Những tin tức nổi bật ngày 15/10/2026
Thị trường quốc tế đối mặt áp lực lạm phát, lãi suất và rủi ro tài khóa, trong khi Trung Quốc ghi nhận thặng dư thương mại kỷ lục. Trong nước, dòng vốn đầu tư, giải ngân dự án và chiến lược doanh nghiệp tiếp tục thu hút sự chú ý.
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Xuất hiện "điềm báo đáng ngại" đối với nền kinh tế toàn cầu. >> Đọc tin chi tiết
Lạm phát Mỹ tăng vượt dự báo, dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất cuối năm gần 100%. >> Đọc tin chi tiết
Thặng dư thương mại Trung Quốc lên gần 1.000 tỷ USD. >> Đọc tin chi tiết
Lợi suất trái phiếu tăng vọt thúc đẩy dòng vốn của các tổ chức Nhật Bản quay về nước. >> Đọc tin chi tiết
Sau Pháp, Ý trở thành tâm điểm lo ngại về tài khóa tại châu Âu. >> Đọc tin chi tiết
VĨ MÔ TRONG NƯỚC
Phân công lại nhiệm vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP HCM. >> Đọc tin chi tiết
Bí thư Quảng Trị giao chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp tư nhân đến từng xã, phường. >> Đọc tin chi tiết
Phát Đạt dồn vốn vào Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm, chi phí lãi vay dự báo tăng vọt. >> Đọc tin chi tiết
Liên doanh mở thêm hướng tiếp cận thị trường cho dòng vốn quốc tế. >> Đọc tin chi tiết
MASVN: FDI công nghệ cao và xuất khẩu tạo điểm sáng, áp lực tăng trưởng quý IV vẫn lớn. >> Đọc tin chi tiết
TP.HCM: Nhiều dự án lớn phải giải ngân thêm hàng nghìn tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm 2026. >> Đọc tin chi tiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
EIB: Tổng giám đốc Eximbank Phạm Huyền Trang trở lại ghế HĐQT. >> Đọc tin chi tiết
Green SM xác nhận kế hoạch IPO tại Hồng Kông. >> Đọc tin chi tiết
Chuyên gia Trần Liên Phương: Giữ chân nhân tài ngày càng khó trong kỷ nguyên AI. >> Đọc tin chi tiết
Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực VPBank: Đãi ngộ nhân sự cần thay đổi khi AI định hình lại công việc. >> Đọc tin chi tiết
SMC được chào bán 36,8 triệu cổ phiếu. >> Đọc tin chi tiết
ELCOM (ELC): Cổ đông lâu năm nâng sở hữu vượt 10% giữa nhịp điều chỉnh thị giá. >> Đọc tin chi tiết
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-15-10-2026-d29009.html