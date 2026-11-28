Khi tiết trời chuyển lạnh, ngô nướng và khoai nướng là hai món ăn vặt dễ gặp nhất trên khắp các con phố Thanh Hóa. Không cần tẩm ướp, cũng chẳng cần dùng kèm với gia vị, hai món ăn bình dân này vẫn chiếm một vị trí đặc biệt mỗi khi đông về.

Mùi thơm từ khoai nướng khiến thực khách phải ghé ăn.

Nếu những bắp ngô nướng hấp dẫn thực khách bởi vị ngọt tự nhiên, thơm dẻo thì khoai nướng lại tỏa ra hương thơm mời gọi không thể cưỡng lại.

Những củ khoai được đặt trên than nóng, xoay trở đều tay cho đến khi lớp vỏ bên ngoài sém vàng, đôi chỗ nứt nhẹ, để lộ phần ruột vàng óng, mềm dẻo bên trong. Hương khoai thoảng bay, lan theo gió lạnh, len lỏi khắp góc phố, khiến người đi đường khó lòng bỏ qua. Bóc lớp vỏ nóng hổi, thưởng thức phần ruột khoai bùi ngọt, thực khách như cảm nhận trọn vẹn hơn hương vị mộc mạc mà ấm áp của mùa đông.

Chị Nguyễn Thị Thanh, người bán hàng trên đường Nguyễn Phúc Chu, phường Hàm Rồng chia sẻ: “Mùa đông, ngô, khoai nướng bán chạy lắm. Mỗi buổi tối tôi có thể bán mấy chục bắp ngô và khoai. Ngô vừa thu hoạch, đem nướng ngay trên bếp than, giữ được vị ngọt tự nhiên, thơm dẻo. Khách hàng, nhất là những bạn trẻ rất thích thưởng thức đồ nóng trong không khí giá lạnh của mùa đông”.

Thêm một món ăn vặt “quốc dân” nữa mỗi khi đông về là trứng nướng, món ăn được nhiều trẻ nhỏ yêu thích. Trứng nướng giữ nhiệt rất lâu, phù hợp với mùa đông.

Trứng nướng, thức quà vặt được nhiều trẻ em yêu thích.

Hầu hết các món quà vặt này có giá bình dân, chỉ từ 7.000 - 12.000 đồng. Giá rẻ, phù hợp với mùa lạnh nên các hàng quán thu hút nhiều thực khách.

Em Nguyễn Thanh Mai, 20 tuổi, phường Hạc Thành cho biết: “Em và bạn bè buổi tối thường đi ăn ngô, khoai... Các món đều ngon, nóng ấm hợp với mùa đông mà giá chỉ bằng cốc trà sữa”.

Cốc nước ngô ấm khiến mùa đông không còn lạnh.

Không chỉ có ngô, khoai, trứng, mùa đông ở Thanh Hóa còn hấp dẫn thực khách bởi nhiều thức quà khác, như ốc luộc, chả tôm, bánh khoái nồi gang... Một đĩa ốc nóng, thơm mùi sả, lá chanh, chấm cùng nước mắm gừng cay nồng hay vài chiếc chả tôm vàng ruộm, giòn thơm cũng đủ mang đến hương vị khó quên trong những ngày đông.

Mỗi món ăn mang một hương vị riêng, và càng ngon hơn khi thưởng thức trong những ngày trời trở lạnh. Từ bếp than nướng ven đường đến những hàng quán nghi ngút khói, các thức quà dân dã đã góp thêm sắc màu cho nhịp sống phố thị khi đông về. Không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn uống, những món ăn ấy còn trở thành một phần quen thuộc trong đời sống thường ngày, để mỗi khi gió lạnh tràn qua, người ta lại có thêm một lý do để dừng chân, thưởng thức và cảm nhận hương vị mùa đông.