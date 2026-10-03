Những thủ tục về căn cước thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp tỉnh và cấp xã

Nhiều năm qua, các hộ dân sống dọc đường huyện 92, đoạn từ Quốc lộ 1 đến cầu Công Dân (phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) thường xuyên phải chịu cảnh ngập nước mỗi khi triều cường dâng cao. Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường đang được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng ngập úng, cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân.