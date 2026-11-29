THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nga, Trung Quốc khó đòi khoản nợ 22 tỷ USD tại 'mỏ dầu' lớn nhất thế giới. >> Đọc tin chi tiết

uốc gia NATO gia hạn hợp đồng với Gazprom thêm 3 năm, mua hơn 17 tỷ mét khối khí đốt Nga. >> Đọc tin chi tiết

Một hãng bay giá rẻ nộp đơn phá sản, bị đòi cả 12 chiếc Boeing 787, mọi chuyến bay bị hủy ngay trong ngày. >> Đọc tin chi tiết

Công ty chưa từng lỗ suốt 108 năm. >> Đọc tin chi tiết

Người Mỹ chật vật săn giảm giá Black Friday. >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Tây Ninh có tuyến đường hơn 9.300 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết

Ứng dụng công nghệ hậu kiểm: “Lá chắn số” ngăn chặn hàng giả, điểm tựa công nghệ cho doanh nghiệp Việt. >> Đọc tin chi tiết

Đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm, khởi điểm gần 20.000 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết

TP HCM mời các ngân hàng Đức tham gia trung tâm tài chính. >> Đọc tin chi tiết

Việt Nam lọt top 10 nhà xuất khẩu chip lớn nhất thế giới . >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

MBBank ghi nhận nợ xấu tăng, tỷ lệ bao phủ giảm xuống dưới 85%. >> Đọc tin chi tiết

Đại gia Đặng Thành Tâm xây tháp Trump Tower 1 tỷ USD tại Tây Hồ Tây. >> Đọc tin chi tiết

The Privé có giúp cổ phiếu Đất Xanh thoát đáy?. >> Đọc tin chi tiết

Một công ty chứng khoán vừa "bắt đáy" cổ phiếu HPG và NVL. >> Đọc tin chi tiết

Vừa được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, con trai cả ông Đặng Lê Nguyên Vũ lập tức "mang chuông đi đánh xứ người". >> Đọc tin chi tiết