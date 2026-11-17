THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Lên tới 165.000 chữ ký "đòi" Jensen Huang trở lại, Elon Musk có 1 "phiếu". >> Đọc tin chi tiết

Kinh tế Nhật Bản bất ngờ suy giảm trong quý III . >> Đọc tin chi tiết

Đà tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại trong tháng 10. >> Đọc tin chi tiết

Giá bitcoin đương đầu áp lực giảm mạnh trước vụ IPO của Anthropic. >> Đọc tin chi tiết

Warren Buffett làm từ thiện thêm hơn 5 tỷ USD. >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Khu tập thể Nghĩa Đô sẽ xây mới 33 tầng. >> Đọc tin chi tiết

Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI. >> Đọc tin chi tiết

SFinance được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết

Doanh nghiệp Việt Nam lạc quan hàng đầu thế giới về triển vọng thương mại quốc tế. >> Đọc tin chi tiết

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành thăm gian hàng đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng. >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

HSG: Hoa Sen bán được nhiều thép hơn, lợi nhuận quý III vẫn đi xuống. >> Đọc tin chi tiết

Năng lực chủ mới thay AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại dự án 13.000 tỷ đồng ở Mê Linh. >> Đọc tin chi tiết

GDA: Vừa chào sàn HoSE, Tôn Đông Á đã lên kế hoạch tăng vốn. >> Đọc tin chi tiết

SHB : Về thăm trường cũ, bầu Hiển lập quỹ học bổng 500 triệu đồng. >> Đọc tin chi tiết

SSB: SeABank ra mắt thẻ tín dụng FlexCard với mức hoàn tiền lên đến 15%. >> Đọc tin chi tiết