Những tin tức nổi bật ngày 16/10/2026

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Mỹ và Ấn Độ dẫn đầu nhu cầu văn phòng linh hoạt toàn cầu trong bối cảnh thị trường ngày càng trưởng thành. >> Đọc tin chi tiết

Lạm phát tăng trở lại, Fed đối mặt quyết định khó khăn về lãi suất trong tháng 10. >> Đọc tin chi tiết

Lợi suất trái phiếu tăng, giảm áp lực tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương. >> Đọc tin chi tiết

Các công ty điện mặt trời Trung Quốc sa thải hơn 40.000 nhân sự năm ngoái. >> Đọc tin chi tiết

IEA: Thế giới có nguy cơ thiếu dầu diesel đến giữa năm 2027. >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Ngành Du lịch quyết tâm đưa 'Thành phố Hồ Chí Minh – Sống động từng trải nghiệm'. >> Đọc tin chi tiết

Căn hộ TP.HCM đổi hướng theo hạ tầng khi giá nhà vượt xa khả năng chi trả. >> Đọc tin chi tiết

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ thiết yếu. >> Đọc tin chi tiết

Dragon Eden và bài toán dòng tiền của chủ đầu tư Tandoland. >> Đọc tin chi tiết

Dòng vốn FDI tiếp sức cho tăng trưởng. >> Đọc tin chi tiết

Quy định về BHXH dự kiến sẽ có loạt thay đổi lớn về quyền lợi trong thời gian tới, toàn bộ người lao động lưu ý!. >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

HPG: Hòa Phát bán 87 triệu quả trứng trong quý 3. >> Đọc tin chi tiết

Sacombank rao bán tài sản bảo đảm của Bamboo Airways với giá khởi điểm hơn 3.600 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết

Người cũ Techcombank ở Eximbank. >> Đọc tin chi tiết

NHNN chỉ ra những điểm cần khắc phục tại chi nhánh LPBank. >> Đọc tin chi tiết

EIB: Một doanh nghiệp báo cáo lượng cổ phiếu Eximbank nắm giữ đúng ngày đại hội cổ đông bất thường. >> Đọc tin chi tiết

Phó Tổng giám đốc Vinpearl Hoàng Thị Mỹ Hạnh: Chuyển đổi AI phải bắt đầu từ thay đổi cách quản trị doanh nghiệp. >> Đọc tin chi tiết