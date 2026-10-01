Những tin tức nổi bật ngày 1/10/2026

Buổi sáng ở xã Phù Yên, từng tốp công nhân nối nhau đến các nhà máy. Những hàng quán ven đường cũng mở cửa theo nhịp ca làm việc. Hơn chục năm trước, kinh tế nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, ít cơ sở công nghiệp quy mô lớn. Hôm nay, những dây chuyền sản xuất của các xí nghiệp, nhà máy hoạt động đều đặn đang tạo việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần mang đến nhịp sống mới cho vùng đất Phù Yên.