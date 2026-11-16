Những tin tức nổi bật ngày 16/11/2026
Thị trường quốc tế chú ý diễn biến lãi suất Mỹ, công nghệ xe điện và đàm phán Ukraine. Trong nước, các dự án hạ tầng, rà soát pháp lý tiếp tục được quan tâm; doanh nghiệp nổi bật với những chuyển động về đầu tư, tài chính và năng lượng.
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Áp lực lạm phát dai dẳng khiến khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 tăng cao . >> Đọc tin chi tiết
Toà tháp cao gấp đôi Landmark 81 xây thần tốc đến tầng 120, dự án 48.000 tỷ đồng sắp đạt 50% chiều cao, dự kiến 2028 hoàn thành. >> Đọc tin chi tiết
Mỹ phải hoãn, hủy hàng nghìn chuyến bay vì hệ thống liên lạc gặp sự cố. >> Đọc tin chi tiết
Trung Quốc phát triển xe điện thần tốc nhờ công nghệ đổi pin. >> Đọc tin chi tiết
Mỹ lên kế hoạch cho vòng đàm phán hòa bình tiếp theo về Ukraine. >> Đọc tin chi tiết
VĨ MÔ TRONG NƯỚC
Rà soát 6 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. >> Đọc tin chi tiết
Mức khoán kinh phí hoạt động của MTTQ, tổ chức CTXH cấp xã, thôn, tổ dân phố...>> Đọc tin chi tiết
TP Hồ Chí Minh: Dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng sắp hoàn thành với kỳ vọng hết ngập. >> Đọc tin chi tiết
Nhiều đường ở Đồng Nai ngập gần nửa mét do mưa lớn. >> Đọc tin chi tiết
Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: Cần thước đo là trải nghiệm của doanh nghiệp. >> Đọc tin chi tiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Hoàn tất công tác thẩm định Sao Vàng đất Việt 2026 . >> Đọc tin chi tiết
BIDV cam kết tín dụng 1.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả tại CT6 Kiến Hưng. >> Đọc tin chi tiết
Tỷ phú Trần Bá Dương: Trồng chuối lãi gấp 6 lần làm cơ khí . >> Đọc tin chi tiết
Tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long muốn thành lập công ty năng lượng tái tạo. >> Đọc tin chi tiết
CII tính giảm giá chuyển đổi trái phiếu đã phát hành từ 12.500 đồng xuống 11.500 đồng/cổ phiếu. >> Đọc tin chi tiết
Chính phủ ban hành cơ chế riêng về đầu tư mạo hiểm cho Viettel. >> Đọc tin chi tiết
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-16-11-2026-d29886.html