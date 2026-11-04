Những tín hiệu vui trên vùng đất Đak Nhau

Các tuyến đường được triển khai từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông của xã Đak Nhau.

Nằm ở phía Đông Bắc thành phố Đồng Nai, xã Đak Nhau hiện có 5 thôn, trong đó 2 thôn đặc biệt khó khăn. Toàn xã có hơn 24,5 ngàn người, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 50% dân số. Với diện tích hơn 182km², kinh tế xã Đak Nhau chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong đó điều, tiêu và cà phê là những cây trồng chủ lực.

Hạ tầng mở đường cho phát triển

Ông Nguyễn Thế Dũng, Trưởng thôn Đak Nung, một trong 2 thôn đặc biệt khó khăn của xã Đak Nhau cho biết: “Nhiều năm qua, tuyến đường từ ngã ba điểm trường Võ Thị Sáu đi suối thôn 5 (nay là thôn Đak Nung) xuống cấp nghiêm trọng”.

Dự án Duy tu, bảo dưỡng tuyến đường từ ngã ba điểm trường Võ Thị Sáu đi suối thôn Đak Nung có chiều dài gần 3km. Công trình nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp, ngập úng cục bộ vào mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. UBND xã Đak Nhau còn đầu tư tuyến đường từ thôn Đak Nung kết nối với tuyến ĐT.760 dài 6,4km. Cả 2 dự án đều sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đak Nhau Tô Hoài Nam cho biết: Bên cạnh nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương còn ưu tiên đầu tư một số tuyến đường giao thông khác từ nguồn vốn đầu tư công. Năm 2026, xã đã đầu tư 6 tuyến đường giao thông với tổng vốn khoảng 40 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, 100% dự án đường giao thông sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Ðầu tư cho nông nghiệp

Xã Đak Nhau có hơn 13 ngàn hécta cây lâu năm, trong đó cây điều khoảng 9 ngàn hécta, cà phê và cao su mỗi loại khoảng 1 ngàn hécta. Nông nghiệp đóng góp khoảng 80% cơ cấu kinh tế của xã.

Trưởng phòng Kinh tế xã Đak Nhau Nguyễn Mạnh Trường cho biết: Xã hiện có 3 hợp tác xã, 1 tổ hợp tác với gần 100 thành viên, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điều, cà phê và cây ăn trái, bước đầu phát huy hiệu quả.

Phát huy lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng, Đảng ủy xã Đak Nhau đã xây dựng chương trình đột phá về phát triển kinh tế nông nghiệp. Trên cơ sở đó, các đoàn thể tập trung hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân, chuyển giao kỹ thuật...

Ông Tô Hoài Nam cho biết: “Thời gian qua, giá nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là cà phê, điều và cao su tăng cao đã góp phần quan trọng cải thiện đời sống người dân. Cùng với đó, các công trình hạ tầng giao thông, trường học, trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã được đầu tư khang trang đã tạo diện mạo mới cho địa phương”.

Mặc dù vẫn còn không ít khó khăn, song kinh tế, xã hội ở Đak Nhau đang không ngừng phát triển. Những tín hiệu vui hôm nay là nền tảng để Đak Nhau từng bước thu hẹp khoảng cách đối với các xã, phường khác trong thành phố, hướng đến cuộc sống ngày càng đủ đầy, ấm no và hạnh phúc.