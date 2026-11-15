Những tin tức nổi bật ngày 15/11/2026

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Google: Người "gác cổng" khổng lồ viết lại luật chơi marketing cho doanh nghiệp. >> Đọc tin chi tiết

Cuộc đua bộ nhớ AI và bước ngoặt công nghệ của bán dẫn Trung Quốc. >> Đọc tin chi tiết

Nhà máy điện hạt nhân 10 tỷ USD do Nga xây dựng chuẩn bị tăng thêm 120 nhân sự từ Rosatom sau khi tạm dừng 5 tháng. >> Đọc tin chi tiết

Nga báo tin vui cho thị trường dầu mỏ toàn cầu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế lần đầu nói về tình trạng dư cung kể từ xung đột Iran. >> Đọc tin chi tiết

IEA: Thị trường dầu mỏ toàn cầu đang quay trở lại trạng thái dư cung. >> Đọc tin chi tiết

Quan chức Fed ủng hộ tăng lãi suất trong tháng 12. >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Lâm Đồng xử lý 177 cơ sở nhà, đất dôi dư, thu hàng chục tỷ đồng cho ngân sách. >> Đọc tin chi tiết

Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang bị kỷ luật. >> Đọc tin chi tiết

Khánh Hòa sắp xây khu đô thị hành chính 84 ha, tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. >> Đọc tin chi tiết

Hà Tĩnh đón 4.000 lao động về quê làm việc. >> Đọc tin chi tiết

Chân dung tân Giám đốc Cảng hàng không Nội Bài. >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

MBBank lãi sau thuế hơn 24.400 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ xấu tăng 53%. >> Đọc tin chi tiết

LPB: Gần 8.800 tỷ đồng cổ phiếu LPBank được giao dịch thỏa thuận trong 9 phiên. >> Đọc tin chi tiết

Cổ đông Nhà nước tính rót vốn vào MB ngay sau động thái thoái vốn khỏi Eximbank. >> Đọc tin chi tiết

Cựu Chủ tịch Bamboo Airways Bùi Quang Dũng đầu quân cho Vietravel Airlines. >> Đọc tin chi tiết

HPG: Hòa Phát đề xuất chia việc đường sắt theo năng lực, tránh gom vào vài tổng thầu. >> Đọc tin chi tiết

Quyền Chủ tịch Tập đoàn Bảo Việt dự kiến nhận 108 tỷ đồng cổ tức. >> Đọc tin chi tiết