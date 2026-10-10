Những tin tức nổi bật ngày 10/10/2026

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Lợi suất trái phiếu Trung Quốc đi ngược xu hướng toàn cầu, hút dòng vốn vay quốc tế. >> Đọc tin chi tiết

IEA: Đông Nam Á đối mặt thách thức về an ninh điện. >> Đọc tin chi tiết

Giá dầu thô thế giới tăng mạnh. >> Đọc tin chi tiết

Ukraine gia cố hàng loạt trạm xăng trước nguy cơ bị Nga tấn công . >> Đọc tin chi tiết

Saudi Arabia đặt điều kiện ngừng bắn với lực lượng Houthi . >> Đọc tin chi tiết

Hàn Quốc truy tìm tin tặc và lỗ hổng an ninh tài chính . >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Taseco Land dự kiến khởi công dự án khai thác 131 vòm cầu đường sắt Hà Nội. >> Đọc tin chi tiết

Đề xuất làm rõ dấu hiệu cố tình không trả nợ để xử lý hình sự . >> Đọc tin chi tiết

Không phải Hà Nội, Hải Phòng hay TPHCM, đây là tỉnh duy nhất được Chính phủ 'áp' KPI tăng trưởng GRDP trên 18% trong vòng 3 tháng tới. >> Đọc tin chi tiết

Việt Nam - Campuchia dự kiến nâng thương mại lên 20 tỷ USD . >> Đọc tin chi tiết

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Không để giá hàng hóa tăng bất hợp lý . >> Đọc tin chi tiết

Bộ Tài chính - Công Thương chưa thống nhất tách truyền tải điện khỏi EVN. >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Nữ doanh nhân trẻ rời Hà Nội lên Tủa Chùa bảo tồn 8.000 gốc chè Shan tuyết. >> Đọc tin chi tiết

DSH: Được chấp thuận niêm yết 35 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE . >> Đọc tin chi tiết

VIX: Công ty chứng khoán vừa trở thành cổ đông sở hữu trên 1% vốn VPBank . >> Đọc tin chi tiết

NTC: Sắp trả cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 60% . >> Đọc tin chi tiết

Yuanta: BSR có thể lập đỉnh lợi nhuận trong năm 2026, nhưng dư địa tăng giá không còn nhiều. >> Đọc tin chi tiết

Miza (MZG) muốn huy động 300 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu. >> Đọc tin chi tiết