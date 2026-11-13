Những tin tức nổi bật ngày 13/11/2026
Thị trường quốc tế ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý về thuế, năng lượng và dòng vốn đầu tư. Trong nước, chính sách điều hành, bất động sản, hoàn thuế và hoạt động doanh nghiệp tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường.
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Trung Quốc tung chiến dịch siết thuế giới siêu giàu: Kết quả vượt xa dự báo. >>Đọc tin chi tiết
Khoản vay 182 triệu USD cho dự án chưa từng có: Trung Quốc và các ngân hàng giúp Campuchia tính chuyện lớn. >>Đọc tin chi tiết
Vì sao Ấn Độ lại đổi dầu của Nga lấy dầu thô Trung Đông?. >> Đọc tin chi tiết
Elon Musk tuyên bố sẵn sàng tuyển dụng Jensen Huang. >> Đọc tin chi tiết
OPEC: Sản lượng dầu đang phục hồi về mức trước xung đột Trung Đông. >> Đọc tin chi tiết
VĨ MÔ TRONG NƯỚC
Ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. >> Đọc tin chi tiết
Hà Tĩnh: Mở rộng quỹ đất công nghiệp, đón các dự án lớn. >> Đọc tin chi tiết
Thủ tướng: Thay thế kịp thời cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. >> Đọc tin chi tiết
Bất động sản logistics chuyển hướng cạnh tranh từ diện tích sang hiệu quả vận hành. >> Đọc tin chi tiết
Gỡ “nút thắt” hoàn thuế: Sẽ tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp chân chính. >> Đọc tin chi tiết
Không phải Hà Nội hay TP.HCM, đây mới là địa phương có quỹ nhà ở xã hội lớn nhất Việt Nam. >> Đọc tin chi tiết
Chuyên gia lý giải vì sao không thể giảm mạnh lãi suất. >> Đọc tin chi tiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
VIC: Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng đầu liên danh làm siêu tổ hợp cảng gần 8 tỷ USD tại TP.HCM.>> Đọc tin chi tiết
"Nữ tướng" ngân hàng mang ô tô Ford Everest về tri ân trường cũ. >> Đọc tin chi tiết
VHM: Vinhomes và Mitsubishi hợp tác chiến lược toàn diện phát triển hạ tầng đô thị. >> Đọc tin chi tiết
AFX: Chuẩn bị chào bán 35 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá cao hơn thị trường. >> Đọc tin chi tiết
TTF: Gỗ Trường Thành đính chính thông tin thoái vốn sau gần 7 năm công bố nhầm. >> Đọc tin chi tiết
BVH: Bảo Việt chi hơn 600 tỷ đồng chia cổ tức năm 2025. >> Đọc tin chi tiết
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-13-11-2026-d29814.html