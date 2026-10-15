Kinh tếTài chính

Những tin tức nổi bật ngày 15/10/2026

Thị trường quốc tế đối mặt áp lực lạm phát, lãi suất và rủi ro tài khóa, trong khi Trung Quốc ghi nhận thặng dư thương mại kỷ lục. Trong nước, dòng vốn đầu tư, giải ngân dự án và chiến lược doanh nghiệp tiếp tục thu hút sự chú ý.

Tạp Chí Doanh Nhân Trẻ
Gốc

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Xuất hiện "điềm báo đáng ngại" đối với nền kinh tế toàn cầu. >> Đọc tin chi tiết

Lạm phát Mỹ tăng vượt dự báo, dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất cuối năm gần 100%. >> Đọc tin chi tiết

Thặng dư thương mại Trung Quốc lên gần 1.000 tỷ USD. >> Đọc tin chi tiết

Lợi suất trái phiếu tăng vọt thúc đẩy dòng vốn của các tổ chức Nhật Bản quay về nước. >> Đọc tin chi tiết

Sau Pháp, Ý trở thành tâm điểm lo ngại về tài khóa tại châu Âu. >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Phân công lại nhiệm vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP HCM. >> Đọc tin chi tiết

Bí thư Quảng Trị giao chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp tư nhân đến từng xã, phường. >> Đọc tin chi tiết

Phát Đạt dồn vốn vào Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm, chi phí lãi vay dự báo tăng vọt. >> Đọc tin chi tiết

Liên doanh mở thêm hướng tiếp cận thị trường cho dòng vốn quốc tế. >> Đọc tin chi tiết

MASVN: FDI công nghệ cao và xuất khẩu tạo điểm sáng, áp lực tăng trưởng quý IV vẫn lớn. >> Đọc tin chi tiết

TP.HCM: Nhiều dự án lớn phải giải ngân thêm hàng nghìn tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm 2026. >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

EIB: Tổng giám đốc Eximbank Phạm Huyền Trang trở lại ghế HĐQT. >> Đọc tin chi tiết

Green SM xác nhận kế hoạch IPO tại Hồng Kông. >> Đọc tin chi tiết

Chuyên gia Trần Liên Phương: Giữ chân nhân tài ngày càng khó trong kỷ nguyên AI. >> Đọc tin chi tiết

Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực VPBank: Đãi ngộ nhân sự cần thay đổi khi AI định hình lại công việc. >> Đọc tin chi tiết

SMC được chào bán 36,8 triệu cổ phiếu. >> Đọc tin chi tiết

ELCOM (ELC): Cổ đông lâu năm nâng sở hữu vượt 10% giữa nhịp điều chỉnh thị giá. >> Đọc tin chi tiết

•  Phan Chính

Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-15-10-2026-d29009.html