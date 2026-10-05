Những thứ tưởng sạch nhưng có thể rất bẩn trong phòng nhà nghỉ, khách sạn: Không phải bồn cầu, có món gần như ai cũng cầm vào

Khách sạn, nhà nghỉ thường được dọn phòng sau khi khách trả phòng. Ga giường, khăn tắm được thay, sàn được hút bụi hoặc lau chùi, phòng tắm cũng được vệ sinh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa mọi đồ vật trong phòng đều được khử khuẩn kỹ sau mỗi lượt khách.

Một số nghiên cứu về vệ sinh khách sạn cho thấy những bề mặt thường xuyên được bàn tay chạm vào có thể có mức độ ô nhiễm đáng kể. Vì thế, khi nhận phòng, du khách nên lưu ý một số vị trí sau.

Việc thuê phòng nhà nghỉ, khách sạn để nghỉ ngơi trong các chuyến du lịch, công tác là điều quen thuộc với nhiều người - Ảnh minh hoạ

Điều khiển TV, công tắc và tay nắm cửa

Điều khiển TV là vật dụng gần như vị khách nào cũng có thể cầm nhưng lại dễ bị bỏ sót trong quá trình dọn phòng. Các nút bấm và khe nhỏ khiến việc vệ sinh thiết bị này không đơn giản như lau một mặt bàn phẳng.

Một nghiên cứu sử dụng phương pháp ATP để đánh giá độ sạch trong phòng khách sạn từng ghi nhận bàn phím điều khiển TV nằm trong nhóm những bề mặt có chỉ số ô nhiễm cao.

Tương tự, công tắc đèn và tay nắm cửa cũng là những vị trí được nhiều người chạm vào mỗi ngày. Đặc biệt, tay nắm cửa phòng tắm, công tắc cạnh giường hay tay nắm cửa ra vào đều có thể trở thành điểm trung chuyển vi sinh vật nếu không được làm sạch thường xuyên.

Du khách có thể lau nhanh những bề mặt thường xuyên phải chạm bằng khăn khử khuẩn phù hợp, đồng thời rửa tay trước khi ăn hoặc chạm vào mắt, mũi, miệng.

Điều khiển TV là vật dụng gần như vị khách nào cũng sử dụng nhưng thường không được vệ sinh - Ảnh minh hoạ

Ấm đun nước: Sạch hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách sử dụng trước đó

Ấm đun nước thường được khách sạn bố trí để khách pha trà, cà phê hoặc chuẩn bị nước nóng. Điều khiến nhiều người e ngại là khách lưu trú không thể biết những người sử dụng căn phòng trước đó đã dùng chiếc ấm vào việc gì và thiết bị đã được vệ sinh như thế nào.

Từng xuất hiện những câu chuyện về việc khách dùng ấm siêu tốc trong phòng để nấu thực phẩm, thậm chí giặt hoặc luộc một số đồ dùng cá nhân. Đây không phải bằng chứng cho thấy tình trạng này phổ biến, nhưng cũng là lý do một số du khách thận trọng với ấm dùng chung.

Ngày nay, khá nhiều phòng khách sạn, nhà nghỉ đều có ấm siêu tốc, ấm đun nước để phục vụ nhu cầu đun nước nóng pha trà, pha cà phê của khách hàng - Ảnh minh hoạ

Nếu chiếc ấm có cặn bẩn, mùi bất thường hoặc dấu hiệu không được vệ sinh, tốt nhất không nên sử dụng và có thể đề nghị khách sạn đổi thiết bị.

Cốc uống nước

Những chiếc cốc thủy tinh sáng bóng đặt cạnh chai nước chưa chắc đã được vệ sinh theo cùng một quy trình ở tất cả cơ sở lưu trú.

Tại những khách sạn có quy trình tốt, cốc được thu gom, rửa và khử khuẩn đúng cách. Nhưng nếu chỉ được tráng và lau nhanh ngay trong phòng, nguy cơ chất bẩn còn sót lại sẽ cao hơn.

Khi không chắc chắn, du khách có thể rửa lại cốc trước khi sử dụng hoặc dùng cốc dùng một lần phù hợp.

Vòi hoa sen và khu vực phòng tắm

Phòng tắm có độ ẩm cao, thường xuyên tiếp xúc với nước nên là khu vực cần được vệ sinh kỹ.

Các nghiên cứu về vệ sinh khách sạn đã ghi nhận sàn khu vực tắm, tay nắm cửa phòng tắm và một số thiết bị trong phòng tắm nằm trong nhóm vị trí cần đặc biệt quan tâm.

Với vòi hoa sen và hệ thống nước, vấn đề không chỉ nằm ở bề mặt bên ngoài. Hệ thống nước được bảo trì không phù hợp có thể tạo điều kiện cho một số vi sinh vật phát triển.

Khi nhận phòng lâu ngày không sử dụng, có thể để nước chảy một lúc trước khi tắm và thông báo cho khách sạn nếu nước có màu, mùi hoặc dấu hiệu bất thường.

Thảm và sofa

Khác với ga giường hay khăn tắm có thể được thay và giặt sau từng lượt khách, thảm và sofa khó được giặt sâu với tần suất tương tự.

Sofa và thảm là hai khu vực khó được giặt và khử trùng triệt thường xuyên - Ảnh minh hoạ

Bụi, vụn thức ăn, tế bào da và nhiều loại chất bẩn có thể tích tụ theo thời gian. Trong môi trường ẩm, việc kiểm soát nấm mốc và mạt bụi cũng cần được chú ý.

Vì vậy, không nên nằm trực tiếp trên thảm. Đi dép trong phòng cũng là một lựa chọn đơn giản để hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa bàn chân và bề mặt sàn.

Điện thoại bàn và những bề mặt ít được để ý

Điện thoại bàn hiện không còn được khách sử dụng nhiều như trước nhưng vẫn là thiết bị có nhiều khe, nút bấm và thường xuyên được bàn tay tiếp xúc.

Bên cạnh đó, du khách cũng nên chú ý những vị trí nhỏ như tay cầm rèm cửa, bảng điều khiển điều hòa, nút bấm đèn đầu giường hay tay nắm ngăn kéo.

Điều quan trọng là không cần quá lo lắng hay cố gắng khử khuẩn toàn bộ căn phòng. Rửa tay thường xuyên, tránh chạm tay lên mặt, mang dép khi đi lại và lau những bề mặt phải tiếp xúc nhiều là các biện pháp đơn giản giúp chuyến lưu trú thoải mái hơn.