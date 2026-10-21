Những tin tức nổi bật ngày 21/10/2026
Tin tức nổi bật ngày 21/10/2026 cập nhật diễn biến lãi suất Trung Quốc, tham vọng AI của Elon Musk, cải cách thủ tục kinh doanh, dòng vốn FDI vào TP.HCM và kết quả kinh doanh đáng chú ý của Masan, VPBankS, Coteccons.
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Trung Quốc giữ nguyên lãi suất 17 tháng liên tiếp . >> Đọc tin chi tiết
Phép thử với tham vọng AI của Elon Musk. >> Đọc tin chi tiết
NATO bắt đầu xem xét kế hoạch quân sự chống lại Nga mà không cần dựa vào Mỹ. >> Đọc tin chi tiết
Cổ phiếu phần cứng AI châu Á chững lại trước áp lực vốn . >> Đọc tin chi tiết
Lợi suất trái phiếu tăng vọt thúc đẩy dòng vốn của các tổ chức Nhật Bản quay về nước . >> Đọc tin chi tiết
VĨ MÔ TRONG NƯỚC
Quốc hội xem xét sửa 4 luật, đề xuất bãi bỏ và đơn giản hóa 20 thủ tục kinh doanh. >> Đọc tin chi tiết
Bất động sản Hà Nội quý III phân hóa, căn hộ giảm giao dịch, bán lẻ tăng trưởng. >> Đọc tin chi tiết
Bí quyết hấp dẫn dòng vốn đầu tư: Bài học từ ‘bộ giáp’ Quản trị và Phát triển bền vững. >> Đọc tin chi tiết
Bộ Nội vụ và Hà Nội sẽ thí điểm vị trí việc làm để cải cách tiền lương. >> Đọc tin chi tiết
Trình thẩm định Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên vốn 63.120 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết
TP.HCM sắp công bố loạt dự án FDI 13 tỷ USD. >> Đọc tin chi tiết
Bầu Thụy tranh cử Chủ tịch VFF, bầu Hiển, bầu Đức ủng hộ. >> Đọc tin chi tiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Đón loạt tin vui, Masan High-Tech Materials (MSR) chính thức chi thêm 2.200 tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ 20% . >> Đọc tin chi tiết
Bộ ba GELEX – Chứng khoán VIX – Viconship và cổ phần Eximbank .>> Đọc tin chi tiết
Vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB) báo lãi gấp 2,8 lần trong 9 tháng nhờ thu nhập khác tăng đột biến. >> Đọc tin chi tiết
VPBankS (VPX) đạt lợi nhuận hơn 3.500 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 8% cùng kỳ. >> Đọc tin chi tiết
Chứng khoán An Bình (ABS) hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng. >> Đọc tin chi tiết
ĐHĐCĐ Coteccons (CTD): Backlog 70.000 tỷ đồng, hướng tới doanh thu 68.000 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-21-10-2026-d29125.html