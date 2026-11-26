THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Các hãng bán lẻ Mỹ dùng AI để tính ưu đãi Black Friday . >> Đọc chi tiết

Quyền lực của 'petrodollar' liệu có bị xói mòn?. >> Đọc chi tiết

Những quốc gia tốt nhất để nghỉ hưu 2026. >> Đọc chi tiết

Dòng vốn ngoại châu Á rời bỏ ‘cơn sốt' AI, tìm bến đỗ nội địa: Bài toán đón sóng cho Việt Nam. >> Đọc chi tiết

CEO Nvidia Jensen Huang đang điều trị tâm lý. >> Đọc chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Chính thức vận hành Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TP.HCM. >> Đọc chi tiết

Phát hiện nhiều vi phạm xây dựng trên khu đất của Lý Nhã Kỳ. >> Đọc chi tiết

Từ 1/7/2027, nhà ở được cấp mã định danh điện tử. >> Đọc chi tiết

Bất động sản công nghiệp phía Nam: Cuộc đua mới vượt lợi thế giá thuê. >> Đọc chi tiết

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước muốn Việt Nam phát triển kinh tế bạc. >> Đọc chi tiết

Chuyên gia: Doanh nghiệp Việt còn nhiều dư địa vay vốn ngoại. >> Đọc chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

MSR: Cổ đông của Masan High-Tech Materials thắng lớn. >> Đọc chi tiết

SHB: Báo Singapore dẫn lời Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh: Ngân hàng là “xương sống” khi doanh nghiệp vươn ra toàn cầu. >> Đọc chi tiết

HDB: Nợ xấu HDBank tăng 34% trong quý III. >> Đọc chi tiết

SeABank có Tổng Giám đốc mới. >> Đọc chi tiết

HAG: Campuchia giao 6.900ha đất cho bầu Đức. >> Đọc chi tiết

Giám đốc Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng có thể nhận lương 850 triệu đồng/tháng. >> Đọc chi tiết