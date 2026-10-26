Những tin tức nổi bật ngày 26/10/2026
Thị trường quốc tế ghi nhận giá dầu tăng mạnh, giá đồng vượt trội so với vàng. Trong nước, nhiều đề xuất chính sách mới được chú ý, trong khi doanh nghiệp nổi bật với kết quả kinh doanh, biến động nhân sự và các dự án bất động sản lớn.
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Giá vé máy bay Mỹ tăng vọt: Mô hình giá rẻ dần biến mất khỏi cabin. >> Đọc tin chi tiết
Khi "vàng đỏ" soán ngôi tài sản chiến lược. >> Đọc tin chi tiết
Kẹo Halloween ế ẩm tại Mỹ. >> Đọc tin chi tiết
Giá đồng thế giới tăng vượt trội so với vàng năm nay. >> Đọc tin chi tiết
Giá dầu đạt mức cao nhất trong năm tháng khi xung đột leo thang. >> Đọc tin chi tiết
VĨ MÔ TRONG NƯỚC
Đề xuất bỏ nghiệm thu PCCC trước khi đưa công trình vào sử dụng. >> Đọc tin chi tiết
Đề xuất mở rộng nhà cho thuê, ưu tiên người khó khăn. >> Đọc tin chi tiết
Đề xuất lập sàn giao dịch công nghiệp văn hóa. >> Đọc tin chi tiết
Đề xuất doanh nghiệp nhà nước được giảm trừ doanh thu, lợi nhuận khi bị trưng mua, trưng dụng tài sản. >> Đọc tin chi tiết
Quy hoạch tuyến đường sắt vành đai phía Đông Hà Nội dài hơn 48km. >> Đọc tin chi tiết
Nhu cầu điện cho trung tâm dữ liệu và xe điện tăng nhanh. >> Đọc tin chi tiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Lãi suất giảm, chứng khoán đã vào sóng tăng mới?. >> Đọc tin chi tiết
Sau khi ông chủ chắp tay xin lỗi khách hàng, California Fitness thông báo tạm ngưng gần 10 chi nhánh. >> Đọc tin chi tiết
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Sojitz đề cử hai nhân sự vào HĐQT Taseco Airs (AST) sau khi nắm 27,64% vốn. >> Đọc tin chi tiết
Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) lãi quý III tăng 129%, vượt kế hoạch lợi nhuận năm 25% sau 9 tháng. >> Đọc tin chi tiết
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-26-10-2026-d29249.html