Những tin tức nổi bật ngày 24/10/2026

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Cổ phiếu công nghệ Âu - Mỹ đồng loạt giảm điểm mạnh >> Đọc tin chi tiết

Chi phí vay nợ của Pháp vượt Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2013. >> Đọc tin chi tiết

Trung Quốc tiếp tục giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản tháng thứ 17 liên tiếp. >> Đọc tin chi tiết

Hãng bay giá rẻ thành công ở châu Âu hơn Mỹ?. >> Đọc tin chi tiết

Giá dầu Brent chạm mốc 115 USD mỗi thùng. >> Đọc tin chi tiết

Chủ tịch ngân hàng lớn nhất nước Ý bị lừa gần 2.800 tỷ đồng vì AI giả giọng. >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Đề xuất thêm phân khúc nhà ở 60-70 triệu đồng/m2 cho người thu nhập thấp tại các đô thị lớn. >> Đọc tin chi tiết

Khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân tại Phú Thọ. >> Đọc tin chi tiết

Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò 'mô hình thử nghiệm' thúc đẩy hợp tác ASEAN - EU. >> Đọc tin chi tiết

Sang năm 2027, người lao động có thu nhập 50 triệu đồng phải đóng thuế TNCN bao nhiêu?. >> Đọc tin chi tiết

Đề xuất doanh nghiệp nhà nước được giảm trừ doanh thu, lợi nhuận khi bị trưng mua, trưng dụng tài sản. >> Đọc tin chi tiết

TP.HCM thúc đẩy hợp tác quốc tế gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

SSB: Bà Trần Thị Thanh Thủy làm Chủ tịch HĐQT SeABank. >> Đọc tin chi tiết

AAS: Hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo trở thành cổ đông lớn một công ty chứng khoán. >> Đọc tin chi tiết

VPB: Bức tranh kinh doanh của VPBank 9 tháng đầu năm . >> Đọc tin chi tiết

Dự án Park City 50ha, 5.000 tỷ gắn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Sau 3 thập kỷ vẫn chưa thể khởi công. >> Đọc tin chi tiết

REE thành lập công ty tài chính vốn điều lệ 1 triệu USD. >> Đọc tin chi tiết

Tổng Giám đốc LPBank được giới thiệu làm Phó Chủ tịch VFF. >> Đọc tin chi tiết