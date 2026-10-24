Những thứ tuyệt đối không nên cho vào máy sấy quần áo, nhiều gia đình vẫn mắc

9 thứ không nên cho vào máy sấy quần áo

Quần áo bằng lụa, satin, voan

Những chất liệu mỏng, mềm như lụa, satin, voan hay chiffon dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao và chuyển động liên tục trong lồng sấy. Quần áo có thể co rút, nhăn, mất độ bóng hoặc hư hỏng sợi vải. Tốt nhất nên phơi tự nhiên ở nơi thoáng mát, tránh nắng gắt và kiểm tra nhãn chăm sóc trước khi giặt, sấy.

Đồ len, dạ và áo khoác giữ nhiệt

Len và một số loại vải dạ có nguy cơ co rút, mất dáng khi gặp nhiệt độ không phù hợp. Với áo len hoặc áo khoác đắt tiền, nên ưu tiên cách làm khô theo hướng dẫn của nhà sản xuất; có thể trải phẳng trên khăn khô nếu nhãn cho phép, thay vì tùy tiện cho vào máy sấy.

Quần áo có hình in, decal hoặc thêu nổi

Áo thun in hình, đồ trẻ em có decal ép nhiệt hay trang phục trang trí bằng vật liệu nhựa, cao su có thể bị bong, nứt hoặc biến dạng khi sấy nóng. Keo từ hình in cũng có thể bám vào lồng sấy. Hãy ưu tiên phơi tự nhiên hoặc chỉ dùng chế độ sấy được nhãn quần áo cho phép.

Đồ có chi tiết kim loại lớn hoặc sắc nhọn

Khóa kéo, đinh tán, móc cài và phụ kiện kim loại có thể va đập vào lồng sấy, gây tiếng ồn, trầy xước hoặc làm hỏng đồ. Trước khi sấy, hãy kiểm tra túi áo quần, kéo khóa và cài các chi tiết có thể tháo rời. Với món đồ có phụ kiện lớn, nên làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Đồ lót, áo ngực có gọng và ren

Nhiệt độ cao có thể làm biến dạng gọng áo, hỏng phần mút, khiến ren và dây chun nhanh mất độ đàn hồi. Để giữ dáng và kéo dài tuổi thọ đồ lót, phơi tự nhiên thường là lựa chọn phù hợp hơn. Chỉ sấy bằng máy khi nhãn sản phẩm cho phép và sử dụng chế độ tương ứng.

Cho nhầm đồ vào máy sấy quần áo có thể khiến trang phục bị co rút, biến dạng

Giày dép, ba lô không được thiết kế để sấy máy

Giày vải, dép có đế cao su hoặc ba lô có lớp phủ, keo dán có thể bị bong, biến dạng khi gặp nhiệt. Vật dụng nặng hoặc cứng còn có thể gây rung lắc, va đập trong lồng sấy. Nếu cần làm khô, hãy hong gió hoặc sử dụng chế độ chuyên dụng khi nhà sản xuất xác nhận sản phẩm phù hợp.

Khăn lau dính dầu mỡ, xăng dầu hoặc dung môi

Đây là nhóm cần đặc biệt thận trọng.

Vải dính xăng dầu, dung môi hoặc một số hóa chất dễ cháy có thể gây nguy cơ hỏa hoạn khi tiếp xúc với nhiệt. Không cho những món đồ này vào máy sấy khi chưa được xử lý đúng cách; hãy tuân thủ hướng dẫn an toàn của nhà sản xuất và nhãn hóa chất. Với khăn dính dầu mỡ, cần lưu ý rằng một số loại dầu có thể tự nóng lên khi bám trên vải, nên không tùy tiện sấy bằng máy.

Đồ nhựa, cao su và vật dụng có lớp phủ chống thấm

Áo mưa, tấm trải nhựa hoặc quần áo phủ PU có thể bị chảy, bong lớp phủ hay mất khả năng chống nước nếu không chịu được nhiệt. Chỉ sấy khi nhãn sản phẩm cho phép; nếu không, hãy để ráo và phơi tự nhiên.

Chăn mền quá dày hoặc quá lớn so với máy

Chăn mền chiếm quá nhiều diện tích khiến luồng khí khó lưu thông, đồ lâu khô và máy phải hoạt động lâu hơn. Trước khi sấy, cần kiểm tra tải trọng cho phép và chương trình dành riêng cho đồ lớn. Không cố nhồi chăn vào lồng nếu kích thước không phù hợp.

Dùng máy sấy thế nào để bền và an toàn hơn?

Trước tiên, hãy đọc nhãn chăm sóc trên quần áo và hướng dẫn sử dụng máy sấy quần áo. Phân loại đồ theo chất liệu, chọn đúng chương trình, không nhồi quá tải và vắt ráo nước trước khi sấy để rút ngắn thời gian vận hành.

Sau mỗi lần sử dụng, nên vệ sinh bộ lọc xơ vải theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Với máy sấy thông hơi, cần kiểm tra đường thoát khí; đồng thời giữ khu vực đặt máy thông thoáng và bảo dưỡng định kỳ. Không bỏ qua những dấu hiệu bất thường như mùi khét, tiếng động lạ hoặc máy quá nóng.

Máy sấy quần áo sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất khi được sử dụng đúng cách. Chỉ cần kiểm tra nhãn quần áo, phân loại đồ và tránh những vật dụng không phù hợp, bạn có thể hạn chế nguy cơ hỏng quần áo, giảm hao mòn thiết bị và sử dụng máy an toàn hơn.