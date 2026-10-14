Những tin tức nổi bật ngày 14/10/2026

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Kịch bản không ai ngờ vụ hack 100 triệu USD ví tiền số tại Đông Nam Á. >> Đọc tin chi tiết

Ả Rập Xê Út đẩy mạnh năng lực vận chuyển dầu qua đường ống giữa biến động nguồn cung. >> Đọc tin chi tiết

Chi phí vận chuyển leo thang, dầu thô Mỹ kém hấp dẫn tại châu Á . >> Đọc tin chi tiết

Getty Images sắp xin bảo hộ phá sản. >> Đọc tin chi tiết

Chứng khoán châu Âu lập kỷ lục nhờ kỳ vọng về hòa bình cho Ukraine. >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Sự xuất hiện sắp tới của IFMA sẽ mở ra bước tiến mới cho ngành Quản lý Cơ sở vật chất tại Việt Nam. >> Đọc tin chi tiết

Liên doanh mở thêm hướng tiếp cận thị trường cho dòng vốn quốc tế. >> Đọc tin chi tiết

Quốc hội họp kỳ 2 cả cuối tuần, thông qua 43 luật, nghị quyết. >> Đọc tin chi tiết

Metro, xe buýt TP HCM tăng chuyến phục vụ lễ an táng 731 hài cốt liệt sĩ. >> Đọc tin chi tiết

Thúc đẩy thực thi EVFTA, sớm phê chuẩn EVIPA . >> Đọc tin chi tiết

Công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Sứ mệnh mới của doanh nhân TP.HCM trong kỷ nguyên bứt phá . >> Đọc tin chi tiết

Phó Chủ tịch VYEA Lưu Thị Thanh Mẫu: Doanh nghiệp Cần Thơ phải lớn lên để dẫn dắt tăng trưởng. >> Đọc tin chi tiết

VWS: Đa Phước và hành trình biến rác thành tài nguyên. >> Đọc tin chi tiết

HAG: Bầu Đức xây chung cư 22 tầng trên khu đất vàng bị bỏ quên 15 năm, lãnh đạo tỉnh đích thân đến kiểm tra tiến độ . >> Đọc tin chi tiết

QCG: Bà Nguyễn Thị Như Loan quay lại làm Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai. >> Đọc tin chi tiết

"Chúng tôi khai mở doanh nghiệp bằng rất nhiều khó khăn, trăn trở, có thể gọi là bằng mồ hôi và nước mắt". >> Đọc tin chi tiết