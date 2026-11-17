THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Bê bối tại Nvidia phơi bày thế khó của Trung Quốc giữa chip Mỹ và nội địa hóa . >> Đọc tin chi tiết

EU chuyển 1,71 tỷ euro cho Ukraine để mua vũ khí và hỗ trợ sản xuất quốc phòng. >> Đọc tin chi tiết

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump gặp quan chức cấp cao châu Âu và Ukraine. >> Đọc tin chi tiết

Nga tập kích loạt 'nhà máy tên lửa, cơ sở hạ tầng' của Ukraine. >> Đọc tin chi tiết

Bạn đời của CZ lỗ hơn 100 triệu USD khi tiền số lao dốc. >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

200 thương hiệu tiêu biểu nhận Giải thưởng Sao Vàng đất Việt. >> Đọc tin chi tiết

Ông Triệu Ngọc Lâm làm Chủ tịch, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. >> Đọc tin chi tiết

Chuyển đổi số TP.HCM bứt tốc với gói hỗ trợ 370 tỷ đồng từ Viettel. >> Đọc tin chi tiết

Lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 1/1/2027, tiền đóng BHXH sẽ thay đổi thế nào?. >> Đọc tin chi tiết

Thủ tướng Lê Minh Hưng thúc đẩy chiến lược Ba kết nối. >> Đọc tin chi tiết

Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về kinh doanh casino. >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TCBS: Sau hơn 17 năm gắn bó với Techcombank, Phó Tổng Giám đốc Phan Thị Hải Yến sắp đảm nhiệm vai trò mới tại TCBS? . >> Đọc tin chi tiết

STB: Sacombank muốn phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu. >> Đọc tin chi tiết

GAS: PV GAS lãi lớn giữa thời điểm PVN chuẩn bị thoái vốn. >> Đọc tin chi tiết

VHC: Vĩnh Hoàn chi 628 tỷ đồng trả cổ tức, Chủ tịch Trương Thị Lệ Khanh nhận gần 285 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết

VIC: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển 15.000 lái máy cẩu, xe ben, lương 40 triệu đồng >> Đọc tin chi tiết

VIB rót thêm 1.000 tỷ đồng vào VIBAMC, nâng vốn điều lệ lên 4.500 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết