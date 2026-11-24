THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Trung Quốc công bố lộ trình khai thác tài nguyên Mặt Trăng: Sản xuất nước và oxy trước năm 2030, hướng tới khai khoáng quy mô lớn vào năm 2050. >> Đọc tin chi tiết

Mỹ sắp kích nổ 68 thùng chất nổ chứa chì, cư dân lo ngại nguy cơ phơi nhiễm. >> Đọc tin chi tiết

Đảng Dân chủ làm nên lịch sử tại Hạ viện Mỹ. >> Đọc tin chi tiết

Huy động 14.000 người làm việc suốt 33 triệu giờ để xây tuyến đường sắt cao tốc dài 30 km, tổng vốn đầu tư 144.000 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết

Ông Trump giục Nvidia phục chức cho Jensen Huang. >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

TP.HCM công bố Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm: Kiến tạo ‘siêu đô thị’ đa cực toàn cầu. >> Đọc tin chi tiết

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh: Đưa văn hóa thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ. >> Đọc tin chi tiết

Liên danh Việt - Pháp - Hàn trúng gói thầu tư vấn 10.243 tỷ đồng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. >> Đọc tin chi tiết

Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Mở rộng dư địa phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân. >> Đọc tin chi tiết

Việt Nam sắp có thêm nhà máy biến rác thành điện trị giá 1.150 tỷ đồng tại TP.HCM. >> Đọc tin chi tiết

Quốc hội thông qua Luật Nhà ở 2026 sửa đổi: Cho phép sử dụng căn hộ chung cư cho thuê lưu trú. >> Đọc tin chi tiết

Vì sao người lao động tìm đến tín dụng đen?. >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

LPB: LPBank bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương làm quyền Tổng Giám đốc. >> Đọc tin chi tiết

BIDV sắp phát hành gần 1,4 tỷ cổ phiếu. >> Đọc tin chi tiết

PCB: Ông Nguyễn Hoàng Nam giữ chức Quyền Tổng Giám đốc PVcomBank. >> Đọc tin chi tiết

KBC: Nữ Tổng Giám đốc lương 17 tỷ cao nhất Việt Nam, làm chung dự án 1,5 tỷ USD với Tập đoàn Trump. >> Đọc tin chi tiết

BRG: Hà Nội đấu giá khu đất gần 3.000m2 thuộc dự án công viên Hello Kitty của BRG. >> Đọc tin chi tiết

Tòa nhà trụ sở 35 tầng của TKV chưa được cấp "sổ đỏ". >> Đọc tin chi tiết