Những tin tức nổi bật ngày 9/10/2026
Một số diễn biến đáng chú ý trên thị trường quốc tế, chính sách vĩ mô trong nước cùng loạt thông tin doanh nghiệp nổi bật sẽ là tâm điểm đáng quan tâm trước phiên giao dịch trong ngày 9/10/2026.
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Dư địa dự phòng của tồn kho dầu toàn cầu ngày càng thu hẹp . >> Đọc tin chi tiết
Fed dự kiến có một lần tăng lãi suất nữa vào cuối năm nay. >> Đọc tin chi tiết
Mỹ - Nga tính chuyện cùng bán lại khí đốt qua đường ống cho EU. >> Đọc tin chi tiết
SpaceX tìm cách 'xoay' 40 tỷ USD để mua chip Nvidia. >> Đọc tin chi tiết
Giải bài toán trạm sạc xe điện dùng chung ra sao? . >> Đọc tin chi tiết
VĨ MÔ TRONG NƯỚC
Hà Nội xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa ở phố cổ. >> Đọc tin chi tiết
R&I nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam . >> Đọc tin chi tiết
Hưng Yên hướng tới các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao . >> Đọc tin chi tiết
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị Trung ương 4. >> Đọc tin chi tiết
Hà Nội: 12 hộ nhận 136 tỷ đồng đền bù, có hộ gần 42 tỷ. >> Đọc tin chi tiết
Việt Nam - Lào nâng tầm hợp tác, tăng kết nối hai nền kinh tế. >> Đọc tin chi tiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Tài sản ước tính 4,1 tỷ USD bà Nguyễn Thị Phương Thảo trở lại vị trí người giàu thứ hai Việt Nam. >> Đọc tin chi tiết
Từ lớp học đến cộng đồng, hành trình kết nối những người lãnh đạo doanh nghiệp. >> Đọc tin chi tiết
DPG: Trúng gói thầu hơn 1.217 tỷ đồng tại dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình. >> Đọc tin chi tiết
BWE: Bứt phá ngoạn mục 9 tháng đầu năm 2026: Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cả năm, đón thêm hơn 15.000 khách hàng đấu nối mới. >> Đọc tin chi tiết
SRF: Chủ tịch và Tổng giám đốc vừa mua vào hơn 1,6 triệu cổ phiếu. >>Đọc tin chi tiết
VC9: Muốn chào bán 180 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá cao hơn 132,6% thị trường . >>Đọc tin chi tiết
DMX: Sắp huy động 100 tỷ đồng trái phiếu từ 15 lãnh đạo để trả nợ . >>Đọc tin chi tiết
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-9-10-2026-d28890.html