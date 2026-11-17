Những tin tức nổi bật ngày 17/11/2026
Kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý từ Nhật Bản, Trung Quốc đến thị trường tiền số. Trong nước, hoạt động doanh nghiệp, bất động sản, ngân hàng và triển vọng thương mại quốc tế tiếp tục thu hút sự quan tâm.
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Lên tới 165.000 chữ ký "đòi" Jensen Huang trở lại, Elon Musk có 1 "phiếu". >> Đọc tin chi tiết
Kinh tế Nhật Bản bất ngờ suy giảm trong quý III . >> Đọc tin chi tiết
Đà tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại trong tháng 10. >> Đọc tin chi tiết
Giá bitcoin đương đầu áp lực giảm mạnh trước vụ IPO của Anthropic. >> Đọc tin chi tiết
Warren Buffett làm từ thiện thêm hơn 5 tỷ USD. >> Đọc tin chi tiết
VĨ MÔ TRONG NƯỚC
Khu tập thể Nghĩa Đô sẽ xây mới 33 tầng. >> Đọc tin chi tiết
Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI. >> Đọc tin chi tiết
SFinance được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết
Doanh nghiệp Việt Nam lạc quan hàng đầu thế giới về triển vọng thương mại quốc tế. >> Đọc tin chi tiết
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành thăm gian hàng đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng. >> Đọc tin chi tiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
HSG: Hoa Sen bán được nhiều thép hơn, lợi nhuận quý III vẫn đi xuống. >> Đọc tin chi tiết
Năng lực chủ mới thay AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại dự án 13.000 tỷ đồng ở Mê Linh. >> Đọc tin chi tiết
GDA: Vừa chào sàn HoSE, Tôn Đông Á đã lên kế hoạch tăng vốn. >> Đọc tin chi tiết
SHB : Về thăm trường cũ, bầu Hiển lập quỹ học bổng 500 triệu đồng. >> Đọc tin chi tiết
SSB: SeABank ra mắt thẻ tín dụng FlexCard với mức hoàn tiền lên đến 15%. >> Đọc tin chi tiết
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-17-11-2026-d29920.html