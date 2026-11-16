Những tin tức nổi bật ngày 16/11/2026

Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn tồn tại ở một số địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến chất lượng dân số và sự phát triển của cộng đồng. Dù tỷ lệ tảo hôn có xu hướng giảm qua các năm, song việc ngăn ngừa, tiến tới chấm dứt tình trạng này vẫn cần sự vào cuộc thường xuyên của các cấp, ngành, sự thay đổi nhận thức và xóa bỏ những tập quán lạc hậu trong nhân dân.