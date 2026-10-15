Những tin tức nổi bật ngày 15/10/2026

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Xuất hiện "điềm báo đáng ngại" đối với nền kinh tế toàn cầu. >> Đọc tin chi tiết

Lạm phát Mỹ tăng vượt dự báo, dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất cuối năm gần 100%. >> Đọc tin chi tiết

Thặng dư thương mại Trung Quốc lên gần 1.000 tỷ USD. >> Đọc tin chi tiết

Lợi suất trái phiếu tăng vọt thúc đẩy dòng vốn của các tổ chức Nhật Bản quay về nước. >> Đọc tin chi tiết

Sau Pháp, Ý trở thành tâm điểm lo ngại về tài khóa tại châu Âu. >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Phân công lại nhiệm vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP HCM. >> Đọc tin chi tiết

Bí thư Quảng Trị giao chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp tư nhân đến từng xã, phường. >> Đọc tin chi tiết

Phát Đạt dồn vốn vào Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm, chi phí lãi vay dự báo tăng vọt. >> Đọc tin chi tiết

Liên doanh mở thêm hướng tiếp cận thị trường cho dòng vốn quốc tế. >> Đọc tin chi tiết

MASVN: FDI công nghệ cao và xuất khẩu tạo điểm sáng, áp lực tăng trưởng quý IV vẫn lớn. >> Đọc tin chi tiết

TP.HCM: Nhiều dự án lớn phải giải ngân thêm hàng nghìn tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm 2026. >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

EIB: Tổng giám đốc Eximbank Phạm Huyền Trang trở lại ghế HĐQT. >> Đọc tin chi tiết

Green SM xác nhận kế hoạch IPO tại Hồng Kông. >> Đọc tin chi tiết

Chuyên gia Trần Liên Phương: Giữ chân nhân tài ngày càng khó trong kỷ nguyên AI. >> Đọc tin chi tiết

Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực VPBank: Đãi ngộ nhân sự cần thay đổi khi AI định hình lại công việc. >> Đọc tin chi tiết

SMC được chào bán 36,8 triệu cổ phiếu. >> Đọc tin chi tiết

ELCOM (ELC): Cổ đông lâu năm nâng sở hữu vượt 10% giữa nhịp điều chỉnh thị giá. >> Đọc tin chi tiết