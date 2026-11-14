Những tin tức nổi bật ngày 14/11/2026
Thị trường quốc tế ghi nhận nhiều biến động từ chứng khoán, giá dầu đến áp lực lạm phát và địa chính trị. Trong nước, loạt thông tin đáng chú ý về đầu tư hạ tầng, chính sách, kết nối kinh doanh và kế hoạch huy động vốn của các doanh nghiệp lớn.
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Vì sao Nvidia chọn Colette Kress thay Jensen Huang?. >> Đọc tin chi tiết
Khó khăn cho kinh tế Nga . >> Đọc tin chi tiết
Chứng khoán Mỹ tụt điểm sau khi CEO của Nvidia mất chức, giá dầu thô tăng mạnh vì bài đăng của Tổng thống Trump. >> Đọc tin chi tiết
Chiến tranh và lạm phát khiến người tiêu dùng Trung Đông thắt chặt chi tiêu. >>Đọc tin chi tiết
Eo biển Hormuz làm thay đổi cục diện thị trường toàn cầu trong năm 2026 >>Đọc tin chi tiết
VĨ MÔ TRONG NƯỚC
Thị trường bảo hiểm nhóm đón nhận gói phúc lợi toàn diện mới. >>Đọc tin chi tiết
Hà Tĩnh đầu tư cao tốc 15.000 tỷ đồng, hướng thẳng lên Cửa khẩu Cầu Treo. >> Đọc tin chi tiết
Báo cáo tài chính phải trung thực, không phải sản phẩm của nghệ thuật “tô vẽ”. >> Đọc tin chi tiết
Tạm hoãn xuất cảnh Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng. >> Đọc tin chi tiết
CEO Connect HanoiBA kết nối giao thương, mở cơ hội đơn hàng trăm tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết
Đoàn thẩm định số 06 Giải thưởng Sao vàng Đất Việt 2026 làm việc tại Sevago Jewelry. >> Đọc tin chi tiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
MB: Chào bán 200 triệu cổ phiếu, dự thu hơn 3.000 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết
VCI: Vietcap tạm lỗ hơn 216 tỷ đồng với khoản đầu tư vào FPT. >> Đọc tin chi tiết
THA: Ông Trần Bá Dương: Chốt đơn hàng 500.000 tấn chuối sang Trung Quốc, từ chối đối tác Châu Âu vì không đủ hàng . >> Đọc tin chi tiết
HHV: Đèo Cả báo lãi 602 tỷ đồng sau 9 tháng, lãi vay chờ phân bổ vượt 9.380 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết
Vietcombank, Viettel, SCIC cùng loạt doanh nghiệp lớn dự kiến rót hơn 3.000 tỷ đồng mua cổ phiếu riêng lẻ của MB. >> Đọc tin chi tiết
Chủ tịch Citicom Holding Lê Phụng Thắng: Ngân sách giúp CEO điều hành doanh nghiệp hiệu quả hơn. >> Đọc tin chi tiết
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-14-11-2026-d29849.html