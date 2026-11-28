THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Buồn của nền kinh tế 1.900 tỷ USD: Giá nhà tăng 80%, người dân phải chi 70% thu nhập chỉ để thuê nhà. >> Đọc tin chi tiết

Houthi cảnh báo đáp trả Anh vì hỗ trợ quân sự cho Saudi Arabia. >> Đọc tin chi tiết

Iran tuyên bố dùng hỏa lực cảnh cáo, buộc tiêm kích F-16 Mỹ rút lui. >> Đọc tin chi tiết

Tổng thống Donald Trump hoan nghênh khả năng người đồng cấp Nga tham dự Hội nghị G20 tại Mỹ. >> Đọc tin chi tiết

Hàng loạt thương hiệu toàn cầu không tham gia Black Friday. >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Quảng Ninh thu ngân sách đạt 103.300 tỷ đồng, vượt 39,6% dự toán năm. >> Đọc tin chi tiết

FPT muốn đưa taxi bay đến Quảng Ninh chở khách, mỗi chuyến chở 2 người. >> Đọc tin chi tiết

Luật Điện lực sửa đổi mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp năng lượng tái tạo. >> Đọc tin chi tiết

Bán hàng càng nhiều kênh, doanh nghiệp càng cần một hệ thống vận hành thống nhất. >> Đọc tin chi tiết

1.000 người dân TP.HCM tham quan dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

VTR: Vietravel bổ nhiệm cô gái 9X, tốt nghiệp RMIT làm Phó tổng giám đốc phụ trách tiếp thị, truyền thông. >> Đọc tin chi tiết

HPG: Cổ phiếu Hòa Phát chạm đáy 18 tháng. >> Đọc tin chi tiết

Chủ tịch Phú Thái Phạm Đình Đoàn: Lợi nhuận trên sổ sách không đồng nghĩa với khả năng thanh toán. >> Đọc tin chi tiết

Agribank rao bán khoản nợ 213 tỷ đồng của Lilama Hà Nội, tài sản bảo đảm chưa có sổ đỏ . >> Đọc tin chi tiết

TCB: Techcombank thay Phó Tổng giám đốc. >> Đọc tin chi tiết

Agribank rao bán khoản nợ 213 tỷ đồng của Lilama Hà Nội, tài sản bảo đảm chưa có sổ đỏ. >> Đọc tin chi tiết