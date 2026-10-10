Những tin tức nổi bật ngày 10/10/2026
Thị trường quốc tế biến động với giá dầu tăng mạnh, dòng vốn dịch chuyển; trong nước, nhiều chính sách kinh tế, dự án hạ tầng và hoạt động doanh nghiệp đáng chú ý thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Lợi suất trái phiếu Trung Quốc đi ngược xu hướng toàn cầu, hút dòng vốn vay quốc tế. >> Đọc tin chi tiết
IEA: Đông Nam Á đối mặt thách thức về an ninh điện. >> Đọc tin chi tiết
Giá dầu thô thế giới tăng mạnh. >> Đọc tin chi tiết
Ukraine gia cố hàng loạt trạm xăng trước nguy cơ bị Nga tấn công . >> Đọc tin chi tiết
Saudi Arabia đặt điều kiện ngừng bắn với lực lượng Houthi . >> Đọc tin chi tiết
Hàn Quốc truy tìm tin tặc và lỗ hổng an ninh tài chính . >> Đọc tin chi tiết
VĨ MÔ TRONG NƯỚC
Taseco Land dự kiến khởi công dự án khai thác 131 vòm cầu đường sắt Hà Nội. >> Đọc tin chi tiết
Đề xuất làm rõ dấu hiệu cố tình không trả nợ để xử lý hình sự . >> Đọc tin chi tiết
Không phải Hà Nội, Hải Phòng hay TPHCM, đây là tỉnh duy nhất được Chính phủ 'áp' KPI tăng trưởng GRDP trên 18% trong vòng 3 tháng tới. >> Đọc tin chi tiết
Việt Nam - Campuchia dự kiến nâng thương mại lên 20 tỷ USD . >> Đọc tin chi tiết
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Không để giá hàng hóa tăng bất hợp lý . >> Đọc tin chi tiết
Bộ Tài chính - Công Thương chưa thống nhất tách truyền tải điện khỏi EVN. >> Đọc tin chi tiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Nữ doanh nhân trẻ rời Hà Nội lên Tủa Chùa bảo tồn 8.000 gốc chè Shan tuyết. >> Đọc tin chi tiết
DSH: Được chấp thuận niêm yết 35 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE . >> Đọc tin chi tiết
VIX: Công ty chứng khoán vừa trở thành cổ đông sở hữu trên 1% vốn VPBank . >> Đọc tin chi tiết
NTC: Sắp trả cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 60% . >> Đọc tin chi tiết
Yuanta: BSR có thể lập đỉnh lợi nhuận trong năm 2026, nhưng dư địa tăng giá không còn nhiều. >> Đọc tin chi tiết
Miza (MZG) muốn huy động 300 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu. >> Đọc tin chi tiết
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-10-10-2026-d28914.html