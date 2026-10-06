Những tin tức nổi bật ngày 6/10/2026

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải.>> Đọc chi tiết

Căng thẳng thương mại với Mỹ khiến ngành sản xuất của Canada mất đà tăng trưởng. >> Đọc chi tiết

Số lượng việc làm tạo ra liên quan đến AI tăng mạnh trên toàn cầu. >> Đọc chi tiết

Đồng euro xuống thấp kỷ lục trong 17 tháng qua. >> Đọc chi tiết

Fed có thể không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10. >> Đọc chi tiết

Giá xăng dầu hôm nay (6/10): Giá dầu thế giới giảm gần 2 USD. >> Đọc chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Hà Nội chưa quyết định cho phép thử nghiệm taxi bay. >> Đọc chi tiết

Cục Hải quan rà soát 188 thủ tục hành chính trong cơ chế một cửa quốc gia. >> Đọc chi tiết

Tuyên Quang ban hành danh mục 181 dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách. >> Đọc chi tiết

VN-Index tăng hơn 15 điểm, thanh khoản vẫn ở mức thấp. >> Đọc chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

GELEX Electric muốn đổi tên thành GELEX Industries, mở rộng sang công nghệ số và R&D. >> Đọc chi tiết

Vốn hóa cổ phiếu trên HOSE "bốc hơi" 298.000 tỷ đồng trong tháng 9.>> Đọc chi tiết

Cổ phiếu HVN Vietnam Airlines tiếp tục bị cắt margin. >> Đọc chi tiết

Phó Chủ tịch Nhà Khang Điền Lý Điền Sơn chi hơn 15 tỷ đồng mua cổ phiếu ESOP. >> Đọc chi tiết

TLD sắp phát hành gần 3,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức. >> Đọc chi tiết

Cổ phiếu PNJ thoát cảnh bán tháo 'trắng bên mua'.>> Đọc chi tiết

Digiworld (DGW) vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu sau 9 tháng, hoàn thành 84% kế hoạch năm. >> Đọc chi tiết

Tổng giám đốc Dược phẩm Bến Tre (DBT) xin từ nhiệm chỉ sau hơn 3 tháng nhậm chức. >> Đọc chi tiết

DMX: Điện Máy Xanh: CEO Đoàn Văn Hiểu Em mua vào 732.000 cổ phiếu. >> Đọc chi tiết

FMC: Thực phẩm Sao Ta: Doanh số tháng 9 giảm 15% về 23,28 triệu USD. >> Đọc chi tiết