Những tin tức nổi bật ngày 26/11/2026
Điểm tin kinh tế ngày 26/11/2026 cập nhật những diễn biến đáng chú ý trong nước và quốc tế, từ xu hướng AI, dòng vốn đầu tư, chính sách nhà ở đến hạ tầng, bất động sản và hoạt động của các doanh nghiệp lớn.
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Các hãng bán lẻ Mỹ dùng AI để tính ưu đãi Black Friday . >> Đọc chi tiết
Quyền lực của 'petrodollar' liệu có bị xói mòn?. >> Đọc chi tiết
Những quốc gia tốt nhất để nghỉ hưu 2026. >> Đọc chi tiết
Dòng vốn ngoại châu Á rời bỏ ‘cơn sốt' AI, tìm bến đỗ nội địa: Bài toán đón sóng cho Việt Nam. >> Đọc chi tiết
CEO Nvidia Jensen Huang đang điều trị tâm lý. >> Đọc chi tiết
VĨ MÔ TRONG NƯỚC
Chính thức vận hành Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TP.HCM. >> Đọc chi tiết
Phát hiện nhiều vi phạm xây dựng trên khu đất của Lý Nhã Kỳ. >> Đọc chi tiết
Từ 1/7/2027, nhà ở được cấp mã định danh điện tử. >> Đọc chi tiết
Bất động sản công nghiệp phía Nam: Cuộc đua mới vượt lợi thế giá thuê. >> Đọc chi tiết
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước muốn Việt Nam phát triển kinh tế bạc. >> Đọc chi tiết
Chuyên gia: Doanh nghiệp Việt còn nhiều dư địa vay vốn ngoại. >> Đọc chi tiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
MSR: Cổ đông của Masan High-Tech Materials thắng lớn. >> Đọc chi tiết
SHB: Báo Singapore dẫn lời Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh: Ngân hàng là “xương sống” khi doanh nghiệp vươn ra toàn cầu. >> Đọc chi tiết
HDB: Nợ xấu HDBank tăng 34% trong quý III. >> Đọc chi tiết
SeABank có Tổng Giám đốc mới. >> Đọc chi tiết
HAG: Campuchia giao 6.900ha đất cho bầu Đức. >> Đọc chi tiết
Giám đốc Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng có thể nhận lương 850 triệu đồng/tháng. >> Đọc chi tiết
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-26-11-2026-d30178.html