Những tin tức nổi bật ngày 28/11/2026
Thị trường quốc tế tiếp tục biến động với những diễn biến địa chính trị và sức ép chi phí sinh hoạt. Trong nước, thu ngân sách tăng mạnh, chính sách năng lượng mở thêm cơ hội, nhiều doanh nghiệp ghi nhận những chuyển động đáng chú ý.
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Buồn của nền kinh tế 1.900 tỷ USD: Giá nhà tăng 80%, người dân phải chi 70% thu nhập chỉ để thuê nhà. >> Đọc tin chi tiết
Houthi cảnh báo đáp trả Anh vì hỗ trợ quân sự cho Saudi Arabia. >> Đọc tin chi tiết
Iran tuyên bố dùng hỏa lực cảnh cáo, buộc tiêm kích F-16 Mỹ rút lui. >> Đọc tin chi tiết
Tổng thống Donald Trump hoan nghênh khả năng người đồng cấp Nga tham dự Hội nghị G20 tại Mỹ. >> Đọc tin chi tiết
Hàng loạt thương hiệu toàn cầu không tham gia Black Friday. >> Đọc tin chi tiết
VĨ MÔ TRONG NƯỚC
Quảng Ninh thu ngân sách đạt 103.300 tỷ đồng, vượt 39,6% dự toán năm. >> Đọc tin chi tiết
FPT muốn đưa taxi bay đến Quảng Ninh chở khách, mỗi chuyến chở 2 người. >> Đọc tin chi tiết
Luật Điện lực sửa đổi mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp năng lượng tái tạo. >> Đọc tin chi tiết
Bán hàng càng nhiều kênh, doanh nghiệp càng cần một hệ thống vận hành thống nhất. >> Đọc tin chi tiết
1.000 người dân TP.HCM tham quan dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
VTR: Vietravel bổ nhiệm cô gái 9X, tốt nghiệp RMIT làm Phó tổng giám đốc phụ trách tiếp thị, truyền thông. >> Đọc tin chi tiết
HPG: Cổ phiếu Hòa Phát chạm đáy 18 tháng. >> Đọc tin chi tiết
Chủ tịch Phú Thái Phạm Đình Đoàn: Lợi nhuận trên sổ sách không đồng nghĩa với khả năng thanh toán. >> Đọc tin chi tiết
Agribank rao bán khoản nợ 213 tỷ đồng của Lilama Hà Nội, tài sản bảo đảm chưa có sổ đỏ . >> Đọc tin chi tiết
TCB: Techcombank thay Phó Tổng giám đốc. >> Đọc tin chi tiết
Agribank rao bán khoản nợ 213 tỷ đồng của Lilama Hà Nội, tài sản bảo đảm chưa có sổ đỏ. >> Đọc tin chi tiết
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-28-11-2026-d30251.html