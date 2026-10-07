Những tin tức nổi bật ngày 7/10/2026
Ngày 7/10/2026, thị trường ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý: rủi ro từ làn sóng AI, giá dầu và căng thẳng Trung Đông, cùng loạt chính sách mới trong nước và biến động tại nhiều doanh nghiệp lớn.
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Châu Á đối mặt rủi ro kinh tế nếu làn sóng AI đảo chiều .>> Đọc tin chi tiết
G7 xả kho dầu: Hạ nhiệt được bao lâu?. >> Đọc tin chi tiết
Căng thẳng Trung Đông gia tăng, Mỹ duyệt bán hơn 1 tỷ USD vũ khí cho UAE, Kuwait. >> Đọc tin chi tiết
Cổ phiếu công nghệ nâng đỡ Phố Wall. >> Đọc tin chi tiết
Cuộc điện thoại khiến người giàu Trung Quốc 'phát sốt'. >> Đọc tin chi tiết
Các công ty 100 tuổi của Nhật Bản biến mất với tốc độ kỷ lục. >> Đọc tin chi tiết
VĨ MÔ TRONG NƯỚC
Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp thăm chính thức Lào và Campuchia. >> Đọc tin chi tiết
TP.HCM phê duyệt hướng tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM chạy dọc Quốc lộ 13. >> Đọc tin chi tiết
Bộ Tài chính thông tin đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang. >> Đọc tin chi tiết
Trung ương bàn quy định mới về đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh. >> Đọc tin chi tiết
WB: Kinh tế Việt Nam tăng tốc nhờ xuất khẩu công nghệ cao và AI. >> Đọc tin chi tiết
Bộ Tài chính triển khai đồng bộ giải pháp kiểm soát lạm phát ở chặng cuối năm. >> Đọc tin chi tiết
Nghiên cứu giao dịch chứng khoán xuyên trưa, nới biên độ giá. >> Đọc tin chi tiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
NVL: Tập đoàn Novaland bác thông tin “phá sản”. >> Đọc tin chi tiết
KOS: Cổ phiếu giảm sàn 7 phiên liên tiếp, Kosy kinh doanh ra sao? . >> Đọc tin chi tiết
MHC: Biến động cổ đông lớn. >> Đọc tin chi tiết
GVR: Tập đoàn Cao su Việt Nam hoàn thành khoảng 99% kế hoạch lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng. >> Đọc tin chi tiết
MSN: Masan dự chi hơn 10.000 tỷ đồng để gia tăng sở hữu tại 'gà đẻ trứng vàng' Masan Consumer. >> Đọc tin chi tiết
VIC: Vingroup bắt tay tập đoàn đường sắt Pháp làm 200 đoàn tàu metro. >> Đọc tin chi tiết
VHC: Trưởng ban Kiểm soát Vĩnh Hoàn đăng ký chuyển toàn bộ 7.200 cổ phiếu đang nắm giữ. >> Đọc tin chi tiết
VPB: VPBank được dự báo lãi gần 39.000 tỷ đồng năm 2026. >> Đọc tin chi tiết
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-7-10-2026-d28854.html