Những thủ tục về căn cước thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp tỉnh và cấp xã
Theo Quyết định số 5230/QĐ-BCA-C06 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp tỉnh, cấp xã như sau:
VH
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nhung-thu-tuc-ve-can-cuoc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cong-an-cap-tinh-va-cap-xa-45470.htm