Kinh tếChứng khoán

Những tin tức nổi bật ngày 7/10/2026

Ngày 7/10/2026, thị trường ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý: rủi ro từ làn sóng AI, giá dầu và căng thẳng Trung Đông, cùng loạt chính sách mới trong nước và biến động tại nhiều doanh nghiệp lớn.

Tạp Chí Doanh Nhân Trẻ
Gốc

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Châu Á đối mặt rủi ro kinh tế nếu làn sóng AI đảo chiều .>> Đọc tin chi tiết

G7 xả kho dầu: Hạ nhiệt được bao lâu?. >> Đọc tin chi tiết

Căng thẳng Trung Đông gia tăng, Mỹ duyệt bán hơn 1 tỷ USD vũ khí cho UAE, Kuwait.  >> Đọc tin chi tiết

Cổ phiếu công nghệ nâng đỡ Phố Wall.   >> Đọc tin chi tiết

Cuộc điện thoại khiến người giàu Trung Quốc 'phát sốt'. >> Đọc tin chi tiết

Các công ty 100 tuổi của Nhật Bản biến mất với tốc độ kỷ lục. >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp thăm chính thức Lào và Campuchia.  >> Đọc tin chi tiết

TP.HCM phê duyệt hướng tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM chạy dọc Quốc lộ 13. >> Đọc tin chi tiết

Bộ Tài chính thông tin đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang. >> Đọc tin chi tiết

Trung ương bàn quy định mới về đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh. >> Đọc tin chi tiết

WB: Kinh tế Việt Nam tăng tốc nhờ xuất khẩu công nghệ cao và AI. >> Đọc tin chi tiết

Bộ Tài chính triển khai đồng bộ giải pháp kiểm soát lạm phát ở chặng cuối năm. >> Đọc tin chi tiết

Nghiên cứu giao dịch chứng khoán xuyên trưa, nới biên độ giá. >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

NVL: Tập đoàn Novaland bác thông tin “phá sản”. >> Đọc tin chi tiết

KOS: Cổ phiếu giảm sàn 7 phiên liên tiếp, Kosy kinh doanh ra sao? . >> Đọc tin chi tiết

MHC: Biến động cổ đông lớn.  >> Đọc tin chi tiết

GVR: Tập đoàn Cao su Việt Nam hoàn thành khoảng 99% kế hoạch lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng. >> Đọc tin chi tiết

MSN: Masan dự chi hơn 10.000 tỷ đồng để gia tăng sở hữu tại 'gà đẻ trứng vàng' Masan Consumer. >> Đọc tin chi tiết

VIC: Vingroup bắt tay tập đoàn đường sắt Pháp làm 200 đoàn tàu metro. >> Đọc tin chi tiết

VHC: Trưởng ban Kiểm soát Vĩnh Hoàn đăng ký chuyển toàn bộ 7.200 cổ phiếu đang nắm giữ.  >> Đọc tin chi tiết

VPB: VPBank được dự báo lãi gần 39.000 tỷ đồng năm 2026. >> Đọc tin chi tiết

Phan Chính

Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-7-10-2026-d28854.html