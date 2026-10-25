Những tiết học tại bản làng

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm (Đaị học Đà Nẵng) tìm hiểu nghề dệt truyền thống của người Cơ Tu tại Tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí (phường Hải Vân). Ảnh: XUÂN SƠN

Sáng cuối tuần ngày 18/10, Trung tâm Văn hóa du lịch cộng đồng Tà Lang - Giàn Bí (Tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí, phường Hải Vân) rộn ràng trong tiếng cồng chiêng cùng vũ điệu Tâng tung da dá.

Dưới sự trình diễn của những nghệ nhân, diễn viên là người Cơ Tu tại địa phương, khách tham quan được trải nghiệm văn hóa vùng cao rõ nét bên sông Cu Đê.

“Chạm” vào văn hóa Cơ Tu

Đoàn khách là những sinh viên ngành Văn hóa học, Khoa Ngữ văn - Truyền thông, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) đang thực hiện học phần Văn hóa - du lịch.

Sau khi xem trình diễn nghệ thuật, các em tiếp tục sang nhà dân để tham quan vườn cây, thăm mô hình làm nước rửa chén sinh học thân thiện môi trường từ vỏ trái cây, tìm hiểu nghề dệt truyền thống, nghe kể chuyện tại nhà gươl, thưởng thức ẩm thực núi rừng, tham quan suối Vũng Bọt...

Trong những người trẻ này, nhiều bạn lần đầu tiên được về vùng đất Hòa Bắc ở thượng nguồn Cu Đê và mục sở thị văn hóa Cơ Tu.

Sinh viên Nguyễn Lê Việt Hà (quê Hà Tĩnh) không khỏi háo hức: “Em và các bạn đã tìm hiểu về văn hóa Cơ Tu qua chương trình học ở trường nhưng đây là lần đầu tiên em “chạm” vào bản sắc của đồng bào vùng cao một cách trực quan”.

Còn với sinh viên Trần Vân Anh, điều đọng lại với em sau chuyến thực tế là cảnh vật nên thơ của sông Cu Đê; những hướng dẫn viên là bà con địa phương hiền hòa, hiếu khách.

“Các cô chú, anh chị chia sẻ rất tâm huyết, rất nhiệt tình. Những giá trị trong đời sống được họ kể một cách chân thành, giản dị, dễ hiểu và em nhận ra: Cộng đồng ở đây đang giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đúng tinh thần “hòa nhập nhưng không hòa tan” mà chúng em luôn ghi nhớ”, Vân Anh cho biết.

Tham gia cùng đoàn, Ths. Phạm Thị Tú Trinh, giảng viên Khoa Ngữ văn - Truyền thông, Trường Đại học Sư phạm cho hay, với học phần Văn hóa - du lịch, sinh viên được bố trí những giờ học bên ngoài để trải nghiệm thực tế, có dịp khám phá, so sánh và áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn.

Từ lý do đó, chị thường tổ chức cho sinh viên đi thực tế tại khu vực Hòa Bắc, Mỹ Sơn, Hội An... và xa hơn là Huế, Quảng Ngãi.

Dưới mái Gươl, sinh viên nghe người dân phường Hải Vân chia sẻ về cuộc sống cộng đồng. Ảnh: XUÂN SƠN

Lan tỏa giá trị tích cực

“Việc đi thực tế giúp sinh viên nhận diện những nét đặc trưng của du lịch cộng đồng - được xem như là một trong những loại hình du lịch thân thiện với môi trường, hướng đến bảo vệ các giá trị văn hóa địa phương và nâng cao năng lực cộng đồng”, Ths Phạm Thị Tú Trinh cho biết.

Những chuyến tham quan như thế này cũng góp phần hỗ trợ cộng đồng người dân khu vực Hòa Bắc, trong đó có người Cơ Tu ở Tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí phát triển sinh kế từ du lịch địa phương.

Hoạt động tham quan, học tập thực tế của sinh viên tại thượng nguồn sông Cu Đê trong thời gian qua có sự đồng hành, hỗ trợ từ HTX Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Hòa Bắc.

Bà Đỗ Thị Huyền Trâm, Giám đốc HTX cho biết: “Chúng tôi chú trọng học tập, gìn giữ văn hóa Cơ Tu và đưa các giá trị văn hóa bản địa vào từng sản phẩm du lịch theo hướng bền vững. Thông qua phát triển du lịch cộng đồng, HTX góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa của đồng bào Cơ Tu đến du khách, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ, phục hồi và gìn giữ môi trường rừng”.

Chị Trần Thị Phương, người Cơ Tu tại Tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí chia sẻ: “Tôi đã tham gia làm du lịch cộng đồng ở địa phương gần 5 năm nay, đón tiếp những đoàn khách về thăm bản làng, trong đó có nhiều đoàn sinh viên, học sinh. Bên cạnh trải nghiệm văn hóa Cơ Tu, chúng tôi mong muốn du khách được lan tỏa nếp sống xanh bằng những việc nhỏ như hạn chế sử dụng túi nilon, tái chế vỏ cây thành nước rửa chén, phân loại rác từ nguồn, ủ phân bón từ men vi sinh...”.

Rồi trong những câu chuyện dọc hành trình tham quan, sinh viên còn được nghe về hoạt động giữ gìn dòng nước thượng nguồn, giữ con cá niên của người dân địa phương qua hoạt động của Tổ giám sát và bảo vệ sức khỏe dòng sông Cu Đê.

Những hoa văn thổ cẩm rực rỡ từ khung dệt, tiếng cồng chiêng ngân vang, vũ điệu Tâng tung da dá uyển chuyển, nụ cười hồn hậu của đồng bào địa phương, những câu chuyện dưới mái Gươl, những món ăn mang phong vị núi rừng..., tất cả trở thành hành trang quý giá của những người trẻ khi trở lại giảng đường.