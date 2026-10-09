Những tin tức nổi bật ngày 9/10/2026

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Dư địa dự phòng của tồn kho dầu toàn cầu ngày càng thu hẹp . >> Đọc tin chi tiết

Fed dự kiến có một lần tăng lãi suất nữa vào cuối năm nay. >> Đọc tin chi tiết

Mỹ - Nga tính chuyện cùng bán lại khí đốt qua đường ống cho EU. >> Đọc tin chi tiết

SpaceX tìm cách 'xoay' 40 tỷ USD để mua chip Nvidia. >> Đọc tin chi tiết

Giải bài toán trạm sạc xe điện dùng chung ra sao? . >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Hà Nội xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa ở phố cổ. >> Đọc tin chi tiết

R&I nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam . >> Đọc tin chi tiết

Hưng Yên hướng tới các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao . >> Đọc tin chi tiết

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị Trung ương 4. >> Đọc tin chi tiết

Hà Nội: 12 hộ nhận 136 tỷ đồng đền bù, có hộ gần 42 tỷ. >> Đọc tin chi tiết

Việt Nam - Lào nâng tầm hợp tác, tăng kết nối hai nền kinh tế. >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tài sản ước tính 4,1 tỷ USD bà Nguyễn Thị Phương Thảo trở lại vị trí người giàu thứ hai Việt Nam. >> Đọc tin chi tiết

Từ lớp học đến cộng đồng, hành trình kết nối những người lãnh đạo doanh nghiệp. >> Đọc tin chi tiết

DPG: Trúng gói thầu hơn 1.217 tỷ đồng tại dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình. >> Đọc tin chi tiết

BWE: Bứt phá ngoạn mục 9 tháng đầu năm 2026: Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cả năm, đón thêm hơn 15.000 khách hàng đấu nối mới. >> Đọc tin chi tiết

SRF: Chủ tịch và Tổng giám đốc vừa mua vào hơn 1,6 triệu cổ phiếu. >>Đọc tin chi tiết

VC9: Muốn chào bán 180 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá cao hơn 132,6% thị trường . >>Đọc tin chi tiết

DMX: Sắp huy động 100 tỷ đồng trái phiếu từ 15 lãnh đạo để trả nợ . >>Đọc tin chi tiết