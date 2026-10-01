Những tin tức nổi bật ngày 1/10/2026
Giá dầu, lạm phát và chính sách tiền tệ tiếp tục gây chú ý trên thị trường quốc tế, trong khi Việt Nam tập trung tháo gỡ điểm nghẽn năng lượng, hỗ trợ doanh nghiệp và cập nhật nhiều diễn biến đáng chú ý.
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Giá dầu diesel khoét sâu nỗi lo trong phe Cộng hòa. >> Đọc tin chi tiết
Bộ trưởng Ukraine tiết lộ Kiev mất 45 triệu USD/giờ vì cảnh báo tên lửa. >> Đọc tin chi tiết
Mỹ: Lạm phát lõi chạm 3%, Fed có thể sẽ tiếp tục nâng lãi suất >> Đọc tin chi tiết
Thế giới bước vào chu kỳ lãi suất mới sau cú sốc năng lượng. >> Đọc tin chi tiết
Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả nếu EU thực thi các biện pháp hạn chế thương mại. >> Đọc tin chi tiết
VĨ MÔ TRONG NƯỚC
Chính phủ quyết định tiếp tục giảm thuế xăng dầu về 0 đến hết tháng 12. >> Đọc tin chi tiết
Đề xuất Luật Công nghiệp hỗ trợ để doanh nghiệp Việt đi sâu vào chuỗi cung ứng. >> Đọc tin chi tiết
Gỡ "điểm nghẽn" nhập siêu và điện năng. >> Đọc tin chi tiết
Tiêu chí chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp. >> Đọc tin chi tiết
Định hình thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam. >> Đọc tin chi tiết
Cục Đường bộ đề nghị làm rõ các đoạn cao tốc xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn. >> Đọc tin chi tiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
BAV: Ông Lê Thái Sâm trở lại ghế Chủ tịch Bamboo Airways. >> Đọc tin chi tiết
PNJ: Lên kế hoạch phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu riêng lẻ. >> Đọc tin chi tiết
HDC: Tổng giám đốc Lê Viết Liên đăng ký bán 500.000 cổ phiếu sau nhịp giảm 67,6% giá trị >> Đọc tin chi tiết
VGC: Liên tiếp đóng cửa chi nhánh, thực hiện kế hoạch tinh gọn bộ máy. >> Đọc tin chi tiết
VHM: Vinhomes huy động thành công 8.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 12%/năm. >> Đọc tin chi tiết
BAF: Chi 162 tỷ đồng mua thêm 75% vốn Hùng Phát Farm Một. >> Đọc tin chi tiết
PAP: Petrovietnam muốn thoái vốn tại Cảng Phước An sau 18 năm đầu tư. >> Đọc tin chi tiết
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-1-10-2026-d28780.html