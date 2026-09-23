Những thực phẩm giúp mẹ hồi phục tốt hơn sau sinh

Phụ nữ sau sinh cần chế độ ăn đa dạng giúp cơ thể phục hồi tốt hơn. Ảnh: Shutterstock.

Sau sinh, cơ thể người mẹ cần thời gian để phục hồi sau quá trình mang thai và sinh nở. Một chế độ ăn đa dạng, đủ protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất có thể hỗ trợ lành thương, bổ sung năng lượng và giúp mẹ duy trì sức khỏe, đặc biệt trong thời gian cho con bú.

Thịt nạc, trứng và cá

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và sửa chữa các mô của cơ thể. Vì vậy, mẹ sau sinh nên bổ sung các thực phẩm giàu protein như thịt gà, thịt nạc, trứng, cá, tôm và các loại đậu.

Sắt cũng là dưỡng chất cần chú ý, nhất là với những mẹ bị mất nhiều máu trong quá trình sinh. Thịt đỏ, thịt gia cầm, trứng, hải sản và các loại đậu có thể góp phần bổ sung sắt cho khẩu phần ăn.

Với cá, mẹ có thể ưu tiên những loại giàu chất béo omega-3 như cá hồi, cá mòi, cá trích. Đây cũng là nguồn cung cấp protein và các dưỡng chất cần thiết trong chế độ ăn sau sinh.

Rau xanh và trái cây

Rau củ, trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ, giúp bữa ăn đa dạng hơn. Các loại rau lá xanh, bông cải xanh, cà rốt, bí đỏ cùng cam, kiwi, đu đủ, bơ... đều có thể được đưa vào thực đơn.

Táo bón cũng có thể xuất hiện sau sinh, đặc biệt khi mẹ ít vận động hoặc uống chưa đủ nước. Tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu giúp bổ sung chất xơ, hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa.

Ngũ cốc nguyên hạt và tinh bột

Sau sinh, mẹ không nên kiêng hoàn toàn tinh bột vì cơ thể vẫn cần năng lượng để phục hồi và chăm sóc em bé. Cơm, khoai lang, yến mạch, bánh mì nguyên cám hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt là những lựa chọn phù hợp.

Những thực phẩm này vừa cung cấp năng lượng vừa bổ sung chất xơ, giúp mẹ duy trì chế độ ăn cân bằng hơn.

Một chế độ ăn đa dạng, đủ protein, vitamin, khoáng chất và chất xơ giúp mẹ có thêm năng lượng, hỗ trợ lành thương và duy trì sức khỏe sau sinh. Ảnh: Shutterstock.

Sữa, sữa chua và các loại hạt

Sữa, sữa chua, phô mai và các sản phẩm thay thế được bổ sung canxi có thể cung cấp protein, canxi và một số dưỡng chất khác. Mẹ có thể sử dụng trong các bữa chính hoặc bữa phụ tùy nhu cầu.

Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, đậu nành, đậu lăng và các loại đậu khác cũng là nguồn cung cấp protein thực vật, chất xơ và chất béo không bão hòa. Tuy nhiên, nên ăn với lượng vừa phải vì nhiều loại hạt có hàm lượng năng lượng cao.

Đừng quên uống đủ nước

Nước rất quan trọng trong giai đoạn hậu sản, đặc biệt với mẹ đang cho con bú. Mẹ nên uống nước đều trong ngày và chú ý bổ sung thêm khi khát hoặc sau khi cho con bú.

Không có một loại thực phẩm riêng lẻ nào có thể giúp cơ thể hồi phục nhanh sau sinh. Điều quan trọng hơn là duy trì chế độ ăn đa dạng, đủ năng lượng và kết hợp nhiều nhóm thực phẩm.

Mẹ cũng không nhất thiết phải ăn thật nhiều món bổ dưỡng hoặc sử dụng các món truyền miệng như móng giò với kỳ vọng tăng sữa. Một chế độ ăn cân bằng, cùng nghỉ ngơi và vận động phù hợp, mới là nền tảng cho quá trình hồi phục.

Nếu sinh mổ, mất máu nhiều hoặc được chẩn đoán thiếu máu, mẹ nên trao đổi với bác sĩ về nhu cầu sắt và các chất bổ sung thay vì tự sử dụng. Những trường hợp có bệnh lý đặc biệt cũng cần điều chỉnh chế độ ăn theo hướng dẫn chuyên môn.