Những tin tức nổi bật ngày 28/10/2026

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng tốc nhờ đà bùng nổ công nghệ. >> Đọc tin chi tiết

Châu Á tăng nhập khẩu LNG bất chấp giá tăng vọt. >> Đọc tin chi tiết

Microsoft muốn 60.000 nhân viên tự nguyện nghỉ việc. >> Đọc tin chi tiết

Apple lên tiếng về hiện tượng iPhone Duo nứt màn hình. >> Đọc tin chi tiết

Bài toán đi hay ở của nhân viên Microsoft khi AI chiếm ưu tiên. >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

TP.HCM trải thảm đỏ đón dòng vốn đầu tư thế hệ mới . >> Đọc tin chi tiết

18.184 căn hộ sai phép của Tập đoàn Mường Thanh sẽ được xử lý thế nào? >> Đọc tin chi tiết

Khai mạc cuộc thi Thách thức Công nghệ thông tin toàn cầu dành cho thanh thiếu niên khuyết tật . >> Đọc tin chi tiết

VIFC-HCMC điều hướng vốn quốc tế vào các ngành có giá trị gia tăng cao . >> Đọc tin chi tiết

Nâng cao hiệu quả đối ngoại, chuyển cam kết quốc tế thành kết quả thực chất. >> Đọc tin chi tiết

Đại biểu đề nghị giữ án tử hình với tội hiếp dâm trẻ em, mua bán ma túy. >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Hội Doanh nhân trẻ Bắc Ninh ký kết hợp đồng kinh tế giữa các doanh nghiệp hội viên trị giá 700 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết

KDC: Quỹ do VinaCapital quản lý không còn là cổ đông lớn tại KIDO. >> Đọc tin chi tiết

STB: Sacombank gia nhập "câu lạc bộ" ngân hàng có tổng tài sản 1 triệu tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết

KLB: KienlongBank lãi hơn 1.700 tỷ đồng sau 9 tháng, nhóm nợ cần lưu ý tăng >> Đọc tin chi tiết

MIK: Người cũ Vinhomes làm Tổng giám đốc MIK Group. >> Đọc tin chi tiết

HDS: Cựu Phó Thủ tướng Đức chính thức làm Phó Chủ tịch HĐQT Chứng khoán HD. >> Đọc tin chi tiết