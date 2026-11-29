Những tin tức nổi bật ngày 29/11/2026
Tin tức kinh tế ngày 29/11/2026 nổi bật với biến động thị trường quốc tế, Việt Nam lọt top 10 nhà xuất khẩu chip lớn nhất thế giới, loạt dự án hạ tầng tỷ USD và những diễn biến đáng chú ý tại doanh nghiệp lớn.
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Nga, Trung Quốc khó đòi khoản nợ 22 tỷ USD tại 'mỏ dầu' lớn nhất thế giới. >> Đọc tin chi tiết
uốc gia NATO gia hạn hợp đồng với Gazprom thêm 3 năm, mua hơn 17 tỷ mét khối khí đốt Nga. >> Đọc tin chi tiết
Một hãng bay giá rẻ nộp đơn phá sản, bị đòi cả 12 chiếc Boeing 787, mọi chuyến bay bị hủy ngay trong ngày. >> Đọc tin chi tiết
Công ty chưa từng lỗ suốt 108 năm. >> Đọc tin chi tiết
Người Mỹ chật vật săn giảm giá Black Friday. >> Đọc tin chi tiết
VĨ MÔ TRONG NƯỚC
Tây Ninh có tuyến đường hơn 9.300 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết
Ứng dụng công nghệ hậu kiểm: “Lá chắn số” ngăn chặn hàng giả, điểm tựa công nghệ cho doanh nghiệp Việt. >> Đọc tin chi tiết
Đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm, khởi điểm gần 20.000 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết
TP HCM mời các ngân hàng Đức tham gia trung tâm tài chính. >> Đọc tin chi tiết
Việt Nam lọt top 10 nhà xuất khẩu chip lớn nhất thế giới . >> Đọc tin chi tiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
MBBank ghi nhận nợ xấu tăng, tỷ lệ bao phủ giảm xuống dưới 85%. >> Đọc tin chi tiết
Đại gia Đặng Thành Tâm xây tháp Trump Tower 1 tỷ USD tại Tây Hồ Tây. >> Đọc tin chi tiết
The Privé có giúp cổ phiếu Đất Xanh thoát đáy?. >> Đọc tin chi tiết
Một công ty chứng khoán vừa "bắt đáy" cổ phiếu HPG và NVL. >> Đọc tin chi tiết
Vừa được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, con trai cả ông Đặng Lê Nguyên Vũ lập tức "mang chuông đi đánh xứ người". >> Đọc tin chi tiết
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-29-11-2026-d30271.html