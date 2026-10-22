Những tin tức nổi bật ngày 22/10/2026
Thị trường quốc tế chú ý khả năng sáp nhập SpaceX và Tesla, trong khi đề xuất áp dụng giá điện 5 bậc tại Việt Nam thu hút quan tâm. Nhiều thông tin doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản và chính sách kinh tế đáng chú ý.
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Công ty mẹ của AI Claude lỗ hơn 80 tỷ USD nửa đầu năm nay. >> Đọc tin chi tiết
SpaceX, Tesla đang nghiên cứu khả năng sáp nhập. >> Đọc tin chi tiết
Vùng Vịnh bất ngờ báo tin vui cho toàn thế giới. >> Đọc tin chi tiết
Công nghệ mới của Nga chưa được đưa vào sử dụng hàng loạt nhưng đã đón tin vui cực lớn. >> Đọc tin chi tiết
"Thần đồng AI" Trung Quốc đầu quân cho Discovery Loop của Lê Viết Quốc?. >> Đọc tin chi tiết
Samsung dự kiến ra 6 điện thoại gập Galaxy Z 2027. >> Đọc tin chi tiết
VĨ MÔ TRONG NƯỚC
Đà Nẵng hướng tới trở thành siêu đô thị biển hàng đầu châu Á. >> Đọc tin chi tiết
Đề xuất áp dụng ngay giá điện 5 bậc, 94% hộ dùng điện có thể trả ít hơn. >> Đọc tin chi tiết
Nhà ở xã hội tăng nguồn cung, bài toán đáp ứng nhu cầu vẫn còn lớn. >> Đọc tin chi tiết
Thủ tướng yêu cầu đưa giá thuốc, thiết bị y tế về mức hợp lý, giảm gánh nặng người bệnh. >> Đọc tin chi tiết
Xử phạt tới 200 triệu đồng khi vi phạm kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng. >> Đọc tin chi tiết
Tàu chở hơn 170.000 tấn quặng sắt rách mũi khi va chạm cầu cảng Hòa Phát ở Dung Quất. >> Đọc tin chi tiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Đại gia Việt sở hữu 95.000 ha đất tại 3 quốc gia: Trồng cây gì, nuôi con gì mà nhắm tới doanh thu "khủng" 40.000 tỷ?. >> Đọc tin chi tiết
VIC: Sức kéo lớn từ cổ phiếu họ Vin trên sàn chứng khoán. >> Đọc tin chi tiết
ABBank tăng tốc lợi nhuận, áp lực chất lượng tín dụng cũng gia tăng. >> Đọc tin chi tiết
NVL: Cổ đông lớn đăng ký mua 7 triệu triệu cổ phiếu. >> Đọc tin chi tiết
GSM VN Holdings tăng vốn, cập nhật cơ cấu sở hữu mới. >> Đọc tin chi tiết
TTF: Gỗ Trường Thành bị lưu ý khả năng huỷ niêm yết bắt buộc. >> Đọc tin chi tiết
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-22-10-2026-d29159.html