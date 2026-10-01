Những thực phẩm người nhiễm HIV nên tránh để bảo vệ hệ miễn dịch

Không phải mọi người nhiễm HIV đều có mức suy giảm miễn dịch như nhau. Người đã điều trị ARV hiệu quả và có miễn dịch ổn định có thể sinh hoạt, ăn uống gần tương tự người không nhiễm HIV. Tuy vậy, các nguyên tắc an toàn thực phẩm vẫn rất quan trọng, đặc biệt khi CD4 thấp hoặc đang có bệnh cơ hội.

Dưới đây là một số lưu ý khi ăn uống ở người nhiễm HIV:

1. Không ăn thịt, cá, hải sản và trứng sống hoặc chưa chín kỹ

Gỏi cá, tiết canh, thịt tái, hải sản sống, trứng sống hoặc lòng đào có thể mang Salmonella, Campylobacter, E. coli, Toxoplasma và nhiều tác nhân gây bệnh khác. Ở người suy giảm miễn dịch, nhiễm khuẩn thực phẩm có thể nặng và kéo dài hơn. Do đó, nên ưu tiên thực phẩm được nấu chín kỹ và ăn ngay sau chế biến.

Người nhiễm HIV nên ưu tiên thực phẩm được nấu chín kỹ và ăn ngay sau chế biến.

2. Sữa chưa thanh trùng và thực phẩm từ sữa không bảo đảm an toàn

Sữa tươi chưa thanh trùng và một số sản phẩm làm từ sữa chưa thanh trùng có thể chứa Listeria, Brucella hoặc vi khuẩn gây bệnh khác. Nên đọc nhãn và lựa chọn sản phẩm đã được thanh/tiệt trùng, bảo quản đúng nhiệt độ.

3. Nước và đá không rõ nguồn gốc

Không nên coi mọi loại nước máy là không an toàn; điều quan trọng là chất lượng nguồn nước tại nơi sinh sống. Khi không chắc chắn về nguồn nước, nên dùng nước đóng chai đạt chuẩn, nước đã xử lý phù hợp hoặc đun sôi. Hạn chế đá lạnh không rõ nguồn nước và điều kiện bảo quản, nhất là khi miễn dịch suy giảm.

4. Thực phẩm nhiều đường bổ sung, muối và chất béo bão hòa

Đồ uống có đường, bánh kẹo, thịt chế biến sẵn, thức ăn nhanh và đồ chiên rán không cần "cấm tuyệt đối", nhưng nên hạn chế. Người nhiễm HIV có thể có nguy cơ cao hơn đối với tăng cân, rối loạn lipid máu, kháng insulin và bệnh tim mạch; do đó chất lượng khẩu phần có ý nghĩa lâu dài.

5. Rượu bia và thuốc lá

Thuốc lá nên được loại bỏ vì làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và ung thư. Với rượu bia, mức an toàn phụ thuộc tình trạng gan, bệnh đồng mắc và thuốc đang dùng; người có bệnh gan, viêm gan virus hoặc nguy cơ tương tác thuốc cần được tư vấn cụ thể và có thể được khuyến nghị tránh hoàn toàn.

6. Thực phẩm bổ sung và thảo dược dùng tùy tiện

Một số vitamin liều cao, khoáng chất, sản phẩm giảm cân, sản phẩm "tăng miễn dịch" hoặc thảo dược có thể gây độc tính hoặc làm thay đổi nồng độ thuốc ARV. Vì vậy, không nên tự dùng kéo dài mà không kiểm tra tương tác với bác sĩ hoặc dược sĩ.

Dinh dưỡng an toàn là một phần của chăm sóc toàn diện cho người nhiễm HIV. Lựa chọn thực phẩm tươi, nguồn gốc rõ ràng, chế biến và bảo quản đúng cách; đồng thời theo dõi cân nặng, sức khỏe chuyển hóa và tuân thủ ARV sẽ mang lại lợi ích thực tế hơn so với các chế độ kiêng khem hoặc sản phẩm "tăng miễn dịch" chưa được chứng minh.