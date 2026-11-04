Những tin tức nổi bật ngày 04/11/2026

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Xe điện Trung Quốc sẽ thay đổi tâm lý người dùng Đông Á? . >> Đọc tin chi tiết

Tịch thu du thuyền của tỷ phú Nga, quốc gia EU "còng lưng" chi gần 800 triệu mỗi ngày để… bảo dưỡng mà còn chẳng được phép dùng. >> Đọc tin chi tiết

Người Mỹ bắt đầu đi bầu cử giữa nhiệm kỳ . >> Đọc tin chi tiết

Các ngân hàng trung ương toàn cầu mua vàng nhiều nhất hai năm . >> Đọc tin chi tiết

Australia tăng lãi suất lên cao nhất 18 năm . >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Fortune Southeast Asia 500 đến TP.HCM, Việt Nam muốn gì từ làn sóng đầu tư mới?. >> Đọc tin chi tiết

Đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung cơ chế ngăn chặn tình trạng đầu tư núp bóng, đầu tư chui. >> Đọc tin chi tiết

Tổng thu ngân sách nhà nước mười tháng năm 2026 hơn 2.438 triệu tỷ đồng, bằng 96.4% dự toán năm. >> Đọc tin chi tiết

Hà Tĩnh thu hút hơn 254.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong 10 tháng năm 2026 . >> Đọc tin chi tiết

Bất động sản nghỉ dưỡng bứt tốc, nguồn cung mới tăng vọt trong quý III/2026 . >> Đọc tin chi tiết

Chip bảo mật Make in Vietnam mở đường cho Việt Nam tự chủ bán dẫn. >> Đọc tin chi tiết

Gia Lai tìm nhà đầu tư quốc tế cho khu đô thị hơn 8.000 tỷ đồng . >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

BAB: Ngân hàng Bac A Bank lãi 829 tỷ đồng, nợ cần chú ý tăng 148% . >> Đọc tin chi tiết

HDBank cho vay hơn 10.183 tỷ đồng với nhóm doanh nghiệp liên quan lãnh đạo ngân hàng . >> Đọc tin chi tiết

BIDV đấu giá hai khu đất công nghiệp của Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông . >> Đọc tin chi tiết

NCB: lãi hơn 1.573 tỷ đồng sau 9 tháng, dòng tiền kinh doanh âm gần 6.963 tỷ đồng . >> Đọc tin chi tiết

HGI: Công ty con của bầu Đức sắp đưa hơn 187 triệu cổ phiếu lên sàn UPCoM. >> Đọc tin chi tiết

THACO muốn huy động 3.000 tỷ đồng để trồng cây ăn trái và nuôi bò tại Campuchia. >> Đọc tin chi tiết