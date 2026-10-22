Những tin tức nổi bật ngày 22/10/2026

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Công ty mẹ của AI Claude lỗ hơn 80 tỷ USD nửa đầu năm nay. >> Đọc tin chi tiết

SpaceX, Tesla đang nghiên cứu khả năng sáp nhập. >> Đọc tin chi tiết

Vùng Vịnh bất ngờ báo tin vui cho toàn thế giới. >> Đọc tin chi tiết

Công nghệ mới của Nga chưa được đưa vào sử dụng hàng loạt nhưng đã đón tin vui cực lớn. >> Đọc tin chi tiết

"Thần đồng AI" Trung Quốc đầu quân cho Discovery Loop của Lê Viết Quốc?. >> Đọc tin chi tiết

Samsung dự kiến ra 6 điện thoại gập Galaxy Z 2027. >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Đà Nẵng hướng tới trở thành siêu đô thị biển hàng đầu châu Á. >> Đọc tin chi tiết

Đề xuất áp dụng ngay giá điện 5 bậc, 94% hộ dùng điện có thể trả ít hơn. >> Đọc tin chi tiết

Nhà ở xã hội tăng nguồn cung, bài toán đáp ứng nhu cầu vẫn còn lớn. >> Đọc tin chi tiết

Thủ tướng yêu cầu đưa giá thuốc, thiết bị y tế về mức hợp lý, giảm gánh nặng người bệnh. >> Đọc tin chi tiết

Xử phạt tới 200 triệu đồng khi vi phạm kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng. >> Đọc tin chi tiết

Tàu chở hơn 170.000 tấn quặng sắt rách mũi khi va chạm cầu cảng Hòa Phát ở Dung Quất. >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Đại gia Việt sở hữu 95.000 ha đất tại 3 quốc gia: Trồng cây gì, nuôi con gì mà nhắm tới doanh thu "khủng" 40.000 tỷ?. >> Đọc tin chi tiết

VIC: Sức kéo lớn từ cổ phiếu họ Vin trên sàn chứng khoán. >> Đọc tin chi tiết

ABBank tăng tốc lợi nhuận, áp lực chất lượng tín dụng cũng gia tăng. >> Đọc tin chi tiết

NVL: Cổ đông lớn đăng ký mua 7 triệu triệu cổ phiếu. >> Đọc tin chi tiết

GSM VN Holdings tăng vốn, cập nhật cơ cấu sở hữu mới. >> Đọc tin chi tiết

TTF: Gỗ Trường Thành bị lưu ý khả năng huỷ niêm yết bắt buộc. >> Đọc tin chi tiết