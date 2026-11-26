Loãng xương và suy giảm mật độ xương là những vấn đề thường gặp ở người cao tuổi. Bổ sung thực phẩm giàu canxi, vitamin D và protein giúp duy trì xương chắc khỏe, hạn chế nguy cơ gãy xương và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vì sao người cao tuổi dễ bị loãng xương?

Loãng xương là tình trạng mật độ và chất lượng xương suy giảm, khiến xương trở nên giòn, yếu và dễ gãy hơn. Đây là vấn đề sức khỏe thường gặp ở người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh.

Theo quá trình lão hóa, cơ thể giảm khả năng hấp thu canxi, trong khi quá trình tạo xương không còn cân bằng với quá trình hủy xương. Sự thiếu hụt vitamin D, ít vận động, chế độ ăn uống không hợp lý và một số bệnh lý mạn tính cũng có thể làm tăng nguy cơ loãng xương.

Đáng chú ý, bệnh thường tiến triển âm thầm, ít có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi xảy ra gãy xương sau một cú ngã nhẹ hoặc va chạm thông thường.

Vì vậy, xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học ngay từ sớm có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe hệ xương.

6 nhóm thực phẩm tốt cho hệ xương:

Sữa và các chế phẩm từ sữa

Sữa là nguồn cung cấp canxi phổ biến, đồng thời chứa protein và nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Người cao tuổi có thể bổ sung sữa tươi, sữa chua, phô mai hoặc các sản phẩm được tăng cường canxi và vitamin D.

Đối với người không dung nạp lactose, sữa không lactose hoặc một số sản phẩm sữa chua phù hợp có thể là lựa chọn thay thế. Nên ưu tiên sản phẩm ít đường, phù hợp với tình trạng sức khỏe, nhất là người mắc bệnh tiểu đường.

Cá giàu vitamin D và canxi

Cá hồi, cá mòi, cá thu là những thực phẩm có lợi cho sức khỏe xương nhờ cung cấp protein và vitamin D. Đây là vitamin đóng vai trò quan trọng trong quá trình hấp thu canxi của cơ thể.

Đặc biệt, các loại cá nhỏ có thể ăn cả xương như cá mòi cung cấp thêm canxi cho khẩu phần ăn. Người cao tuổi nên duy trì thói quen ăn cá, ưu tiên chế biến bằng cách hấp, kho nhạt hoặc nấu canh để hạn chế chất béo và muối.

Rau xanh đậm

Các loại rau như cải thìa, cải xoăn, bông cải xanh và cải xanh chứa canxi, vitamin K, magie cùng nhiều chất chống oxy hóa.

Trong đó, vitamin K tham gia vào quá trình chuyển hóa xương, hỗ trợ duy trì cấu trúc xương khỏe mạnh. Người cao tuổi nên thường xuyên thay đổi các loại rau trong bữa ăn để bổ sung đa dạng dưỡng chất.

Lưu ý, không phải loại rau xanh nào cũng cung cấp canxi với khả năng hấp thu tương đương. Chẳng hạn, rau bina có chứa oxalat, chất làm giảm khả năng hấp thu canxi.

Người cao tuổi bị loãng xương chiếm tỉ lệ khá cao, vậy nên người cao tuổi cần bổ sung thực phẩm giàu canxi, vitamin D và protein giúp duy trì xương chắc khỏe, hạn chế nguy cơ gãy xương và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Trứng và các loại đậu

Trứng cung cấp protein chất lượng cao, vitamin D và nhiều dưỡng chất cần thiết. Trong khi đó, đậu nành, đậu phụ và sữa đậu nành tăng cường canxi là những lựa chọn tốt để bổ sung protein thực vật.

Đặc biệt, đậu phụ được chế biến bằng muối canxi có thể cung cấp lượng canxi đáng kể. Việc kết hợp protein động vật và thực vật trong khẩu phần ăn giúp người cao tuổi duy trì khối cơ, hỗ trợ vận động và giảm nguy cơ té ngã.

Các loại hạt

Hạnh nhân, hạt chia, hạt mè và hạt bí chứa magie, phốt pho, canxi cùng các chất béo có lợi. Đây là những dưỡng chất tham gia vào quá trình hình thành và duy trì cấu trúc xương.

Người cao tuổi có thể sử dụng các loại hạt như món ăn phụ với lượng vừa phải. Nên chọn sản phẩm nguyên chất, không tẩm quá nhiều muối hoặc đường.

Trái cây giàu vitamin C

Cam, kiwi, ổi, dâu tây và nhiều loại trái cây khác cung cấp vitamin C, dưỡng chất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen. Collagen là thành phần quan trọng trong cấu trúc nền của xương.

Bổ sung trái cây tươi hằng ngày không chỉ hỗ trợ sức khỏe xương mà còn cung cấp chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Người cao tuổi nên ăn trái cây nguyên quả thay vì sử dụng nước ép có thêm đường.

Kết hợp dinh dưỡng và vận động để phòng ngừa loãng xương

Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, người cao tuổi cần duy trì chế độ ăn cân đối, bảo đảm đủ canxi, vitamin D và protein theo nhu cầu của cơ thể. Đồng thời, nên hạn chế ăn mặn, không lạm dụng rượu bia và tránh hút thuốc lá vì những yếu tố này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe xương.

Vận động thể chất cũng đóng vai trò quan trọng. Những hoạt động phù hợp như đi bộ, tập dưỡng sinh, thái cực quyền và các bài tập tăng cường sức mạnh cơ bắp giúp duy trì khả năng vận động, cải thiện thăng bằng và hạn chế nguy cơ té ngã.

Đặc biệt, người cao tuổi cần chú ý phòng tránh tai nạn sinh hoạt bằng cách giữ sàn nhà khô ráo, bố trí ánh sáng đầy đủ, lắp tay vịn tại khu vực cầu thang và nhà vệ sinh.

Các chuyên gia khuyến cáo, người cao tuổi nên khám sức khỏe định kỳ, đánh giá nguy cơ loãng xương và đo mật độ xương khi có chỉ định. Việc bổ sung canxi, vitamin D bằng thuốc hoặc thực phẩm chức năng cần được bác sĩ tư vấn, tránh tự ý sử dụng liều cao.

Bảo vệ sức khỏe xương không chỉ phụ thuộc vào một loại thực phẩm mà cần sự kết hợp giữa dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên và chủ động phòng ngừa té ngã. Đây là những giải pháp thiết thực giúp người cao tuổi duy trì khả năng vận động, hạn chế nguy cơ gãy xương và nâng cao chất lượng cuộc sống.