Những tiêu chí quan trọng khi chọn mua máy hút ẩm cho gia đình

Vào mỗi mùa thu và mùa đông, máy hút ẩm trở thành thiết bị gia dụng thiết yếu, giúp kiểm soát độ ẩm trong nhà. Nếu không được xử lý kịp thời, hơi ẩm tích tụ có thể khiến cửa sổ đọng nước, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển và ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong nhà.

Đầu tư vào một chiếc máy hút ẩm phù hợp là giải pháp hiệu quả để hạn chế tình trạng ẩm ướt và bảo vệ không gian sống. Tuy nhiên, giữa nhiều mẫu mã và chủng loại trên thị trường, việc lựa chọn thiết bị đáp ứng đúng nhu cầu không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Dưới đây là những yếu tố quan trọng cần cân nhắc để tránh mắc sai lầm khi mua máy hút ẩm.

XÁC ĐỊNH ĐƯỢC THỜI ĐIỂM CẦN SỬ DỤNG MÁY HÚT ẨM

Máy hút ẩm cần được sử dụng khi không khí trong nhà có cảm giác ẩm ướt, bí bách hoặc xuất hiện các dấu hiệu như cửa sổ đọng nước, mùi ẩm mốc, nấm mốc, vết ố do nước và các triệu chứng dị ứng tái diễn.

Cửa sổ đọng nước là một trong những dấu hiệu cho thấy cần sử dụng máy hút ẩm

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), độ ẩm tương đối lý tưởng trong nhà nên duy trì ở mức 30 – 50%. Khi độ ẩm vượt quá 50%, mở cửa sổ có thể giúp không khí lưu thông và giảm bớt hơi ẩm, miễn là thời tiết bên ngoài không quá lạnh hoặc ẩm ướt. Nếu điều kiện thời tiết không thuận lợi, sử dụng máy hút ẩm là giải pháp phù hợp hơn.

Độ ẩm vượt khỏi ngưỡng khuyến nghị có thể ảnh hưởng đến sự thoải mái, sức khỏe của người sống trong nhà và làm phát sinh các vấn đề liên quan đến bảo trì, sửa chữa nhà cửa.

Thay vì chờ đến khi cửa sổ đọng nước hoặc nấm mốc xuất hiện mới tìm cách xử lý, việc theo dõi độ ẩm trong nhà từ sớm sẽ giúp phát hiện và kiểm soát vấn đề kịp thời. Một thiết bị đơn giản như nhiệt ẩm kế có thể hỗ trợ theo dõi nhiệt độ và độ ẩm trong không gian sống.

Ngoài ra, một số mẫu bộ điều nhiệt thông minh và thiết bị phát hiện rò rỉ nước thông minh cũng được tích hợp tính năng theo dõi độ ẩm, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt tình trạng không khí trong nhà.

Những khu vực dễ có độ ẩm cao bao gồm phòng giặt là, tầng hầm, khoảng trống bên dưới sàn nhà và những khu vực thông gió kém. Đây là những vị trí cần được chú ý thường xuyên để phát hiện sớm các dấu hiệu ẩm ướt và có biện pháp kiểm soát độ ẩm phù hợp.

PHÂN BIỆT CÁC LOẠI MÁY HÚT ẨM

Trên thị trường hiện nay, máy hút ẩm được chia thành hai loại chính là máy hút ẩm sử dụng máy nén và máy hút ẩm sử dụng chất hút ẩm. Mỗi loại có nguyên lý hoạt động và ưu điểm riêng, phù hợp với những điều kiện sử dụng khác nhau.

Theo ông Mike Naughton, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Integrity Energy và Price to Compare, máy hút ẩm sử dụng máy nén phù hợp nhất với những không gian ấm áp, có nhiệt độ trên 18°C.

Loại máy này thường có trọng lượng lớn hơn máy hút ẩm sử dụng chất hút ẩm, đồng thời hoạt động kém hiệu quả khi nhiệt độ xuống thấp và thậm chí có thể bị đóng băng trong điều kiện quá lạnh.

Về nguyên lý hoạt động, máy hút ẩm sử dụng máy nén hút không khí ẩm vào bên trong, sau đó đưa luồng khí đi qua các cuộn dây lạnh. Hơi nước trong không khí ngưng tụ thành những giọt nước, rồi chảy xuống bình chứa. Đây cũng là loại máy hút ẩm phổ biến, thường được sử dụng trong các không gian sinh hoạt chính của gia đình.

Trong khi đó, máy hút ẩm sử dụng chất hút ẩm phù hợp hơn với những khu vực có nhiệt độ thấp và không được sưởi ấm, chẳng hạn như nhà để xe hoặc tầng hầm. Thiết bị hút không khí vào bên trong rồi đưa qua một bánh xe quay có chứa vật liệu hấp thụ hơi ẩm. Sau quá trình này, máy thải không khí ra ngoài với nhiệt độ cao hơn đôi chút.

Xét về mức tiêu thụ điện năng, máy hút ẩm sử dụng chất hút ẩm thường tiêu thụ nhiều điện hơn so với loại dùng máy nén. Tuy nhiên, nhờ cơ chế hoạt động có bộ gia nhiệt điện bên trong, thiết bị này thường vận hành êm hơn.

Vì vậy, khi lựa chọn máy hút ẩm, cần cân nhắc điều kiện nhiệt độ tại khu vực sử dụng, nhu cầu kiểm soát độ ẩm và mức tiêu thụ điện năng. Máy dùng máy nén phù hợp với những không gian ấm áp, trong khi máy dùng chất hút ẩm là lựa chọn đáng cân nhắc cho các khu vực lạnh, ít được sưởi ấm.

CHỌN CÔNG SUẤT HÚT ẨM PHÙ HỢP

Trước khi mua máy hút ẩm, cần xác định công suất phù hợp với diện tích và mức độ ẩm của không gian sử dụng. Nếu chọn máy có công suất quá nhỏ, thiết bị sẽ phải hoạt động liên tục nhưng vẫn khó kiểm soát độ ẩm hiệu quả. Bình chứa nước cũng có thể nhanh đầy, khiến việc đổ nước trở nên thường xuyên và mất thời gian hơn.

Công suất máy hút ẩm thường được xác định dựa trên lượng hơi ẩm mà thiết bị có thể loại bỏ trong vòng 24 giờ, tính bằng pint hoặc lít.

Đối với những không gian nhỏ có diện tích tối đa khoảng 46,5 m2, chẳng hạn như phòng ngủ nhỏ, phòng tắm, phòng làm việc hoặc tủ quần áo, máy có công suất hút ẩm từ 20 – 25 pint mỗi ngày là lựa chọn phù hợp.

Với những khu vực rộng hơn, từ khoảng 46,5 – 139,4 m2 như phòng khách, văn phòng hoặc khoảng trống bên dưới sàn nhà thường xuyên bị ẩm, nên cân nhắc máy có công suất từ 30 – 35 pint mỗi ngày.

Trong khi đó, những không gian có diện tích lớn như tầng hầm rộng từ khoảng 279 – 465 m2 cần thiết bị có khả năng hút ẩm cao hơn, nên lựa chọn máy có công suất từ 45 – 50 pint mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Việc lựa chọn đúng công suất không chỉ giúp máy hút ẩm hoạt động hiệu quả mà còn góp phần hạn chế tình trạng thiết bị phải vận hành quá tải. Ngoài diện tích, mức độ ẩm thực tế và điều kiện thông gió của từng khu vực cũng là những yếu tố cần cân nhắc để lựa chọn thiết bị phù hợp.

MỨC ĐỘ TIẾNG ỒN CỦA MÁY

Khi chọn máy hút ẩm cho những không gian cần sự yên tĩnh như phòng ngủ hoặc phòng làm việc, độ ồn là yếu tố không nên bỏ qua. Một thiết bị phát ra tiếng động lớn khi vận hành có thể gây ảnh hưởng đến giấc ngủ, sự tập trung và sinh hoạt hằng ngày.

Độ ồn của máy hút ẩm phụ thuộc phần lớn vào công nghệ hoạt động. Thông thường, máy hút ẩm sử dụng máy nén phát ra tiếng ồn lớn hơn loại sử dụng chất hút ẩm do tiếng động từ máy nén và quạt trong quá trình vận hành.

Để lựa chọn thiết bị phù hợp, nên kiểm tra thông số độ ồn được nhà sản xuất công bố, tính bằng decibel (dB). Những mẫu máy có độ ồn từ 35 – 40 dB hoạt động rất êm ái. Trong khi đó, các thiết bị có độ ồn từ 40 – 45 dB vẫn đủ yên tĩnh để sử dụng trong phòng ngủ.

Các thiết bị có độ ồn từ 40 – 45 dB vẫn đủ yên tĩnh để sử dụng trong phòng ngủ

Do đó, nếu ưu tiên sự yên tĩnh, đặc biệt khi đặt máy trong phòng ngủ, nên chọn thiết bị có độ ồn thấp và phù hợp với không gian sử dụng. Ngoài ra, các chế độ vận hành êm hoặc tốc độ quạt thấp cũng là những tính năng đáng cân nhắc để hạn chế tiếng ồn trong quá trình sử dụng.

TÍNH NĂNG BỔ SUNG HỮU ÍCH

Ngoài công suất và độ ồn, các tính năng đi kèm cũng là yếu tố đáng cân nhắc khi lựa chọn máy hút ẩm. Những tiện ích phù hợp không chỉ giúp kiểm soát độ ẩm hiệu quả hơn mà còn giảm bớt thao tác thủ công trong quá trình sử dụng.

Nên ưu tiên các mẫu máy được tích hợp cảm biến và bộ điều khiển độ ẩm, cho phép thiết lập mức độ ẩm mong muốn và tự động duy trì trong ngưỡng đã cài đặt. Khả năng tự khởi động lại sau khi mất điện cũng là một ưu điểm đáng chú ý, giúp thiết bị tiếp tục hoạt động mà không cần phải cài đặt lại từ đầu.

Đối với những khu vực có độ ẩm cao, khiến máy thu gom nhiều nước trong quá trình vận hành, hệ thống thoát nước liên tục thông qua ống dẫn sẽ đặc biệt hữu ích. Thay vì phải thường xuyên kiểm tra và đổ nước trong bình chứa, nước có thể được dẫn trực tiếp ra vị trí thoát phù hợp, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Bên cạnh đó, quạt có nhiều mức tốc độ cũng mang lại sự linh hoạt khi sử dụng. Tốc độ thấp giúp máy vận hành êm ái hơn trong phòng ngủ, trong khi tốc độ cao tạo luồng khí mạnh, phù hợp với những khu vực rộng hoặc có độ ẩm cao như tầng hầm.

Nếu ngân sách cho phép, máy hút ẩm có khả năng kết nối với ứng dụng trên điện thoại cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc. Tính năng này cho phép theo dõi độ ẩm trong nhà từ xa, điều chỉnh mức độ ẩm mục tiêu, thay đổi chế độ quạt và thiết lập lịch hoạt động theo nhu cầu.

Ngoài ra, ứng dụng còn có thể gửi thông báo khi bình chứa nước đầy hoặc bộ lọc cần được vệ sinh, giúp việc theo dõi và bảo dưỡng thiết bị trở nên thuận tiện hơn.