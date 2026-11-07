Những tin tức nổi bật ngày 07/11/2026
Thị trường quốc tế biến động bởi chính sách tiền tệ, địa chính trị và cuộc đua công nghệ; trong nước, đầu tư công, tín dụng, thuế và bất động sản thu hút chú ý. Doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận nhiều thương vụ đáng quan tâm.
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Cuộc đua thâu tóm mỏ khoáng sản và trật tự quyền lực mới . >> Đọc tin chi tiết
Bầu cử Mỹ khép lại, rủi ro xung đột Trung Đông vẫn phủ bóng lên giá dầu . >> Đọc tin chi tiết
Cổ phiếu công nghệ châu Á chịu sức ép từ nguy cơ siết chặt trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ . >> Đọc tin chi tiết
‘Máy bay Ngày tận thế’ của ông Trump bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Mỹ: Chưa rõ mục đích . >> Đọc tin chi tiết
Anh tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm . >> Đọc tin chi tiết
VĨ MÔ TRONG NƯỚC
Đầu tư công tăng tốc, Chính phủ thúc giải ngân 100% kế hoạch năm 2026 . >> Đọc tin chi tiết
Bộ trưởng Tài chính làm rõ đề xuất đánh thuế gấp 7 lần với đất bỏ hoang . >> Đọc tin chi tiết
Dự kiến di dời 246 căn hộ tại chung cư Mường Thanh Kim Văn - Kim Lũ . >> Đọc tin chi tiết
VCCI kiến nghị gỡ vướng thuế VAT, giảm rủi ro truy thu cho doanh nghiệp . >> Đọc tin chi tiết
Tín dụng tăng gần 12% sau 10 tháng, nhiều ngân hàng cạn dần dư địa giải ngân cuối năm . >> Đọc tin chi tiết
TP.HCM giao gần 43.000m² đất Thủ Thiêm cho Đại Quang Minh . >> Đọc tin chi tiết
Hà Tĩnh: Tập đoàn Thái Lan về xã "rót" 20 triệu USD, gỡ rối cho tiểu thủ công nghiệp. >> Đọc tin chi tiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
BTH: Công ty 6 nhân viên nhưng có 453 tỷ đồng gửi ngân hàng: Là người cũ ở Gelex, chủ loạt dự án bất động sản lớn . >> Đọc tin chi tiết
BIDV: Mua lại trước hạn 8.360 tỷ đồng trái phiếu . >> Đọc tin chi tiết
"Đại gia" ở Hưng Yên tuyển thợ hàn, cắt hơi, thu nhập tới 45 triệu đồng . >> Đọc tin chi tiết
YEG: Cô gái đứng sau "Anh trai vượt ngàn chông gai" làm Chủ tịch YeaH1 . >> Đọc tin chi tiết
SHN: Hệ sinh thái Geleximco của ông Vũ Văn Tiền mở rộng dấu ấn tại Đà Nẵng với 2 đại dự án gần 22.000 tỷ đồng . >> Đọc tin chi tiết
AAA: An Phát chi 20 triệu USD mua cổ phần doanh nghiệp bất động sản tại Mỹ . >> Đọc tin chi tiết
BVH: Tháp tài chính quốc tế 3.800 tỷ đồng của Bảo Việt trên đất vàng ở Hà Nội hoang hoá sau 20 năm . >> Đọc tin chi tiết
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-07-11-2026-d29653.html