Những tin tức nổi bật ngày 14/11/2026

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Vì sao Nvidia chọn Colette Kress thay Jensen Huang?. >> Đọc tin chi tiết

Khó khăn cho kinh tế Nga . >> Đọc tin chi tiết

Chứng khoán Mỹ tụt điểm sau khi CEO của Nvidia mất chức, giá dầu thô tăng mạnh vì bài đăng của Tổng thống Trump. >> Đọc tin chi tiết

Chiến tranh và lạm phát khiến người tiêu dùng Trung Đông thắt chặt chi tiêu. >>Đọc tin chi tiết

Eo biển Hormuz làm thay đổi cục diện thị trường toàn cầu trong năm 2026 >>Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Thị trường bảo hiểm nhóm đón nhận gói phúc lợi toàn diện mới. >>Đọc tin chi tiết

Hà Tĩnh đầu tư cao tốc 15.000 tỷ đồng, hướng thẳng lên Cửa khẩu Cầu Treo. >> Đọc tin chi tiết

Báo cáo tài chính phải trung thực, không phải sản phẩm của nghệ thuật “tô vẽ”. >> Đọc tin chi tiết

Tạm hoãn xuất cảnh Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng. >> Đọc tin chi tiết

CEO Connect HanoiBA kết nối giao thương, mở cơ hội đơn hàng trăm tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết

Đoàn thẩm định số 06 Giải thưởng Sao vàng Đất Việt 2026 làm việc tại Sevago Jewelry. >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

MB: Chào bán 200 triệu cổ phiếu, dự thu hơn 3.000 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết

VCI: Vietcap tạm lỗ hơn 216 tỷ đồng với khoản đầu tư vào FPT. >> Đọc tin chi tiết

THA: Ông Trần Bá Dương: Chốt đơn hàng 500.000 tấn chuối sang Trung Quốc, từ chối đối tác Châu Âu vì không đủ hàng . >> Đọc tin chi tiết

HHV: Đèo Cả báo lãi 602 tỷ đồng sau 9 tháng, lãi vay chờ phân bổ vượt 9.380 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết

Vietcombank, Viettel, SCIC cùng loạt doanh nghiệp lớn dự kiến rót hơn 3.000 tỷ đồng mua cổ phiếu riêng lẻ của MB. >> Đọc tin chi tiết

Chủ tịch Citicom Holding Lê Phụng Thắng: Ngân sách giúp CEO điều hành doanh nghiệp hiệu quả hơn. >> Đọc tin chi tiết