Những tin tức nổi bật ngày 07/11/2026

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Cuộc đua thâu tóm mỏ khoáng sản và trật tự quyền lực mới . >> Đọc tin chi tiết

Bầu cử Mỹ khép lại, rủi ro xung đột Trung Đông vẫn phủ bóng lên giá dầu . >> Đọc tin chi tiết

Cổ phiếu công nghệ châu Á chịu sức ép từ nguy cơ siết chặt trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ . >> Đọc tin chi tiết

‘Máy bay Ngày tận thế’ của ông Trump bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Mỹ: Chưa rõ mục đích . >> Đọc tin chi tiết

Anh tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm . >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Đầu tư công tăng tốc, Chính phủ thúc giải ngân 100% kế hoạch năm 2026 . >> Đọc tin chi tiết

Bộ trưởng Tài chính làm rõ đề xuất đánh thuế gấp 7 lần với đất bỏ hoang . >> Đọc tin chi tiết

Dự kiến di dời 246 căn hộ tại chung cư Mường Thanh Kim Văn - Kim Lũ . >> Đọc tin chi tiết

VCCI kiến nghị gỡ vướng thuế VAT, giảm rủi ro truy thu cho doanh nghiệp . >> Đọc tin chi tiết

Tín dụng tăng gần 12% sau 10 tháng, nhiều ngân hàng cạn dần dư địa giải ngân cuối năm . >> Đọc tin chi tiết

TP.HCM giao gần 43.000m² đất Thủ Thiêm cho Đại Quang Minh . >> Đọc tin chi tiết

Hà Tĩnh: Tập đoàn Thái Lan về xã "rót" 20 triệu USD, gỡ rối cho tiểu thủ công nghiệp. >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

BTH: Công ty 6 nhân viên nhưng có 453 tỷ đồng gửi ngân hàng: Là người cũ ở Gelex, chủ loạt dự án bất động sản lớn . >> Đọc tin chi tiết

BIDV: Mua lại trước hạn 8.360 tỷ đồng trái phiếu . >> Đọc tin chi tiết

"Đại gia" ở Hưng Yên tuyển thợ hàn, cắt hơi, thu nhập tới 45 triệu đồng . >> Đọc tin chi tiết

YEG: Cô gái đứng sau "Anh trai vượt ngàn chông gai" làm Chủ tịch YeaH1 . >> Đọc tin chi tiết

SHN: Hệ sinh thái Geleximco của ông Vũ Văn Tiền mở rộng dấu ấn tại Đà Nẵng với 2 đại dự án gần 22.000 tỷ đồng . >> Đọc tin chi tiết

AAA: An Phát chi 20 triệu USD mua cổ phần doanh nghiệp bất động sản tại Mỹ . >> Đọc tin chi tiết

BVH: Tháp tài chính quốc tế 3.800 tỷ đồng của Bảo Việt trên đất vàng ở Hà Nội hoang hoá sau 20 năm . >> Đọc tin chi tiết