Những tin tức nổi bật ngày 7/10/2026

Để xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững, chăm lo người lao động không chỉ là trách nhiệm mà còn là một khoản đầu tư cho tương lai. Từ những chính sách về thu nhập, phúc lợi đến đào tạo, cải thiện môi trường làm việc và khuyến khích sáng kiến, nhiều doanh nghiệp đang từng bước biến sự quan tâm ấy thành những giá trị cụ thể.