Những tin tức nổi bật ngày 13/11/2026

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Trung Quốc tung chiến dịch siết thuế giới siêu giàu: Kết quả vượt xa dự báo. >>Đọc tin chi tiết

Khoản vay 182 triệu USD cho dự án chưa từng có: Trung Quốc và các ngân hàng giúp Campuchia tính chuyện lớn. >>Đọc tin chi tiết

Vì sao Ấn Độ lại đổi dầu của Nga lấy dầu thô Trung Đông?. >> Đọc tin chi tiết

Elon Musk tuyên bố sẵn sàng tuyển dụng Jensen Huang. >> Đọc tin chi tiết

OPEC: Sản lượng dầu đang phục hồi về mức trước xung đột Trung Đông. >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. >> Đọc tin chi tiết

Hà Tĩnh: Mở rộng quỹ đất công nghiệp, đón các dự án lớn. >> Đọc tin chi tiết

Thủ tướng: Thay thế kịp thời cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. >> Đọc tin chi tiết

Bất động sản logistics chuyển hướng cạnh tranh từ diện tích sang hiệu quả vận hành. >> Đọc tin chi tiết

Gỡ “nút thắt” hoàn thuế: Sẽ tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp chân chính. >> Đọc tin chi tiết

Không phải Hà Nội hay TP.HCM, đây mới là địa phương có quỹ nhà ở xã hội lớn nhất Việt Nam. >> Đọc tin chi tiết

Chuyên gia lý giải vì sao không thể giảm mạnh lãi suất. >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

VIC: Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng đầu liên danh làm siêu tổ hợp cảng gần 8 tỷ USD tại TP.HCM.>> Đọc tin chi tiết

"Nữ tướng" ngân hàng mang ô tô Ford Everest về tri ân trường cũ. >> Đọc tin chi tiết

VHM: Vinhomes và Mitsubishi hợp tác chiến lược toàn diện phát triển hạ tầng đô thị. >> Đọc tin chi tiết

AFX: Chuẩn bị chào bán 35 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá cao hơn thị trường. >> Đọc tin chi tiết

TTF: Gỗ Trường Thành đính chính thông tin thoái vốn sau gần 7 năm công bố nhầm. >> Đọc tin chi tiết

BVH: Bảo Việt chi hơn 600 tỷ đồng chia cổ tức năm 2025. >> Đọc tin chi tiết