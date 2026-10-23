Những tin tức nổi bật ngày 23/10/2026

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Châu Á tăng nhập khẩu LNG bất chấp giá tăng vọt . >> Đọc tin chi tiết

Lạm phát lương thực toàn cầu có thể tăng mạnh do các cú sốc nguồn cung. >> Đọc tin chi tiết

Một ngân hàng lớn trên thế giới cắt giảm 5.000 nhân sự vì AI. >> Đọc tin chi tiết

Bảng xếp hạng các quốc gia có trình độ học vấn cao nhất thế giới: Mỹ đứng thứ 8, Trung Quốc xếp thứ 44, cái tên dẫn đầu gây bất ngờ. >> Đọc tin chi tiết

Tài sản của Elon Musk tăng hơn 60 tỷ USD một ngày. >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân tại Phú Thọ. >> Đọc tin chi tiết

Cơ hội và thách thức khi Việt Nam vào tầm ngắm giám sát khí quyển ozon. >> Đọc tin chi tiết

Giá xăng giảm mạnh gần 2.000 đồng/lít từ chiều nay. >> Đọc tin chi tiết

Giảm lãi suất cho vay, lợi nhuận ngân hàng có thể giảm 2-4%. >> Đọc tin chi tiết

Điều gì khiến một cổ phiếu xây lắp tăng trần 4 phiên liên tiếp, lập đỉnh lịch sử?. >> Đọc tin chi tiết

Doanh nghiệp tư nhân vẫn khó tiếp cận vốn, đất đai và chuỗi cung ứng. >>Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

VPS: Dư nợ margin lập đỉnh 463.000 tỷ đồng: TCBS và VPBankS bứt phá, VPS rời "câu lạc bộ" doanh thu nghìn tỷ. >> Đọc tin chi tiết

HDB: Người liên quan lãnh đạo HDBank bán hết gần 923.000 cổ phiếu. >> Đọc tin chi tiết

REE thành lập công ty tài chính vốn điều lệ 1 triệu USD. >> Đọc tin chi tiết

Bầu Thuỵ "hứa" huy động 1.000 tỷ đồng mỗi năm cho VFF. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bầu Đức, bầu Hiển ủng hộ. >> Đọc tin chi tiết

Hé lộ loạt doanh nghiệp bất động sản nghìn tỷ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo. >> Đọc tin chi tiết

OCB: Ông Dương Đức Hùng làm Tổng Giám đốc . >> Đọc tin chi tiết