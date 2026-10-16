Những tin tức nổi bật ngày 16/10/2026
Thị trường quốc tế đối mặt áp lực lạm phát, nguy cơ thiếu dầu diesel và biến động lãi suất. Trong nước, dòng vốn FDI, bất động sản, chính sách BHXH cùng những chuyển động tại ngân hàng, doanh nghiệp lớn thu hút sự chú ý.
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Mỹ và Ấn Độ dẫn đầu nhu cầu văn phòng linh hoạt toàn cầu trong bối cảnh thị trường ngày càng trưởng thành. >> Đọc tin chi tiết
Lạm phát tăng trở lại, Fed đối mặt quyết định khó khăn về lãi suất trong tháng 10. >> Đọc tin chi tiết
Lợi suất trái phiếu tăng, giảm áp lực tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương. >> Đọc tin chi tiết
Các công ty điện mặt trời Trung Quốc sa thải hơn 40.000 nhân sự năm ngoái. >> Đọc tin chi tiết
IEA: Thế giới có nguy cơ thiếu dầu diesel đến giữa năm 2027. >> Đọc tin chi tiết
VĨ MÔ TRONG NƯỚC
Ngành Du lịch quyết tâm đưa 'Thành phố Hồ Chí Minh – Sống động từng trải nghiệm'. >> Đọc tin chi tiết
Căn hộ TP.HCM đổi hướng theo hạ tầng khi giá nhà vượt xa khả năng chi trả. >> Đọc tin chi tiết
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ thiết yếu. >> Đọc tin chi tiết
Dragon Eden và bài toán dòng tiền của chủ đầu tư Tandoland. >> Đọc tin chi tiết
Dòng vốn FDI tiếp sức cho tăng trưởng. >> Đọc tin chi tiết
Quy định về BHXH dự kiến sẽ có loạt thay đổi lớn về quyền lợi trong thời gian tới, toàn bộ người lao động lưu ý!. >> Đọc tin chi tiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
HPG: Hòa Phát bán 87 triệu quả trứng trong quý 3. >> Đọc tin chi tiết
Sacombank rao bán tài sản bảo đảm của Bamboo Airways với giá khởi điểm hơn 3.600 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết
Người cũ Techcombank ở Eximbank. >> Đọc tin chi tiết
NHNN chỉ ra những điểm cần khắc phục tại chi nhánh LPBank. >> Đọc tin chi tiết
EIB: Một doanh nghiệp báo cáo lượng cổ phiếu Eximbank nắm giữ đúng ngày đại hội cổ đông bất thường. >> Đọc tin chi tiết
Phó Tổng giám đốc Vinpearl Hoàng Thị Mỹ Hạnh: Chuyển đổi AI phải bắt đầu từ thay đổi cách quản trị doanh nghiệp. >> Đọc tin chi tiết
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-16-10-2026-d29032.html