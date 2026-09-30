Những tình huống 'nghẹt thở' trong cuộc diễn tập trên metro Hà Nội

Ngày 30/9, Hà Nội Metro phối hợp với lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm và Phòng An ninh nội địa diễn tập phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin, xử lý tình huống bom, mìn, chất nổ trên các tuyến Nhổn - Cầu Giấy và Cát Linh - Hà Đông.

Cảnh sát đặc nhiệm tiếp cận từ nhiều hướng, nhanh chóng khống chế đối tượng, giải cứu con tin và đưa người bị nạn đến khu vực an toàn trong tình huống diễn tập.

Các lực lượng phối hợp diễn tập xử lý tình huống bom, mìn, chất nổ, góp phần nâng cao khả năng ứng phó và bảo đảm an toàn trong hoạt động đường sắt đô thị.

Cuộc diễn tập giúp các đơn vị kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện, đồng thời rà soát cơ chế phối hợp, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự và an toàn đường sắt đô thị.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó tổng giám đốc Hà Nội Metro, cho biết diễn tập giúp cán bộ, nhân viên nâng cao nhận thức, kỹ năng phối hợp, đồng thời tạo cơ sở để các đơn vị rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó các tình huống về an ninh, trật tự và phòng, chống khủng bố.

Các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, triển khai diễn tập sát thực tế.

Bảo đảm an ninh, an toàn được Hà Nội Metro xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, góp phần giữ vững hoạt động vận tải ổn định và những hành trình an toàn cho hành khách.