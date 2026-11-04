Những tin tức nổi bật ngày 04/11/2026
Thị trường quốc tế ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý về vàng, lãi suất và bầu cử Mỹ. Trong nước, dòng vốn đầu tư, thu ngân sách, bất động sản và kết quả kinh doanh doanh nghiệp tiếp tục thu hút sự quan tâm.
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Xe điện Trung Quốc sẽ thay đổi tâm lý người dùng Đông Á? . >> Đọc tin chi tiết
Tịch thu du thuyền của tỷ phú Nga, quốc gia EU "còng lưng" chi gần 800 triệu mỗi ngày để… bảo dưỡng mà còn chẳng được phép dùng. >> Đọc tin chi tiết
Người Mỹ bắt đầu đi bầu cử giữa nhiệm kỳ . >> Đọc tin chi tiết
Các ngân hàng trung ương toàn cầu mua vàng nhiều nhất hai năm . >> Đọc tin chi tiết
Australia tăng lãi suất lên cao nhất 18 năm . >> Đọc tin chi tiết
VĨ MÔ TRONG NƯỚC
Fortune Southeast Asia 500 đến TP.HCM, Việt Nam muốn gì từ làn sóng đầu tư mới?. >> Đọc tin chi tiết
Đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung cơ chế ngăn chặn tình trạng đầu tư núp bóng, đầu tư chui. >> Đọc tin chi tiết
Tổng thu ngân sách nhà nước mười tháng năm 2026 hơn 2.438 triệu tỷ đồng, bằng 96.4% dự toán năm. >> Đọc tin chi tiết
Hà Tĩnh thu hút hơn 254.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong 10 tháng năm 2026 . >> Đọc tin chi tiết
Bất động sản nghỉ dưỡng bứt tốc, nguồn cung mới tăng vọt trong quý III/2026 . >> Đọc tin chi tiết
Chip bảo mật Make in Vietnam mở đường cho Việt Nam tự chủ bán dẫn. >> Đọc tin chi tiết
Gia Lai tìm nhà đầu tư quốc tế cho khu đô thị hơn 8.000 tỷ đồng . >> Đọc tin chi tiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
BAB: Ngân hàng Bac A Bank lãi 829 tỷ đồng, nợ cần chú ý tăng 148% . >> Đọc tin chi tiết
HDBank cho vay hơn 10.183 tỷ đồng với nhóm doanh nghiệp liên quan lãnh đạo ngân hàng . >> Đọc tin chi tiết
BIDV đấu giá hai khu đất công nghiệp của Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông . >> Đọc tin chi tiết
NCB: lãi hơn 1.573 tỷ đồng sau 9 tháng, dòng tiền kinh doanh âm gần 6.963 tỷ đồng . >> Đọc tin chi tiết
HGI: Công ty con của bầu Đức sắp đưa hơn 187 triệu cổ phiếu lên sàn UPCoM. >> Đọc tin chi tiết
THACO muốn huy động 3.000 tỷ đồng để trồng cây ăn trái và nuôi bò tại Campuchia. >> Đọc tin chi tiết
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-04-11-2026-d29524.html