ trợ tính năng. Hệ thống TrueDepth vẫn phục vụ Face ID, cho phép mở khóa thiết bị, xác thực thanh toán và đăng nhập ứng dụng.

Apple Intelligence mở rộng khả năng chỉnh sửa ảnh

Apple Intelligence được đề cập với các công cụ AI phục vụ chỉnh sửa và sáng tạo hình ảnh. Spatial Reframing hỗ trợ thay đổi bố cục hoặc góc nhìn, còn Extend bổ sung nội dung bên ngoài khung hình gốc để đáp ứng nhu cầu thay đổi tỷ lệ ảnh.

Clean Up hỗ trợ loại bỏ vật thể gây mất tập trung và tái tạo phần nền. Image Playground bổ sung khả năng tạo hình ảnh từ mô tả bằng văn bản, giúp người dùng triển khai ý tưởng sáng tạo thuận tiện hơn. Các công cụ này hướng đến việc rút ngắn quy trình chỉnh sửa, đồng thời mở rộng lựa chọn xử lý nội dung trực tiếp trên thiết bị.

Việc tìm hiểu những tính năng ít được biết đến giúp người dùng khai thác iPhone 18 Pro Max hiệu quả hơn và xác định thiết bị có phù hợp với nhu cầu hay không. Để quá trình mua sắm thuận tiện, khách hàng có thể tham khảo ShopDunk – hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền tại Việt Nam từ năm 2020. Bên cạnh sản phẩm chính hãng, ShopDunk hỗ trợ xem máy trực tiếp, tư vấn dung lượng và màu sắc, đồng thời cung cấp các phương án thanh toán cùng ưu đãi mua kèm phụ kiện theo chương trình áp dụng.