Những tin tức nổi bật ngày 26/10/2026

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Giá vé máy bay Mỹ tăng vọt: Mô hình giá rẻ dần biến mất khỏi cabin. >> Đọc tin chi tiết

Khi "vàng đỏ" soán ngôi tài sản chiến lược. >> Đọc tin chi tiết

Kẹo Halloween ế ẩm tại Mỹ. >> Đọc tin chi tiết

Giá đồng thế giới tăng vượt trội so với vàng năm nay. >> Đọc tin chi tiết

Giá dầu đạt mức cao nhất trong năm tháng khi xung đột leo thang. >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Đề xuất bỏ nghiệm thu PCCC trước khi đưa công trình vào sử dụng. >> Đọc tin chi tiết

Đề xuất mở rộng nhà cho thuê, ưu tiên người khó khăn. >> Đọc tin chi tiết

Đề xuất lập sàn giao dịch công nghiệp văn hóa. >> Đọc tin chi tiết

Đề xuất doanh nghiệp nhà nước được giảm trừ doanh thu, lợi nhuận khi bị trưng mua, trưng dụng tài sản. >> Đọc tin chi tiết

Quy hoạch tuyến đường sắt vành đai phía Đông Hà Nội dài hơn 48km. >> Đọc tin chi tiết

Nhu cầu điện cho trung tâm dữ liệu và xe điện tăng nhanh. >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Lãi suất giảm, chứng khoán đã vào sóng tăng mới?. >> Đọc tin chi tiết

Sau khi ông chủ chắp tay xin lỗi khách hàng, California Fitness thông báo tạm ngưng gần 10 chi nhánh. >> Đọc tin chi tiết

Nữ tiến sĩ gốc Việt "vô tình" tạo ra công nghệ pin có thể bền tới 400 năm. >> Đọc tin chi tiết

Đại Quang Minh sắp khởi công siêu đô thị gần 19.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng. >> Đọc tin chi tiết

Sojitz đề cử hai nhân sự vào HĐQT Taseco Airs (AST) sau khi nắm 27,64% vốn. >> Đọc tin chi tiết

Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) lãi quý III tăng 129%, vượt kế hoạch lợi nhuận năm 25% sau 9 tháng. >> Đọc tin chi tiết