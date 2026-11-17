Những tin tức nổi bật ngày 18/11/2026
Thị trường quốc tế nổi bật với những biến động quanh Nvidia, xung đột Nga – Ukraine và tiền số. Trong nước, chính sách kinh tế, chuyển đổi số, giải thưởng Sao Vàng đất Việt cùng loạt diễn biến doanh nghiệp thu hút sự chú ý.
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Bê bối tại Nvidia phơi bày thế khó của Trung Quốc giữa chip Mỹ và nội địa hóa . >> Đọc tin chi tiết
EU chuyển 1,71 tỷ euro cho Ukraine để mua vũ khí và hỗ trợ sản xuất quốc phòng. >> Đọc tin chi tiết
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump gặp quan chức cấp cao châu Âu và Ukraine. >> Đọc tin chi tiết
Nga tập kích loạt 'nhà máy tên lửa, cơ sở hạ tầng' của Ukraine. >> Đọc tin chi tiết
Bạn đời của CZ lỗ hơn 100 triệu USD khi tiền số lao dốc. >> Đọc tin chi tiết
VĨ MÔ TRONG NƯỚC
200 thương hiệu tiêu biểu nhận Giải thưởng Sao Vàng đất Việt. >> Đọc tin chi tiết
Ông Triệu Ngọc Lâm làm Chủ tịch, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. >> Đọc tin chi tiết
Chuyển đổi số TP.HCM bứt tốc với gói hỗ trợ 370 tỷ đồng từ Viettel. >> Đọc tin chi tiết
Lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 1/1/2027, tiền đóng BHXH sẽ thay đổi thế nào?. >> Đọc tin chi tiết
Thủ tướng Lê Minh Hưng thúc đẩy chiến lược Ba kết nối. >> Đọc tin chi tiết
Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về kinh doanh casino. >> Đọc tin chi tiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TCBS: Sau hơn 17 năm gắn bó với Techcombank, Phó Tổng Giám đốc Phan Thị Hải Yến sắp đảm nhiệm vai trò mới tại TCBS? . >> Đọc tin chi tiết
STB: Sacombank muốn phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu. >> Đọc tin chi tiết
GAS: PV GAS lãi lớn giữa thời điểm PVN chuẩn bị thoái vốn. >> Đọc tin chi tiết
VHC: Vĩnh Hoàn chi 628 tỷ đồng trả cổ tức, Chủ tịch Trương Thị Lệ Khanh nhận gần 285 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết
VIC: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển 15.000 lái máy cẩu, xe ben, lương 40 triệu đồng >> Đọc tin chi tiết
VIB rót thêm 1.000 tỷ đồng vào VIBAMC, nâng vốn điều lệ lên 4.500 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-18-11-2026-d29957.html