Những tính năng an toàn cần kiểm tra khi mua ô tô lần đầu

Việc mua ô tô đầu tiên không chỉ là lựa chọn mẫu xe phù hợp mà còn cần cân nhắc kỹ các tính năng an toàn thiết yếu và chi phí sở hữu. Đây là yếu tố quan trọng giúp người lái trẻ tránh rủi ro và giảm thiểu chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng.

Người mua xe lần đầu nên chú ý kiểm tra kỹ các tính năng an toàn để bảo vệ bản thân và giảm thiểu chi phí phát sinh. Ảnh: Consumerreports

Người mua xe lần đầu cần xác định ngân sách thực tế, bao gồm cả khoản trả trước và chi phí trả góp hàng tháng. Việc chọn mua xe đã qua sử dụng thường mang lại giá trị tốt hơn do ô tô mới mất gần một nửa giá trị trong vòng năm năm đầu tiên.

Với người trẻ, việc vay mua xe thường yêu cầu có người bảo lãnh là cha mẹ hoặc tham gia các chương trình hỗ trợ dành cho sinh viên. Điều này giúp giảm áp lực tài chính và tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn vay.

Khi lựa chọn xe, nên tránh các mẫu xe thể thao hoặc xe sang do chi phí bảo hiểm và bảo dưỡng cao hơn, điều này không phù hợp với người lái mới và ngân sách hạn chế.

Trước khi mua xe đã qua sử dụng, việc kiểm tra kỹ lưỡng bởi thợ máy có chứng chỉ là điều cần thiết để tránh các hư hỏng tiềm ẩn và chi phí sửa chữa đắt đỏ sau này.

Trong quá trình đàm phán, người mua nên tập trung vào tổng giá trị mua xe thay vì chỉ quan tâm đến mức trả góp hàng tháng. Sự chuẩn bị kỹ càng và sẵn sàng từ chối nếu giá không hợp lý sẽ giúp đạt được thỏa thuận tốt hơn.

Các tính năng an toàn cơ bản cần có trên xe bao gồm phanh chống bó cứng (ABS), kiểm soát ổn định điện tử (ESC), túi khí bên và camera lùi. Đây là những trang bị giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn và bảo vệ người lái.

Nếu ngân sách cho phép, nên ưu tiên các công nghệ an toàn tiên tiến như phanh khẩn cấp tự động (AEB), cảnh báo điểm mù (BSW) và cảnh báo giao thông phía sau (RCTW). Những tính năng này đã được chứng minh giúp giảm đáng kể nguy cơ va chạm.

Ngoài ra, người mua cần lưu ý các chi phí phát sinh khác như thuế, phí đăng ký, bảo hiểm và bảo dưỡng ngay sau khi nhận xe để có kế hoạch tài chính hợp lý.

Việc lựa chọn xe phù hợp với nhu cầu sử dụng và ưu tiên các tính năng an toàn sẽ giúp người lái trẻ có trải nghiệm an toàn, tiết kiệm và bền vững trong quá trình sở hữu ô tô.