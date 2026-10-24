Những tin nhắn xúc động người bố Thượng tá quân đội gửi cho hoa hậu Trâm Anh

“Có chuyện gì thì gọi cho bố nhé”, “Về nhà đi, hôm nay bố nấu cơm” - đó là những tin nhắn Trâm Anh thường nhận được từ bố, một Thượng tá quân đội, trong giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi cô đội vương miện Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025. Ông luôn là người chủ động hỏi han con gái trước. Với Trâm Anh, những lời giản dị ấy không lớn lao nhưng cho cô cảm giác được yêu thương, chở che và biết mình luôn có một nơi để trở về.

Người đẹp sinh năm 2006 vừa trao lại vương miện Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch cho người kế nhiệm. Khép lại nhiệm kỳ, cô lần đầu chia sẻ với VietNamNet về những áp lực phía sau 2 chiếc vương miện.

2 lần lỡ hẹn với Miss Earth

Tháng 6/2025, Trâm Anh đăng quang Hoa hậu Trái đất Việt Nam tại Hải Phòng nhưng ngay sau đó vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì phần thi ứng xử bằng tiếng Anh. Ít ngày sau, ban tổ chức cử Á hậu 3 Trịnh Mỹ Anh thi Miss Earth 2025 với lý do Trâm Anh còn quá mới, cần thêm thời gian rèn luyện và hẹn cô ở mùa giải 2026.

Ngày 4/7/2026, đơn vị nắm bản quyền công bố á hậu Phạm Hoàng Thu Uyên là đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Philippines. Trâm Anh tiếp tục không tham gia cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 - Ngô Thị Trâm Anh.

Trả lời VietNamNet, Trâm Anh cho biết ngay sau đăng quang, cô đã bắt đầu lên kế hoạch cho hành trình quốc tế. Theo cô, một cuộc thi tầm thế giới không chỉ đòi hỏi kỹ năng, kiến thức hay ngoại ngữ mà cần sự chuẩn bị toàn diện, trong đó có cả chữ duyên.

“Ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn đang nỗ lực hoàn thiện bản thân từng ngày, tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm để khi cơ hội đến có thể đón nhận với tâm thế tự tin và trách nhiệm nhất”, hoa hậu nói.

Nhìn lại hơn 1 năm kể từ khi bị đánh giá còn non kinh nghiệm, cô cho rằng thay đổi rõ nhất là sự tự tin và tính chủ động. Cô đã ý thức rõ những gì mình cần chuẩn bị và không muốn chỉ ngồi chờ cơ hội tìm đến. Trâm Anh thừa nhận áp lực từng khiến cô có lúc sợ hãi, chùn bước, thậm chí muốn trốn chạy. Nếu cánh cửa thi quốc tế không mở ra nữa, cô vẫn sẽ tiếp tục hành trình đã chọn.

Trâm Anh đăng quang Miss Earth Vietnam 2025:

Thanh xuân khép mình và cô sinh viên mê chè vỉa hè

Trâm Anh cho biết cả 3 cuộc thi cô tham gia đều với tâm thế thoải mái. Chỉ khi trở thành Hoa hậu Trái đất Việt Nam, cuộc sống của cô mới thực sự thay đổi. Trước áp lực trên mạng xã hội, Trâm Anh từng khép mình, hạn chế gặp bạn bè để tập trung học và ở bên gia đình. Cô coi đó là trải nghiệm giúp mình trưởng thành.

Hiện cuộc sống của cô sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam khá giản dị. Người đẹp hạn chế nhận sự kiện để ưu tiên việc học, đồng thời theo học múa cổ trang và tìm hiểu nhạc cụ dân tộc. Lúc rảnh, nàng hậu thích lang thang phố phường, tìm quán ăn bình dân. Hoa hậu rất mê đồ ăn vỉa hè, nhất là các món chè. “Nhiều khi chỉ cần tìm được một quán ngon là tôi có thể vui cả ngày”, cô kể.

Chia sẻ với VietNamNet về chuyện tình cảm, Trâm Anh cho biết hiện vẫn độc thân. Cô nghĩ mình sẽ hợp với người có chung đam mê ăn uống nhưng quan trọng hơn là biết quan tâm, yêu thương và có trách nhiệm với gia đình. Nếu sau này lập gia đình, cô mong người chồng sẽ yêu thương các con như cách bố đã yêu thương chị em cô.

Trâm Anh chia sẻ bố có vẻ ngoài nghiêm nghị, tác phong kỷ luật đúng chất quân nhân. Nhưng theo cô, vì có con gái nên ông vẫn luôn chiều chuộng, chăm sóc các chị em trong nhà rất chu đáo. Điều ông thường nhắc không phải những quy định khắt khe mà là phải ngoan, tự giác và có trách nhiệm với việc của mình. Cô tin chính sự nghiêm khắc vừa đủ cùng tình thương của bố đã hình thành ở cô tính tự lập.

Trước Hoa hậu Trái đất Việt Nam, Trâm Anh đã qua 2 cuộc thi nhan sắc nhưng đều không có phần thi áo tắm. Khi ở nhà chung của cuộc thi, cô chủ động kể với bố về phần thi này trong những cuộc gọi hằng ngày. Ông động viên cô bình tĩnh, tập trung hoàn thành tốt phần thi. Với Trâm Anh, đó là cách bố âm thầm tôn trọng lựa chọn và ủng hộ hành trình trưởng thành của cô.

Và khi những lời chỉ trích ập đến, bố tiếp tục là người đứng phía sau. Mỗi lần buồn hay mất phương hướng, cô biết gia đình vẫn ở đó và bố là người tiếp thêm sức mạnh để cô bình tĩnh bước tiếp.

Tính chuyện kinh doanh để nuôi dự án thiện nguyện

Điều Trâm Anh tự hào nhất trong 2 năm qua là dự án Cùng em tới trường, được cô thực hiện tại các điểm trường vùng cao tỉnh Lào Cai, gồm cả địa bàn tỉnh Yên Bái cũ. Hình ảnh học sinh người Mông, người Dao háo hức nhận cặp sách mới, nhiều em phải đi từ sáng sớm, vượt 2, 3 quả đồi mới tới lớp thôi thúc cô mở rộng dự án đến nhiều điểm trường hơn.

Trâm Anh ấp ủ một mô hình kinh doanh gắn với mục tiêu phi lợi nhuận.

Để chủ động nguồn lực, cô đang ấp ủ một mô hình kinh doanh gắn với mục tiêu phi lợi nhuận, coi đây là cách tạo nguồn lực bền vững thay vì chỉ trông vào các đợt quyên góp.

Ngô Thị Trâm Anh sinh năm 2006, quê Hải Dương. Tại chung kết Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025, ngoài vương miện, cô còn nhận 2 giải phụ Người đẹp được yêu thích nhất và Người đẹp trang phục dạ hội.

Hoa hậu Trâm Anh dự sự kiện:

Ảnh: FBNV, video: NVCC, VTV