Những tin tức nổi bật ngày 21/10/2026

Từ những sợi mây, nan tre mộc mạc, một xưởng thủ công không chỉ làm nên những sản phẩm hữu ích cho đời sống, mà còn dệt nên hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn. Ở đó, người khuyết tật, những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tìm thấy việc làm, nguồn thu nhập và hơn hết là niềm tin vào chính mình. Gần 10 năm qua, bà Lê Thị Thuận, chủ doanh nghiệp “Tạo việc làm tươi sáng”, vẫn lặng lẽ bền bỉ với hành trình ấy. Bằng sự sẻ chia và nghị lực, bà đã trao cho nhiều người phụ nữ cùng cảnh ngộ cơ hội vươn lên, tự chủ cuộc sống và viết tiếp những ước mơ còn dang dở.